اسرو کے چندریان-2 نے چاند کی فضا پر شمسی اثرات کا پتہ لگایا
چندریان-2 نے پہلی بار چاند کے فضائے بالا پر سورج سے نکلنے والے کورونل ماس ایجیکشن (سی ایم ای) کے اثرات کا مشاہدہ کیا۔
Published : October 19, 2025 at 1:53 PM IST
بنگلورو: ایک تاریخی سائنسی پیش رفت میں انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن (اسرو) نے اعلان کیا کہ اس کے چندریان-2 نے پہلی بار چاند کی فضائے بالا پر سورج سے نکلنے والے کورونل ماس ایجیکشن (CMEs) کے اثرات کا مشاہدہ کیا۔
یہ مشاہدات آربٹر پر لگے آربٹر ایٹموسفیرک کمپوزیشن ایکسپلورر-2 (CHACE-2) آلہ کے ذریعے کیے گئے۔ 10 مئی سنہ 2024 کو ایک نایاب شمسی پروگرام کے دوران متعدد کورونل ماس ایجیکشن نے چاند کو متاثر کیا، جس سے دن کے وقت چاند کی فضائے بالا یعنی چاند کے چاروں طرف واقع انتہائی پتلی فضا کے مجموعی دباؤ نمایاں اضافہ ہوا۔
اسرو کے سائنس دانوں نے اطلاع دی کہ فضائے بالا میں ایٹموں اور مالیکیولز کی کثافت میں حد سے زیادہ اضافہ ہوا، جس سے ان نظریاتی پیش گوئیوں کی تصدیق ہوئی ہے جن کی براہ راست مشاہدے سے پہلے کبھی تصدیق نہیں کی ہوئی تھی۔
چاند کی فضائے بالا، جس کی درجہ بندی سطحی حدود کی فضا کے طور پر کی گئی ہے، عالمی مقناطیسی میدان کی عدم موجودگی کی وجہ سے شمسی سرگرمیوں کے لیے انتہائی حساس ہے۔ کورونل ماس ایجیکشن (سی ایم ای) ایونٹ نے چاند کی سطح سے ایٹموں کے اخراج میں اضافہ کیا، عارضی طور پر چاند کی فضا کی حالتوں کو بدل دیا۔
اسرو نے کہا کہ یہ نتائج نہ صرف قمری خلائی موسم کی سائنسی سمجھ کو گہرا کریں گے بلکہ مستقبل کے قمری مشنوں اور چاند پر انسانی رہائش گاہوں کے ڈیزائن پر بھی اثرات مرتب کریں گے۔ یہ مطالعہ "چندریان-2 کے مدار پر CHACE-2 کے ذریعے مشاہدہ شدہ چاند کی فضائے بالا پر ایک کورونل ماس ایجیکشن کا اثر" کے عنوان سے 16 اگست 2025 کو جیو فزیکل ریسرچ لیٹرز میں شائع ہوا تھا۔
اسرو نے کہا، "زمین کے چاند کی فضا بہت ہی پتلی ہے، جو سطحی فضا کے زمرے میں آتی ہے، یعنی چاند کے ماحول میں گیس کے ایٹم اور مالیکیولز ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود شاذ و نادر ہی تعامل کرتے ہیں۔
ISRO نے کہا، "عام طور پر، چاند کی فضائے بالا اس کی تشکیل کے لیے ذمہ دار عوامل میں چھوٹی تبدیلیوں کے لیے بھی انتہائی حساس ہوتی ہے، اور ایسا ہی ایک عنصر سورج کا کورونل ماس ایجیکشن ہے، جسے CMEs کہا جاتا ہے۔"
اسرو نے مزید کہا، "کورونل ماس ایجیکشن وہ واقعات ہوتے ہیں جب سورج اپنے مواد کی کافی مقدار کو خارج کرتا ہے، جس میں زیادہ تر ہیلیم اور ہائیڈروجن آئن ہوتے ہیں۔ یہ اثرات چاند پر نمایاں طور پر مرتب ہوتے ہیں کیونکہ چاند ایک ہوا کے بغیر اجسام ہے اور اس میں کسی مقناطیسی میدان کی بھی کمی ہے، جس کی موجودگی (جزوی طور پر) اس کی سطح پر شمسی اثرات کو روک سکتی تھی۔"
اس میں کہا گیا ہے کہ چاند پر سی ایم ای کے اثرات کا براہ راست مشاہدہ کرنے کا یہ موقع 10 مئی 2024 کو ایک غیر معمولی واقعہ کے طور پر پیش آیا، جب سورج کی طرف سے کورونل ماس ایجیکشن (سی ایم ای) کا ایک سلسلہ جاری تھا۔ چاند پر اثر انداز ہونے والے شمسی کورونل ماس کی اس بڑھتی ہوئی مقدار نے چاند کی سطح سے ایٹموں کو الگ کرنے کے عمل میں اضافہ کیا، جس سے وہ قمری فضائے بالا میں آزاد ہو گئے، جو سورج سے روشن چاند کے فضائے بالا میں مجموعی دباؤ میں اضافے کے طور پر ظاہر ہوا۔
اسرو نے نتیجہ اخذ کیا، "یہ مشاہدہ قمری فضائے بالا اور چاند پر خلائی موسم کے اثرات کو سمجھنے کے لیے سائنسی بصیرت فراہم کرے گا۔ چاند اور قمری خلائی موسم (چاند پر شمسی توانائی کے اخراج کا اثر) کے بارے میں ہماری سائنسی تفہیم کو مزید تقویت دینے کے علاوہ، یہ مشاہدہ چاند پر سائنسی تجربہ گاہ بنانے کے چیلنجز کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ چاند پر تجربہ گاہ یا رہائش گاہ بنانے والوں کو ایسے واقعات کو دھیان میں رکھنا ہوگا جو چاند کی فضا کو عارضی طور پر بدل دیتے ہیں۔"
