اسرو نے سیمی کرائیوجینک انجن پاور ہیڈ ٹیسٹ آرٹیکل کا کامیاب ٹیسٹ کیا
یہ اسرو کی جانب سے پاور ہیڈ ٹیسٹ آرٹیکلز کی سیریز میں کیا جانے والا 9واں ہاٹ ٹیسٹ ہے۔
Published : September 9, 2026 at 12:41 PM IST
ترونلویلی (تمل ناڈو): اسرو نے اگلی نسل کے راکٹوں کے لیے تیار کیے جانے والے سیمی کرائیوجینک انجن پاور ہیڈ ٹیسٹ آرٹیکل (پی ایچ ٹی اے) کا تجربہ کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا ہے۔ اسرو نے یہ ٹیسٹ ترونلویلی ضلع کے مہندرا گیری میں واقع اسرو پروپلشن کمپلیکس میں مکمل کیا۔
یہ ٹیسٹ پانچ ستمبر کو کیا گیا تھا۔ اس دوران پی ایچ ٹی اے کو 200 ٹن کے مکمل تھرسٹ پر چلایا گیا۔ یہ ہاٹ ٹیسٹ مجموعی طور پر 35 سیکنڈ تک جاری رہا۔ اس میں انجن پاور ہیڈ کو پانچ سیکنڈ کے لیے 200 ٹن کے مکمل تھرسٹ پر چلایا گیا۔ اس وقت پاور ہیڈ ٹیسٹ آرٹیکل کے تھرسٹ چیمبر کے علاوہ انجن کے تمام اہم حصے اس میں شامل تھے۔ یہ ٹیسٹ آرٹیکلز کی سیریز میں 9واں ہاٹ ٹیسٹ ہے۔ اس سے قبل، 47 فیصد (94 ٹن)، 60 فیصد (120 ٹن) اور 88 فیصد (175 ٹن) کے تھرسٹ لیولز پر کامیاب تجربات کیے جا چکے تھے۔
یہ پہلی بار ہے کہ 100 فیصد، یعنی 200 ٹن کے مکمل تھرسٹ پر ٹیسٹ کیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر 35 سیکنڈ تک جاری رہنے والے اس ٹیسٹ میں، انجن پاور ہیڈ کو پانچ سیکنڈ کے لیے 200 ٹن کے مکمل تھرسٹ پر چلایا گیا۔ اسرو کے مطابق 'ٹیسٹ کے دوران ریکارڈ کیے گئے انجن کے تمام پیرامیٹرز توقع کے مطابق رہے۔
مزید برآں، مستقبل میں طویل مدتی ٹیسٹ کرنے کے لیے، ایندھن کی سپلائی کو کم دباؤ والے اسٹارٹنگ ٹینک سے درمیانے دباؤ والے آپریٹنگ ٹینک میں منتقل کرنے کے عمل کی بھی کامیابی سے توثیق کی گئی۔
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ایس سی120 سیمی کرائیوجینک پروپلشن اسٹیج، جس میں 2000 کلو نیوٹن کا ایس ای 2000 انجن لگا ہوا ہے، اسے ایل وی ایم 3 راکٹ کے موجودہ ایل 110 کور اسٹیج کی جگہ لینے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔
بہتر بنائے گئے سی 32 کرائیوجینک اپر اسٹیج کو اس سیمی کرائیوجینک اسٹیج کے ساتھ ملا کر، ایل وی ایم 3 راکٹ کی پے لوڈ (وزن اٹھانے کی) صلاحیت میں مزید اضافے کی امید ہے۔ اسرو نے مزید بتایا کہ یہ نیا سیمی کرائیوجینک انجن مائع آکسیجن اور ریفائنڈ کیروسین کو بطور ایندھن استعمال کرتا ہے۔
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