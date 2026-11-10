اینویڈیا کے سی ای او کو ایلس ہوانگ کے ’جاسوس‘ ہونے کا علم نہیں تھا، جینسن ہوانگ معاملہ پر ٹرمپ کا بیان
ہوانگ نے افیئر کا اعتراف کیا اور اینویڈیا کی ویب سائٹ پر شائع ایک کھلے خط میں اپنی اہلیہ اور کمپنی سے معذرت کی ہے۔
Published : November 10, 2026 at 10:09 AM IST
واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز کہا کہ فیڈرل بیورو آف انویسٹی گیشن (ایف بی آئی) اینویڈیا کے چیف ایگزیکٹو آفیسر (سی ای او) جینسن ہوانگ کے ایک مبینہ چینی ایجنٹ کے ساتھ تعلقات کی تحقیقات کر رہی ہے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ مصنوعی ذہانت (اے آئی) کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرنے والے اس سربراہ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وائٹ ہاؤس کی بریفنگ میں ٹرمپ نے کہاکہ ”مجھے معلوم ہے کہ ایف بی آئی کسی اور پہلو سے اس معاملے کی چھان بین کر رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ محفوظ رہیں گے۔“
ہوانگ کے اس تعلق کے اچانک سامنے آنے نے امریکی سیاسی حلقوں اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں ہلچل مچا دی ہے، جس سے یہ تشویش پیدا ہو گئی ہے کہ آیا چین اینویڈیا کی جدید ترین چپس تک رسائی حاصل کرنے میں تو کامیاب نہیں ہو گیا، جو کہ مصنوعی ذہانت کے سسٹمز کی بنیاد ہیں۔ ٹرمپ نے کاؤنٹر انٹیلی جنس (انسدادِ جاسوسی) تحقیقات میں خود کو براہِ راست شامل کرنے کے غیر معمولی اقدام کا اشارہ دیا، جو ہوانگ کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات اور اس معاملے کے ممکنہ جغرافیائی سیاسی اثرات کی نشاندہی کرتا ہے۔
ٹرمپ نے کہاکہ ”میں نے آج ان سے صرف یہ جاننے کے لیے بات کی کہ وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ انہیں قطعی طور پر کوئی اندازہ نہیں تھا کہ مذکورہ خاتون ایک جاسوس تھی۔“ ٹیکنالوجی کی دنیا کی ایک نمایاں شخصیت اور دنیا کے امیر ترین افراد میں شمار ہونے والے ہوانگ نے اس افیئر کا اعتراف کیا ہے اور اینویڈیا کی ویب سائٹ پر شائع ایک کھلے خط میں اپنی اہلیہ اور کمپنی سے معذرت کی ہے۔ نیویارک ٹائمز کے مطابق امریکی انٹیلی جنس نے پایا کہ یہ خاتون بیجنگ کے لیے معلومات اکٹھی کر رہی تھی۔
.@POTUS on Jensen Huang: "I view him as a very high quality person. I've known him a long time... He's an amazing guy. I just hope there's no problem." https://t.co/IlSK4fmheb— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 9, 2026
ہوانگ نے اپنے خط میں کہاکہ ”میں اس تحقیقات کی حمایت کرتا ہوں اور مکمل تعاون کروں گا۔ مجھے اپنے ملک اور کمپنی سے محبت ہے۔ میں اینویڈیا کے تحفظ اور امریکہ کی قومی سلامتی کے تعاون کے لیے پرعزم ہوں۔“ اینویڈیا نے اتوار کو اعلان کیا تھا کہ وہ ان رپورٹس کی آزادانہ تحقیقات کر رہی ہے جن کے مطابق ہوانگ ”ایک غیر ملکی انٹیلی جنس کوشش کا ہدف“ بنے تھے۔ اس معاملے پر امریکی کانگریس کی جانچ پڑتال بھی شروع ہو گئی ہے۔ اہم ڈیموکریٹ سینیٹر مارک وارنر اور ایوان کے نمائندے حکیم جیفریز نے پیر کو کہا کہ وہ اس معاملے کی مزید چھان بین چاہتے ہیں۔
جیفریز کے مطابق اینویڈیا کا معاملہ سی آئی اے کے ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلی جنس کے ساتھ ایک بند کمرہ اجلاس کے دوران سامنے آیا جو بنیادی طور پر ایران کے موضوع پر تھا۔ انہوں نے کہاکہ ”ہمیں خاص طور پر اینویڈیا کے حوالے سے ایک جامع بریفنگ کی ضرورت ہوگی تاکہ ہم سب اس کی تہہ تک پہنچ سکیں کہ اصل میں کیا ہوا، اور امریکی قومی سلامتی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔“
صدر ٹرمپ کی اگلے ہفتے چین کے شہر شینزین میں ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن (اے پی ای سی) سمٹ کے دوران چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات طے ہے، لیکن انہوں نے شی کے ساتھ یہ معاملہ اٹھانے پر کوئی حتمی مؤقف اختیار نہیں کیا۔ ٹرمپ نے کہاکہ ”نہیں، مجھے ایسا نہیں لگتا۔ میرا مطلب ہے شاید۔ مجھے یقین ہے کہ صدر شی مجھ سے اس بارے میں پوچھیں گے۔ میں جینسن کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، وہ ایک نہایت قابلِ احترام انسان ہیں۔“
ایف بی آئی کی انسدادِ جاسوسی تحقیقات عموماً غیر ملکی طاقتوں کی جانب سے امریکی ٹیکنالوجی چرانے، رائے عامہ پر اثر انداز ہونے کے لیے خفیہ مہمات چلانے یا بااثر سیاسی اور کاروباری شخصیات کے ساتھ روابط قائم کرنے کی کوششوں کا جائزہ لیتی ہیں۔ ایسی تحقیقات برسوں جاری رہ سکتی ہیں اور ضروری نہیں کہ ان کا اختتام فوری فوجداری الزامات پر ہو۔ دونوں سیاسی جماعتوں کے ادوارِ صدارت میں چین کو مسلسل ایک کاؤنٹر انٹیلی جنس خطرہ قرار دیا جاتا رہا ہے۔
چین نے پیر کے روز سختی سے تردید کی کہ اس نے ہوانگ کو کسی جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ چینی وزارتِ خارجہ کے ترجمان گو جیاکُن نے کہاکہ ”چینی جاسوسی کا نام نہاد الزام بے بنیاد ہے اور چین کے خلاف محض ایک بہتان ہے۔“ اس سے قبل بیجنگ نے نیویارک ٹائمز کی اس رپورٹ کو مسترد کر دیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ہوانگ نے ایلس ہوانگ نامی چینی شہری کے ساتھ قریبی تعلقات رکھے تھے، جو ایک ایسی کمپنی چلاتی تھیں جس پر گزشتہ سال اینویڈیا کی جدید چپس غیر قانونی طور پر چین منتقل کرنے کا الزام تھا۔
ہوانگ اور اینویڈیا مصنوعی ذہانت کی صنعت میں ایک بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ دنیا بھر کے معروف اے آئی ڈویلپرز اپنے سسٹمز چلانے کے لیے اینویڈیا کی تیار کردہ چپس پر انحصار کرتے ہیں۔ ہوانگ نے ٹرمپ کو مصنوعی ذہانت کے شعبے پر نرم ضوابط نافذ کرنے پر بھی قائل کیا، ان کا استدلال تھا کہ موجودہ قوانین ہی ٹیکنالوجی کے سیکیورٹی خطرات سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں اور کمپنیوں کو اپنی مصنوعات کے حوالے سے خود ذمہ دارانہ رویہ اپنانا چاہیے۔
ہوانگ نے چین کو اینویڈیا چپس کی فروخت پر عائد پابندیوں میں نرمی کے لیے واشنگٹن میں لابنگ بھی کی اور رواں برس اپنے H200 چپس فروخت کرنے کے لیے ٹرمپ کی منظوری حاصل کر لی۔ تاہم یہ واضح نہیں کہ بیجنگ چینی کمپنیوں کو اتنی بڑی تعداد میں یہ چپس خریدنے کی اجازت دے گا یا نہیں۔ اینویڈیا نے اگست میں ایک ریگولیٹری فائلنگ میں بتایا تھا کہ اس نے چین کو محدود تعداد میں ہی چپس فروخت کی ہیں کیونکہ اس پر چینی حکومت کی جانب سے بھی پابندیاں عائد ہیں۔
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اگرچہ H200 چپس اینویڈیا کے جدید ترین ماڈلز نہیں ہیں لیکن وہ پھر بھی جدید نوعیت کے حامل ہیں۔ قبل ازیں، ہوانگ نے ٹرمپ سے اینویڈیا کی کم جدید H20 چپس فروخت کرنے کی اجازت کے لیے بھی لابنگ کی تھی، جو خصوصی طور پر چین کے لیے امریکی برآمدی قوانین کو مدنظر رکھ کر تیار کی گئی تھیں۔ جون میں ایسوسی ایٹڈ پریس کو ایک انٹرویو میں ہوانگ نے کہا تھاکہ ”قومی سلامتی ہر ٹیکنالوجی میں سب سے اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود برآمدی پابندیوں کی پالیسی طے کرنے سے قبل آپ کو اس خطرے کا درست تعین کرنا چاہیے جس پر تشویش ہے۔“