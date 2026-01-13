بھارتیہ انترکش اسٹیشن اور آئندہ قمر مشنز پر اسرو سائنسدان کے خصوصی گفتگو

بھارتیہ انترکش اسٹیشن اور آئندہ قمر مشنز پر اسرو سائنسدان کے خصوصی گفتگو
اسرو سائنسدان جے اے کملاکر نے ای ٹی وی بھارت کے گفتگو میں بھارت کے چندریان4اور5 سمیت مستقبل کے کئی منصوبوں پر روشنی ڈالی۔
Published : January 13, 2026 at 7:00 AM IST
حیدرآباد: اسرو کے سابق ڈائریکٹر اور ’’چندرایان‘‘ جیسے مشن میں اہم کردار ادا کرنے والے معروف سائنسدان -جے اے کملاکر - نے بھارت کے خلا میں مستقل انسانی موجودگی، چاند کے آئندہ مشنز (قمر مشنر) Lunar Missions، اور بھارتیہ انترکش اسٹیشن (BAS) کی تعمیر کے لیے ایک پرعزم منصوبہ و پیش کیا ہے۔
کملاکر کا ای ٹی وی بھارت کے ساتھ کے ملک کے مستقبل کے خلائی منصوبوں پر تفصیلی انٹریو کے چند اقتباسات
سوال: چندرایان-3 کی کامیابی کے بعد اسرو کے اہم آئندہ سیاروی مشن کون سے ہیں؟
جواب (کملکر): سیاروی تحقیق میں ہمارے کچھ اہم پروگرامز ہیں۔ چندرایان-4 تیاری کے مرحلے میں ہے۔ یہ چاند سے نمونے واپس لانے کا مشن ہے اور چندرایان-3 سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔
اس مشن میں ہم چاند پر لینڈ کریں گے، وہاں کی سطح کھود کر نمونے جمع کریں گے، انہیں ایک خاص ماڈیول کے ذریعے اٹھایا جائے گا، چاند کے مدار میں جوڑا جائے گا اور پھر یہ نمونے محفوظ طریقے سے زمین پر واپس لائے جائیں گے۔
اصل چیلنج صرف چاند پر اترنا نہیں بلکہ نمونے صحیح سلامت واپس لانا ہے۔ زمین پر واپسی کے لیے راستہ بہت درست ہونا چاہیے۔ ذرا سی غلطی سے نمونے ضائع ہو سکتے ہیں۔
اگرچہ یہ نمونے صرف تقریباً دو کلوگرام ہوں گے، لیکن ان کی سائنسی اہمیت بہت زیادہ ہوگی۔
چندرایان-5 جاپان کے ساتھ مشترکہ مشن ہے۔ بھارت لینڈر فراہم کرے گا، جبکہ جاپان لانچر اور روور دے گا۔ لینڈر اور روور کے درمیان بوجھ برابر تقسیم ہوگا۔
یہ مشن چاند کے جنوبی قطب کے قریب اترے گا، جہاں سورج کی روشنی بہت کم پہنچتی ہے۔ وہاں کچھ گڑھے ایسے ہیں جہاں کبھی سورج کی روشنی نہیں پہنچی۔ ان علاقوں کا مطالعہ پانی اور چاند کی ساخت کے بارے میں اہم معلومات دے سکتا ہے۔
سوال: چندرایان-5 کو اہم کیوں سمجھا جا رہا ہے؟
جواب: چندرایان-5، چندرایان-4 جتنا بڑا مشن نہیں ہے۔ چندرایان-4 کے ذریعے جو نمونے لائے جائیں گے وہ بہت قیمتی ہوں گے۔ انہیں آلودگی سے بچانے کے لیے خاص لیبارٹریاں بنائی جا رہی ہیں۔
ان نمونوں کو دیگر ملکوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے گا اور بیرون ملک کے سائنسدانوں کو تحقیق میں شامل کیا جائے گا۔
چندرایان-5، چندرایان-3 جیسا ہوگا۔ اس میں ایک روور ہوگا جو تجربات انجام دے گا۔ فرق یہ ہے کہ یہ مشن براہ راست قطب کے بہت قریب جائے گا، تقریباً تاریک علاقے میں، جہاں سورج کی روشنی بہت کم ہوتی ہے۔
چاند پر کچھ گہرے گڑھے ایسے ہیں جہاں کبھی روشنی نہیں پہنچی۔ ہمیں قطبی علاقوں سے بڑی مقدار میں سائنسی معلومات ملنے کی امید ہے۔
سوال: بھارتیہ انترکش اسٹیشن (BAS) بین الاقوامی خلائی اسٹیشن (ISS) سے کیسے مختلف ہوگا؟
جواب : بھارتیہ انترکش اسٹیشن سائز اور تعمیر کے لحاظ سے آئی ایس ایس سے مختلف ہوگا۔ آئی ایس ایس کئی دہائیوں میں کئی ملکوں نے مل کر بنایا تھا۔ ہم BAS مکمل طور پر اپنی صلاحیتوں سے بنا رہے ہیں۔ فی الحال ہمارا ایل وی ایم-3 راکٹ کم مدار میں تقریباً 10 ٹن وزن لے جا سکتا ہے، اسی حساب سے اسٹیشن ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ہم غیر ملکی راکٹ استعمال نہیں کریں گے۔
ابتدائی طور پر اسٹیشن پانچ ماڈیولز پر مشتمل ہوگا۔ پہلا ماڈیول BAS-01 ایل وی ایم-3 کے ذریعے تقریباً 450 کلومیٹر کی بلندی پر بھیجا جائے گا۔ ہر ماڈیول الگ الگ لانچ ہوگا۔
مستقبل میں جیسے جیسے ہماری صلاحیت بڑھے گی، ماڈیولز کا سائز بھی بڑھ سکتا ہے۔ پورے اسٹیشن کا وزن تقریباً 54 ٹن ہوگا۔
شروع میں اسٹیشن دو خلا بازوں کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ انسانی موجودگی بعد میں ہوگی، جب تمام نظام مکمل طور پر آزمائے جا چکے ہوں گے۔
اسٹیشن میں گگن یان جیسی مشنوں کے لیے ڈوکنگ سہولت بھی ہوگی۔ اگرچہ یہ چین یا امریکہ کے اسٹیشن سے چھوٹا ہوگا، مگر تجربات، تحقیق اور ٹیکنالوجی کے مظاہرے کے لیے مکمل طور پر کارآمد ہوگا۔ اس کی متوقع عمر تقریباً 17 سال ہوگی۔
سوال: BAS کو ’’خلاء میں چھ کمروں کا فلیٹ‘‘ کیوں کہا جاتا ہے؟
جواب : یہ مثال ماڈیولر ڈیزائن کو آسانی سے سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے۔ ہر ماڈیول میں خلا بازوں کے کام کرنے اور سونے کی جگہ ہوگی۔
روزمرہ کی ضروریات جیسے کہ صفائی، آرام اور زندگی کے لیے ہر ماڈیول میں لائف سپورٹ نظام ہوں گے۔ یوں یہ جڑے ہوئے رہائشی اور کام کرنے والے یونٹس ہوں گے۔
BAS کے لیے خاص ڈوکنگ سسٹم درکار ہے۔ SpaDeX-1 مشن کی کامیابی کے بعد SpaDeX-2 اور SpaDeX-3 کی تیاری کی جا رہی ہے۔
SpaDeX-2، چندرایان-4 کے لیے ڈوکنگ میں مدد دے گا، جبکہ SpaDeX-3، بھارتیہ انترکش اسٹیشن کی تعمیر اور کام کے لیے استعمال ہوگا۔
سوال: اسرو کے دیگر مشن BAS سے کتنے جڑے ہوئے ہیں؟
جواب :BAS ایک بڑا سیٹلائٹ مدار میں بھیجنے جیسا ہے، جس کا اسرو کو کافی تجربہ ہے۔ اس لیے دیگر سیٹلائٹس کو BAS سے جوڑنا ضروری نہیں۔
گگن یان وہ مشن ہے جو BAS سے سب سے زیادہ جڑا ہوا ہے۔ گگن یان کے خلا بازوں کے تجربات اور مشورے، خلائی اسٹیشن کے ڈیزائن اور نظام بہتر بنانے میں بہت اہم ہوں گے۔
سوال: بھارتی فضائیہ کے پائلٹ شبھانشو شکلا کی تربیت کے بارے میں کچھ بتائیں؟
جواب : ابتدا میں ان کی تربیت روس سمیت مختلف مقامات پر ہوئی۔ بعد میں آئی ایس ایس جانے سے پہلے دو افراد کو امریکہ میں بھی تربیت دی گئی۔
اس کے علاوہ بنگلورو میں ہمارا اپنا خلا باز تربیتی مرکز ہے، جہاں مکمل سہولیات موجود ہیں۔ تربیت میں جسمانی مشقوں کے ساتھ خلائی جہاز، سیٹلائٹس اور راکٹ سے متعلق تکنیکی تعلیم دی جاتی ہے۔
اس وقت چار افراد تربیت میں شامل ہیں۔ ایک جا کر واپس آ چکا ہے اور تین ابھی تربیت لے رہے ہیں۔
ان کا تجربہ بہت کامیاب رہا۔ انہوں نے تمام تجربات مکمل کیے اور واپسی بھی بخیریت ہوئی۔ اب ایسے خلا بازوں کو ڈیزائن کمیٹیوں میں شامل کیا جا رہا ہے تاکہ انسانی نقطہ نظر سے نظام بہتر بنایا جا سکے۔
یہ بھی پڑھیں:
اسرو نے 'باہوبلی' راکٹ سے سب سے بھاری سیٹلائٹ کو مدار میں بھیج کر تاریخ رقم کر دی