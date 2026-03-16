ISRO نے CE20 کرائیوجینک انجن کا کامیاب تجربہ کیا، LVM3 راکٹ کی طاقت کو بڑھایا
ISRO نے CE20 cryogenic انجن کا 22 ٹن زور کے ساتھ مہندرگیری میں کامیابی سے تجربہ کیا، جس سے LVM3 اور گگنیان مشن مضبوط ہوئے۔
Published : March 16, 2026 at 10:40 AM IST
حیدرآباد: ہندوستان کا خلائی پروگرام ایک بار پھر ایک اہم سنگ میل پر پہنچ گیا ہے۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن (ISRO) نے تامل ناڈو کے مہندرگیری میں ISRO پروپلشن کمپلیکس میں CE20 cryogenic انجن کا ایک اعلیٰ طاقت کا تجربہ کامیابی سے مکمل کر لیا ہے۔ اس ٹیسٹ کے دوران، انجن نے 22 ٹن زور حاصل کیا، یہ قوت زمین کی کشش ثقل کے خلاف راکٹ کو اوپر کی طرف لے جانے کے لیے درکار تھی۔
اسرو کی اس کامیابی کو ہندوستان کے سب سے طاقتور راکٹ لانچ وہیکل مارک-3 (LVM3) کے لیے انتہائی اہم اور اہم سمجھا جاتا ہے۔ یہ راکٹ مستقبل کے کئی بڑے خلائی مشنوں میں استعمال کیا جائے گا۔ کریوجینک انجنوں کو راکٹ ٹیکنالوجی کا سب سے مشکل حصہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ ایندھن استعمال کرتے ہیں جسے انتہائی کم درجہ حرارت پر ذخیرہ کرنا ضروری ہے۔ یہ انجن مائع ہائیڈروجن اور مائع آکسیجن پر چلتا ہے۔ عام حالات میں، یہ دونوں گیسیں ہیں، لیکن یہ انتہائی ٹھنڈک سے مائع کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔
نوزل پروٹیکشن سسٹم کا بھی تجربہ کیا گیا
اتنے کم درجہ حرارت پر ان ایندھن کو سنبھالنا اور انجن میں محفوظ طریقے سے استعمال کرنا انجینئرز کے لیے ایک اہم چیلنج ہے۔ تاہم، یہی ایندھن راکٹ کو بھاری سیٹلائٹس اور پے لوڈز کو خلا میں بھیجنے کے لیے درکار توانائی فراہم کرتے ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ یہ ٹیسٹ صرف انجن کی طاقت کو جانچنے تک محدود نہیں تھا۔ اس نے نوزل پروٹیکشن سسٹم کا بھی تجربہ کیا۔ یہ نظام انجن کے پچھلے حصے کو ضرورت سے زیادہ گرمی سے بچاتا ہے، لانچ کے دوران نقصان کو روکتا ہے۔ مزید برآں، ملٹی ایلیمنٹ اگنائٹر سسٹم، جو انجن کے مناسب آغاز کو یقینی بنانے میں مدد کرتا ہے، کا بھی تجربہ کیا گیا۔
ISRO کے سائنسدان اب اپنے راکٹ سسٹم کو زیادہ قابل اعتماد بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے، انجنوں کو سطح سمندر پر ہائی پریشر کے حالات میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ لانچ سے پہلے ہر تکنیکی پہلو کی اچھی طرح جانچ کی جائے۔ اس ٹیسٹ کے دوران، CE20 انجن تقریباً 165 سیکنڈ تک مسلسل چلتا رہا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ یہ تقریباً اتنا ہی وقت ہے جو انجن کو حقیقی لانچ کے دوران کام کرنے کے لیے درکار ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ انجن حقیقی پرواز کے دوران پیدا ہونے والی شدید گرمی اور دباؤ کو برداشت کر سکتا ہے۔
یاد رہے کہ LVM3 وہی راکٹ ہے جس نے چاند پر ہندوستان کے چندریان-3 مشن کو کامیابی سے لانچ کیا تھا۔ اب اس انجن کو مزید مضبوط بنا کر، اسرو مستقبل کے بڑے مشنوں کی تیاری کر رہا ہے۔ اس کامیابی سے گگنیان مشن کو براہ راست فائدہ پہنچے گا، جس کے تحت ہندوستان خلابازوں کو زمین کے مدار میں بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس مشن کی پہلی بغیر پائلٹ کی پرواز 2026 میں اور انسان بردار مشن کی 2027 میں تجویز ہے۔