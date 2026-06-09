اب آئی فون پر چلا سکیں گے دو واٹس ایپ اکاؤنٹس، جانیں سیٹ اپ کا طریقہ
WhatsApp نے iOS پر ملٹی اکاؤنٹ فیچر متعارف کرانا شروع کر دیا ہے، جس سے آئی فون صارفین کو راحت ملی ہے۔
Published : June 9, 2026 at 2:06 PM IST
حیدرآباد: اینڈرائیڈ صارفین طویل عرصے سے ایک فون پر دو واٹس ایپ اکاؤنٹس چلانے کی صلاحیت سے لطف اندوز ہورہے ہیں، آئی فون صارفین اس سہولت سے محروم تھے۔ انہیں یا تو دوسرا فون استعما کرنا پڑتا تھا یا واٹس ایپ بزنس ایپ کا استعمال کرنا پڑتا تھا۔ اب، آئی فون صارفین کی یہ پریشانی ختم ہونے والی ہے۔
واٹس ایپ نے آئی او ایس پر اپنے ملٹی اکاؤنٹ فیچر کا ایک وسیع پیمانے پر رول آؤٹ شروع کر دیا ہے، جس سے آئی فون صارفین ایک ڈیوائس پر دو الگ الگ واٹس ایپ اکاؤنٹس کا استعمال کر سکیں گے۔
WhatsApp is widely rolling out the multi-account feature on iOS!— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 7, 2026
WhatsApp released the multiple accounts feature on iOS, making it easier for users to manage more than one account on the same iPhone.https://t.co/P2ZNhGGT53 pic.twitter.com/HLtgPKHCeJ
WABetaInfo کے مطابق، ایک پلیٹ فارم جو واٹس ایپ کی خصوصیات کو ٹریک کرتا ہے، یہ رول آؤٹ واٹس ایپ فار آئی او ایس کے ورژن 26.22.76 کے ذریعے ہو رہا ہے۔ اگرچہ واٹس ایپ نے اس سال کے شروع میں اس فیچر کا اعلان کیا تھا، لیکن یہ ابتدائی طور پر صرف محدود تعداد میں صارفین کے لیے دستیاب تھا۔ اب اسے وسیع تر سامعین تک بڑھایا جا رہا ہے۔ تاہم، چونکہ رول آؤٹ مرحلہ وار ہو رہا ہے، اس لیے ہر آئی فون صارف کے آلے پر ملٹی اکاؤنٹ فیچر کو ظاہر ہونے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔
دوسرا اکاؤنٹ کیسے جوڑیں اور کیسے کریں سوئچ
آئی فون پر دوسرا واٹس ایپ اکاؤنٹ جوڑنا بہت آسان ہے۔ صارفین کو اپنا دوسرا اکاؤنٹ جوڑنے کے لیے واٹس ایپ کے اندر اکاؤنٹ مینجمنٹ سیکشن میں جانا ہوگا۔ ایسا کرنے کے دو طریقے ہیں: آپ یا تو ایک مختلف فون نمبر کا استعمال کرتے ہوئے نیا اکاؤنٹ رجسٹر کر سکتے ہیں یا کیو آر کوڈ کو سکین کر کے اسے لنک کردہ ڈیوائس کے طور پر سیٹ کر سکتے ہیں۔
سیٹ اپ مکمل ہونے کے بعد، دونوں اکاؤنٹس کے درمیان سوئچ کرنا آسان ہے۔ آپ ایپ کے نیچے موجود "You" ٹیب کو دیر تک دبا کر دوسرے پروفائل پر تیزی سے سوئچ کر سکتے ہیں۔ مزید برآں، ایک ہی ٹیب کو ٹیپ کرنے سے دونوں منسلک اکاؤنٹس ظاہر ہوتے ہیں، جس سے آپ آسانی سے ان کے درمیان سوئچ کر سکتے ہیں۔
دونوں اکاؤنٹس پوری طرح الگ ہوں گے
اس خصوصیت کا سب سے اچھا حصہ یہ ہے کہ دونوں اکاؤنٹس کا ڈیٹا مکمل طور پر الگ رہتا ہے۔ چاہے بات چیت ہو، اطلاعات ہوں یا اکاؤنٹ کی ترتیبات، سب کچھ بالکل الگ رہتا ہے۔ یہ یقینی بناتا ہے کہ ذاتی اور کام سے متعلق معاملات کبھی بھی آپس میں الجھ نہ جائیں۔ فی الحال، واٹس ایپ آئی او ایس پر دو اکاؤنٹس کو سپورٹ کرتا ہے۔
یہ فیچر ایک بڑی ریلیف ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ایک ہی آئی فون پر ذاتی اور دفتری استعمال کے لیے علیحدہ واٹس ایپ نمبر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے قبل ایسے صارفین دو فون ساتھ رکھنے پر مجبور تھے لیکن اب وہ بغیر کسی پریشانی کے ایک آئی فون پر دو واٹس ایپ اکاؤنٹ استعمال کر سکتے ہیں۔
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