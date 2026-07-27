وینزویلا زلزلے سے زمین میں 60 سینٹی میٹر کی تبدیلی رونما، اسرو-ناسا سیٹلائٹ ڈیٹا سے انکشاف
وینزویلا میں 24 جون کو 7.2 شدت کا زلزلہ آیا، جس کے 39 سیکنڈ بعد 7.5 شدت کا بڑا زلزلہ کا جھٹکا محسوس کیا گیا۔
Published : July 27, 2026 at 10:07 AM IST
واشنگٹن: گذشتہ ماہ شمالی وینزویلا میں آنے والے دوہرے زلزلوں نے کچھ مقامات پر زمین کو تقریباً دو فٹ تک سرکا دیا، جس کے نتیجے میں کاراکاس اور لاگوائرا میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ زمین کی سطح میں تبدیلی کا یہ انکشاف نیسار (NISAR) سیٹلائٹ کے ڈیٹا کے تجزیے سے ہوا ہے۔
محققین نے 24 جون کو آنے والے زلزلے کے بعد زمین کی سطح میں ہونے والی تبدیلیوں کا پتا لگانے کے لیے ناسا-اسرو سنتھیٹک اپرچر راڈار (NISAR) سیٹلائٹ کے ذریعے 13 اور 18 جون (زلزلے سے پہلے) اور 25 اور 30 جون کو لی گئی زمین کی تصاویر کا مطالعہ کیا۔
قابل ذکر ہے کہ 24 جون کو شمالی وینزویلا میں 7.2 شدت کا زلزلہ آیا، جس کے محض 39 سیکنڈ بعد 7.5 شدت کا بڑا زلزلہ محسوس کیا گیا۔ اس قدرتی آفت میں 5000 سے زائد افراد ہلاک اور 16,700 زخمی ہوئے، جب کہ کاراکاس اور لاگوائرا میں بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ اس کے علاوہ تروجیلو، یاراکوئی، کارابوبو، اراگوا اور مرانڈا کی ریاستیں بھی متاثر ہوئیں۔
ناسا نے رواں ماہ کے آغاز میں جاری ایک بیان میں بتایا کہ سائنسدانوں نے زمین کا تجزیہ کرنے کے لیے 'ان سار' (InSAR) نام کی تکنیک کا استعمال کیا، جو سیٹلائٹ اور زمین کے درمیان کے فاصلے میں آنے والی معمولی تبدیلیوں کا پتا لگانے کے لیے بار بار گزرنے والے سیٹلائٹ کے ڈیٹا کا موازنہ کرتی ہے۔
یہ پہلا موقع تھا جب کسی بڑے زلزلے سے زمین کی سطح پر ہونے والی تبدیلیوں کا نقشہ بنانے کے لیے نیسار کے ہنگامی ردعمل والے نظام کا استعمال کیا گیا۔ سائنسدانوں کے مطابق زلزلے کا مقام اس فالٹ فریکچرز (زمین کی دراڑ) کے اس نیٹ ورک کا حصہ ہے جو شمال میں کیریبین پلیٹ اور جنوب میں جنوبی امریکی پلیٹ کی سرحد کے ساتھ واقع ہے۔
سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس پلیٹ کی سرحد کے ساتھ موجود فالٹس، بشمول 'سان سیبسٹین فالٹ سسٹم' (جہاں ممکنہ طور پر یہ زلزلے آئے) اور ممکنہ طور پر 'بوکونو سسٹم' کا کچھ حصہ، طویل عرصے سے دباؤ (اسٹرین) جمع کر رہے تھے۔
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فالٹ کی یہ دراڑ ساحل سے دور مشرق کی طرف بڑھی اور پھر کاراکاس کے شمال میں واقع بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب دوبارہ ساحل کی طرف لوٹ آئی۔ فالٹ کے اس حصے کے بالکل جنوب میں، زمین کی نقل و حرکت (ڈسپلیسمنٹ) دیگر مقامات کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی، جو کہ 60 سینٹی میٹر (24 انچ) تک پہنچ گئی۔
ناسا کی جیٹ پروپلشن لیبارٹری (جے پی ایل) کے ایک جیو فزسٹ ایرک فیلڈنگ نے کہا کہ "یہی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کاراکاس اور لاگوائرا میں نقصان اتنا شدید تھا۔" انہوں نے کہا کہ 'ان سار' ہمیں اس زلزلے کے دوران پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔
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ناسا کے مطابق، نیسار زمین کو سیدھے نیچے دیکھنے کے بجائے تقریباً 40 ڈگری کے زاویے سے دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے یہ افقی اور عمودی دونوں طرح کی تبدیلیوں کے امتزاج کو ریکارڈ کرنے کے قابل ہوتا ہے۔
فیلڈنگ نے بتایا کہ نیسار کے ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے، یو ایس جیولوجیکل سروے (یو ایس جی ایس) نے اپنے 'فالٹ-سلپ ماڈل' یا 'فائنل فالٹ ماڈل' کو مزید بہتر بنایا تاکہ یہ بہتر طور پر سمجھا جا سکے کہ زمین کی گہرائی میں، بشمول دراڑ کے مشرقی حصے کے ساتھ، فالٹ کس طرح سرکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جانکاریاں ان لوگوں کے لیے انتہائی مددگار ہیں جنہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس علاقے میں نقصان اتنا شدید کیوں ہوا تھا۔
اس واقعے کے لیے زمین کی نقل و حرکت کے نقشے نیسار کے ارجنٹ رسپانس (یو آر) سسٹم کے ذریعے فراہم کیے گئے تھے، جس کا رد عمل تیز ہوتا ہے اور آفات کے وقت امدادی کارروائیوں میں مدد کے لیے 12 سے 24 گھنٹوں کے اندر ڈیٹا فراہم کر سکتا ہے۔
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