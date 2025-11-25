ETV Bharat / technology

اسرو جلد ہی امریکی سیٹلائٹ لانچ کرے گا: ڈاکٹر وی نارائنن

انہوں نے کہا کہ گگنیان مشن سنہ 2027 میں لانچ کیا جائے گا اور اس کا ہدف 2035 تک اپنا خلائی سٹیشن قائم کرنا ہے۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 25, 2025 at 2:01 PM IST

حیدرآباد: انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن (اسرو) اگلے ماہ ایک امریکی کمیونیکیشن سیٹلائٹ کو خلا میں بھیجے گا۔ اس بات کی جانکاری اسرو کے چیئرمین ڈاکٹر وی نارائنن نے دی۔ انہوں نے کہا کہ "ہم دسمبر میں امریکی سیٹلائٹ کو اپنی سیٹلائٹ لانچ وہیکل 'لانچ وہیکل مارک 3' کے ذریعے خلا میں لے جا رہے ہیں۔ یہ امریکہ اور بھارت کے درمیان مشترکہ لانچ نہیں ہے، بلکہ یہ ہندوستان کی طرف سے شروع کیا گیا ایک مکمل کمرشیل منصوبہ ہے۔"

'تمام ٹرینوں میں ریئل ٹائم مانیٹرنگ ممکن'

ڈاکٹر وی نارائنن نے پیر کو ترناکا میں انڈین ریلوے انسٹی ٹیوٹ آف سگنل انجینئرنگ اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن (IRISET) کی 68ویں یوم تاسیس کی تقریبات میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے خطاب کر رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی میں ترقی کے ساتھ مستقبل میں تمام ٹرینوں میں ریئل ٹائم مانیٹرنگ ممکن ہو گی۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال تقریباً 10,000 ٹرینیں ریئل ٹائم سسٹم سے منسلک ہو چکی ہیں۔

'سنہ 2028 تک اپنا خلائی سٹیشن'

انہوں نے کہا کہ گگنیان مشن سنہ 2027 میں لانچ کیا جائے گا، اور اس کا ہدف 2035 تک اپنا خلائی سٹیشن قائم کرنا ہے، اور پہلا ماڈیول 2028 میں بھیجا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایک خلائی مسافر کو چاند پر گھریلو راکٹ میں بھیجنے کا منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے، اور وہ اسے بحفاظت واپس لانے کا ہدف ہے۔ قابل ذکر ہے کہ چندریان کی کامیابی کے بعد بھارت سائنس اور ٹکنالوجی خاص طور پر خلائی شعبے پر خاص توجہ دے رہا ہے۔

اس موقعے پر انڈین ریلوے انسٹی ٹیوٹ آف سگنل انجینئرنگ اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن میں زیر تربیت ہونہار طلباء کو انعامات پیش کیے گئے اور ٹیکنیکل میگزین 'جناپدیپ' کا اجراء کیا۔ تقریب میں ریلوے بورڈ کے چیئرمین ستیش کمار نے خطاب کرتے ہوئے بھی اپنا پیغام پیش کیا۔ اس کے علاوہ آئی آر آئی ایس ای ٹی کے ڈی جی سرتھ کمار سریواستو نے اداے کی کی سالانہ رپورٹ پیش کی۔

