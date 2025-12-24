اسرو نے ایل وی ایم تھری راکٹ کا استعمال کرتے ہوئے بلیو برڈ بلاک-ٹو سیٹلائٹ کو کامیابی سے لانچ کیا
ISRO نے LVM3-M6 مشن کو لانچ کر دیا ہے، اس میں امریکہ میں قائم AST SpaceMobile کا Bluebird Block-2 مواصلاتی سیٹلائٹ لے جایا گیا ہے۔
Published : December 24, 2025 at 10:15 AM IST
حیدرآباد: انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن (اسرو) نے بدھ کے روز ایل وی ایم تھری ایم سکس (LVM3-M6) مشن کولانچ کیا۔ یہ بلیو برڈ بلاک-ٹو مواصلاتی سیٹلائٹ کو امریکہ میں قائم اے ایس ٹی اسپیس موبائل سے زمین کے مدار میں لے گیا۔ یہ ہندوستان کے کمرشیل لانچ پروگرام میں ایک اہم سنگ میل ہے۔
اسرو کی ایل وی ایم تھری ایم سکس وہیکل بدھ کو صبح 8:55 بجے ستیش دھون اسپیس سینٹر (ایس ڈی ایس سی)، سری ہری کوٹا سے روانہ ہوا۔ یہ مشن اسرو کے ہیوی لفٹ ایل وی ایم تھری راکٹ کی نویں آپریشنل پرواز کی نشاندہی کرتا ہے اور اسے ایک وقف کمرشیل لانچ کے طور پر کیا جا رہا ہے۔ اسرو نے منگل 23 دسمبر کو اس مشن کے لیے 24 گھنٹے کی الٹی گنتی شروع کی تھی۔
ایل وی ایم تھری کے ذریعہ ایل ای او میں سب سے بھاری پے لوڈ لانچ کیا گیا:
قابل ذکر بات یہ ہے کہ بلیو برڈ بلاک-ٹو کا وزن تقریباً 6,100 کلوگرام ہے، جو اسے ایل وی ایم تھری لانچ وہیکل کے ذریعے لو ارتھ آربٹ (ایل ای او) میں اتارا جانے والا اب تک کا سب سے بھاری پے لوڈ بناتا ہے۔ یہ نومبر میں LVM3-M5/CMS-03 مشن کے دوران قائم کیے گئے تقریباً 4,400 کلوگرام کے پچھلے ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ گیا ہے۔
یہ مشن اسرو کی کمرشیل شاخ، نیو اسپیس انڈیا لمیٹیڈ (این ایس آئی ایل) اور اے ایس ٹی اسپیس موبائل کے درمیان کمرشیل معاہدے کے تحت کیا جا رہا ہے۔ اسرو کے چیئرمین ڈاکٹر وی نارائنن نے مشن کی کامیابی کے بعد کہا کہ، "بلیو برڈ بلاک-ٹو مواصلاتی سیٹلائٹ ایل وی ایم تھری کے ذریعہ اب تک کا سب سے بھاری پے لوڈ ہے۔ ستیش دھون اسپیس سینٹر (ایس ڈی ایس سی)، سری ہری کوٹا سے یہ 104 واں لانچ ہے۔ یہ ہیوی-لفٹ ایل وی ایم راکٹ تھری کی نویں کامیاب پرواز بھی ہے۔"
Kudos Team #ISRO for the successful launch of LVM3-M6 carrying BlueBird Block-2.— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) December 24, 2025
With the visionary patronage of PM Sh @narendramodi, @isro continues to achieve one success after another, reiterating India’s growing prowess in Space technology. pic.twitter.com/gsnYimTwZs
بلیو برڈ بلاک-ٹو سیٹلائٹ کیا ہے؟
اسرو کے مطابق، بلیو برڈ بلاک-ٹو اگلی نسل کے سیٹلائٹ نکشتر کا حصہ ہے جو معیاری اسمارٹ فونز کو براہ راست خلائی بنیاد پر سیلولر براڈ بینڈ کنیکٹیویٹی فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ سیٹلائٹ میں 223 مربع میٹر کا مرحلہ وار اینٹینا ہے اور اسے تقریباً 600 کلومیٹر کی بلندی پر زمین کے نچلے مدار میں تعینات کیا جائے گا۔
یہ اسے اب تک کا سب سے بڑا کمرشیل مواصلاتی سیٹلائٹ بناتا ہے۔ پی ٹی آئی کے مطابق، اس سیٹلائٹ نکشتر کا مقصد فور جی اور فائیو جی خدمات کو سپورٹ کرنا ہے، بشمول آواز، ویڈیو، پیغام رسانی، اور ڈیٹا، خاص طور پر دور دراز اور غیر محفوظ علاقوں میں۔
رپورٹس کے مطابق، اے ایس ٹی اسپیس موبائل نے اس سے پہلے ستمبر 2024 میں ریاستہائے متحدہ کے کچھ حصوں اور دیگر منتخب علاقوں میں کوریج فراہم کرنے کے لیے پانچ بلیو برڈ سیٹلائٹ لانچ کیے تھے۔
ایل وی ایم تھری لانچ وہیکل کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟
ہندوستان کی ایل وی ایم تھری لانچ وہیکل کے بارے میں، اسرو نے کہا کہ ایل وی ایم تھری 43.5میٹر لمبا ہے اور اسے گگنیان ہیومن ریٹیڈ لانچر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ تین اسٹیج والی وہیکل ہے جس میں دو ایس 200 سالڈ اسٹریپ آن بوسٹر، ایک لکڈ کور اسٹیج، اور ایک کرائیوجینک اپر اسٹیج شامل ہے۔
اس راکٹ نے اس سے قبل چندریان-ٹو، چندریان-تھری، اور کئی ون ویب سیٹلائٹ بیچ جیسے مشن کامیابی سے مکمل کیے ہیں۔
