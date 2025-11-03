اسرو نے 'باہوبلی' راکٹ سے سب سے بھاری سیٹلائٹ کو مدار میں بھیج کر تاریخ رقم کر دی

ETV Bharat / technology

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 3, 2025 at 7:19 AM IST

سری ہری کوٹا (آندھرا پردیش): انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن (ISRO) نے اتوار کو ہندوستانی بحریہ کے مواصلاتی سیٹلائٹ سی ایم ایس-03 کو لانچ کر کے بڑا کارنامہ انجام دیا۔ ملک میں بنا یہ سیٹلائٹ بھارت کا آج تک کا سب سے بھاری مواصلاتی سیٹلائٹ ہے، جس کا وزن تقریباً 4,400 کلو گرام ہے۔

لانچ شام 5:26 بجے آندھرا پردیش کے سری ہری کوٹا میں ستیش دھون خلائی اسٹیشن کے دوسرے لانچ پیڈ سے ہوا۔ یہ سیٹلائٹ خاص طور پر ہندوستانی بحریہ کی آپریشنل ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مقامی اور جدید ترین اجزاء کے ساتھ بنایا گیا ہے جو بحریہ مواصلات اور سمندری ڈومین بیداری کی صلاحیتوں میں اضافہ کرے گا۔

ہندوستانی بحریہ نے کہا، "یہ سیٹلائٹ ہندوستان کا اب تک کا سب سے بھاری مواصلاتی سیٹلائٹ ہے، جس کا وزن 4,400 کلوگرام سے زیادہ ہے، اور اس میں ہندوستانی بحریہ کی آپریشنل ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خاص طور پر تیار کیے گئے کئی مقامی جدید ترین اجزاء شامل ہیں۔"

اسرو نے کہا کہ سی ایم ایس-03 ایک ملٹی بینڈ کمیونیکیشن سیٹلائٹ ہے اور یہ ہندوستانی لینڈ ماس سمیت وسیع سمندری خطے میں خدمات فراہم کرے گا۔ اسے LVM3-M5 راکٹ سے بھیجا گیا۔ سیٹلائٹ کو مطلوبہ جیو سنکرونس ٹرانسفر مدار (جی ٹی او) میں رکھا گیا تھا۔ اس سیٹلائٹ کو کم از کم 15 سال تک مواصلاتی خدمات فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔

یہ 2013 میں شروع کی گئی جی ایس اے ٹی 7 سیریز کا متبادل بھی ہے۔ اسرو کے چیئرمین وی نارائنن نے کہا کہ لانچ وہیکل نے کمیونیکیشن سیٹلائٹ کو مطلوبہ مدار میں کامیابی کے ساتھ داخل کیا۔

انہوں نے کہا کہ "4410 کلوگرام سیٹلائٹ کو ٹھیک ٹھیک مدار میں داخل کر دیا گیا ہے،" انہوں نے مشن کنٹرول سینٹر پوسٹ لانچ سے اپنے خطاب میں اس بھاری سیٹلائٹ کو لانچ کرنے والے راکٹ کو 'باہوبلی' کے طور پر بیان کیا۔

انہوں نے یاد کیا کہ راکٹ کا پچھلا لانچ "سب سے باوقار چندریان 3 تھا جو قوم کے لیے فخر کا باعث بنا۔" ملک نے "بھاری سیٹلائٹ" کو مدار میں داخل کرکے اتوار کو "ایک اور فخر" حاصل کیا اور یہ "آتم نربھر بھارت" (خود انحصار ہندوستان) کی ایک اور روشن مثال ہے۔

پی ایم مودی نے مبارکباد

وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کی سب سے بھاری مواصلاتی سیٹلائٹ سی ایم ایس-03 کے کامیاب لانچ پر اسرو کو مبارکباد دی۔ انہوں نے ٹویٹ کیا، "ہمارا خلائی شعبہ ہمیں قابل فخر بنا رہا ہے۔ ہندوستان کے سب سے بھاری مواصلاتی سیٹلائٹ سی ایم ایس-03 کے کامیاب لانچ پر اسرو کو مبارکباد۔ ہمارے خلائی سائنسدانوں کی بدولت ہمارا خلائی شعبہ عمدگی اور اختراع کا مترادف بن گیا ہے، جو کہ قابل تعریف ہے۔ ان کی کامیابیوں نے بے شمار لوگوں کو ترقی دی ہے اور بے شمار لوگوں کو بااختیار بنایا ہے۔"

