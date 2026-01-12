سال 2026 میں اسرو کا پہلا لانچ: پی ایس ایل وی-سی 62 'انویشا' سیٹلائٹ سمیت 14 دیگر پے لوڈز کے ساتھ روانہ
سال 2026 کے آغاز پر شروع کیا گیا یہ مشن نیو اسپیس انڈیا لمیٹڈ کے ذریعہ حاصل کردہ معاہدے کا حصہ ہے۔
سری ہری کوٹا: آندھرا پردیش کے سری ہری کوٹا میں واقع اسپیس پورٹ سے اسرو کا پولر سیٹلائٹ لانچ وہیکل (پی ایس ایل وی) پیر کے روز ایک مشاہداتی سیٹلائٹ سمیت گھریلو اور غیر ملکی صارفین کے 14 دیگر تجارتی پے لوڈ کے ساتھ روانہ ہوا۔ سال 2026 کے آغاز کے موقعے پر یہ مشن نیو اسپیس انڈیا لمیٹڈ کے ذریعہ حاصل کردہ معاہدے کا حصہ ہے، جو اسرو کی تجارتی شاخ ہے۔
چار مرحلوں پر مشتمل 44.4 میٹر لمبا PSLV-C62 راکٹ پیر کو لانچ پیڈ سے روانہ ہوا۔ توقع ہے کہ یہ راکٹ سیٹلائٹس کو تقریباً 511 کلومیٹر کی بلندی پر سن سنکرونس مدار میں داخل کرے گا۔
تمام سیٹلائٹس کو الگ کرنے کے بعد سائنسدان ڈی بوسٹ کرنے کے لیے راکٹ کے چوتھے مرحلے (PS4) کو دوبارہ شروع کریں گے اور آخری سیٹلائٹ کیپسول کو الگ کرنے کے لیے دوبارہ مدار کے راستے میں داخل کریں گے۔
یہ عمل لفٹ آف کے بعد دو گھنٹے تک جاری رہنے کی امید ہے۔ اسرو نے کہا کہ پی ایس 4 اسٹیج اور کے آئی ڈی کیپسول دونوں زمین کے ماحول میں دوبارہ داخل ہوں گے اور جنوبی بحرالکاہل کے اوپر پھیل جائیں گے۔
اس سے قبل 24 دسمبر کو اسرو نے ریاستہائے متحدہ کے اے ایس ٹی اسپیس موبائل کے لیے بلیو برڈ بلاک-2 مواصلاتی سیٹلائٹ کو کامیابی کے ساتھ لانچ کیا تھا۔ سیٹلائٹ کو کامیابی کے ساتھ مدار میں پہنچایا گیا اور مشن کو کامیاب قرار دیا گیا۔
