'آسمان میں ایک آنکھ': اسرو نے 'اسٹریٹیجک ڈیٹا' کے لیے زمینی مشاہداتی سیٹلائٹ کو کامیابی کے ساتھ لانچ کر دیا
سیٹلائٹ حقیقی وقت کی تصاویر فراہم کرے گا اور زراعت اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ جیسے شعبوں میں ملک کی مدد کرے گا۔
Published : September 4, 2026 at 7:30 AM IST
سری ہری کوٹا (آندھرا پردیش): اسرو نے جمعہ کو ملک کے پہلے جیو مدار امیجنگ سیٹلائٹ کو کامیابی کے ساتھ لانچ کرکے ایک بار پھر تاریخ رقم کر دی۔ 2,300 کلوگرام سے زیادہ وزنی سیٹلائٹ کو جی ایس ایل وی راکٹ کا استعمال کرتے ہوئے اس کے مطلوبہ مدار میں رکھا گیا۔
اس لانچ کو خلائی ایجنسی کی سال کی پہلی بڑی کامیابی قرار دیا گیا ہے۔
اسرو نے کہا کہ EOS-05 سیٹلائٹ کو یہاں اسپیس پورٹ سے اتارنے کے تقریباً 18 منٹ بعد نامزد ذیلی جیو سنکرونس ٹرانسفر مدار میں کامیابی کے ساتھ داخل کرایا گیا۔
Mission Success!— ISRO (@isro) September 3, 2026
GSLV-F17 has successfully accomplished its mission, placing EOS-05 into the intended orbit.
Sharing a few memorable moments from the lift-off.
For more information:https://t.co/VneB2jgZoY#GSLVF17 #EOS05 #ISRO pic.twitter.com/kv0zB6V5Vi
جب کہ زمین کے بہت سے مشاہداتی سیٹلائٹ لو ارتھ آربٹ (LEO) سے کام کرتے ہیں، EOS-5 سیٹلائٹ زمین سے تقریباً 36,000 کلومیٹر کی بلندی پر جیو سنکرونس مدار میں رہے گا۔ اس اونچائی پر، سیٹلائٹ زمین کی گردش کے ساتھ ہم آہنگی میں حرکت کرے گا۔
2,300 کلو گرام سے زیادہ وزنی، یہ جی ایس ایل وی کے ذریعے لے جانے والا اب تک کا سب سے بھاری سیٹلائٹ ہے، اور یہ اپنے مطلوبہ رفتار کے ساتھ بالکل ٹھیک آگے بڑھا۔
مشن سے وابستہ ایک سینئر سائنسدان نے سیٹلائٹ کو 'آسمان میں ایک آنکھ' قرار دیا۔ یہ حقیقی وقت کی تصاویر فراہم کرے گا اور زراعت اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ جیسے شعبوں میں ملک کی مدد کرے گا۔
چند پچھلی ناکامیوں کے بعد آنے والی یہ کامیابی یقینی طور پر حوصلہ بڑھانے والی رہی۔
#WATCH | Sriharikota, Andhra Pradesh: ISRO successfully launches the GSLV-F17/EOS-05 mission from the Second Launch Pad at Satish Dhawan Space Centre.— ANI (@ANI) September 3, 2026
(Source: ISRO) pic.twitter.com/4Dc9ahTHpu
اسرو کے سربراہ وی نارائنن نے کہا کہ، "مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ GSLV F-17 وہیکل نے کامیابی سے اور درست طریقے سے جدید EOS-05 جیو امیجنگ سیٹلائٹ کو نامزد اور مطلوبہ مدار میں رکھ دیا ہے۔" لانچ کے فوراً بعد، خلائی محکمہ کے سکریٹری نے، مشن سے وابستہ اہم سائنس دانوں کے ساتھ، کہا کہ، "یہ سری ہری کوٹا سے 107 واں لانچ اور جی ایس ایل وی کا 19 واں مشن ہے۔"
انہوں نے یاد دلایا کہ GSLV (D1) کی پہلی لانچ میں 1,536 کلوگرام کا پے لوڈ تھا، اور اس کے بعد سے، اسرو نے ساختی ماس کو بہتر بنا کر اور پروپلشن سسٹم کو بہتر بنا کر وہیکل کی کارکردگی کو آہستہ آہستہ بڑھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ، "آج، اس لانچ وہیکل کا استعمال کرتے ہوئے، ہم نے اپنا سب سے بھاری سیٹلائٹ لانچ کیا ہے، جس کا وزن 2,367 کلوگرام ہے۔" انہوں نے نوٹ کیا کہ ایک بار EOS-05 اپنے مدار میں کام کرنے کے بعد، یہ ہندوستان کا پہلا وقف شدہ امیجنگ سیٹلائٹ بن جائے گا جو جغرافیائی مدار سے ملک کے لیے "اسٹریٹیجک ڈیٹا" فراہم کرے گا۔
سیٹلائٹ سے موصول ہونے والے ڈیٹا کا حوالہ دیتے ہوئے، انہوں نے تصدیق کی کہ تمام سسٹم درست طریقے سے کام کر رہے ہیں اور سولر پینل کو کامیابی سے لگایا گیا ہے۔
#WATCH | Sriharikota, Andhra Pradesh: ISRO successfully launches the GSLV-F17/EOS-05 mission from the Second Launch Pad at Satish Dhawan Space Centre. The launch vehicle places EOS-05, from Geosynchronous orbit, into a Sub-Geosynchronous Transfer Orbit (Sub-GTO). pic.twitter.com/xD0YMmdMEf— ANI (@ANI) September 3, 2026
انہوں نے کہا کہ "یہ ہمارے ملک کے خلائی پروگرام کے لیے ایک اہم کامیابی ہے، کیونکہ یہ پہلا EOS ہے جسے قومی ایپلی کیشنز کے لیے جیو سٹیشنری پلیٹ فارم پر رکھا گیا ہے۔" انہوں نے کہا کہ سیٹلائٹ کو اس کے مطلوبہ جیو سٹیشنری مدار میں رکھنے کے لیے آنے والے دنوں میں مدار کو بلند کرنے کی تدبیریں کی جائیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ کامیابی اسرو اور اس کے صنعتی شراکت داروں کے درمیان ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔
مشن ڈائریکٹر تھامس کورین نے وضاحت کی کہ مشن میں خاص طور پر ڈیزائن کیا گیا ای او ایس تھا جو قریب قریب حقیقی وقت کی امیجنگ کے قابل تھا۔ انہوں نے کہا کہ "یہ آج تک جی ایس ایل وی کے ذریعہ جی ٹی او یا ذیلی جی ٹی او مدار میں لانچ کیا گیا سب سے بھاری سیٹلائٹ ہے۔"
پراجیکٹ ڈائریکٹر (سیٹلائٹ) امتیاز احمد نے EOS-05 کو ایک منفرد، ایک قسم کا سیٹلائٹ قرار دیا جس میں ملٹی بینڈ آپریٹنگ صلاحیتیں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ، "یہ ترتیب، مواد اور صلاحیت کے لحاظ سے ایک پیچیدہ سیٹلائٹ ہے۔" اس سے پہلے، بدھ کو رات ساڑھے گیارہ بجے پر شروع ہونے والے 27 گھنٹے کی ہموار الٹی گنتی کے بعد، راکٹ کو مقررہ وقت کے مطابق صبح دو بجکر 55 منٹ پر ستیش دھون خلائی مرکز کے دوسرے لانچ پیڈ سے لانچ کیا گیا۔ نہ ہی غیر معمولی گھڑی اور نہ ہی بارش عوام کے جوش و خروش کو کم کر سکی۔
51.7 میٹر لمبا، تین مراحل پر مشتمل جیو سنکرونس لانچ وہیکل (جی ایس ایل وی) میں کرائیوجینک تیسرا مرحلہ شامل ہے۔ اس کا لفٹ آف وزن 420.5 ٹن ہے، بھاری سیٹلائٹ راکٹ کے نوز کون پر نصب ہے۔ GSLV-F17/EOS-05 مشن کا مقصد 2021 کے ناکام GSLV-F-10/EOS-03 مشن کے متبادل کے طور پر کام کرنا ہے۔
جمعہ کو یہ پری ڈان لانچ تقریباً آٹھ ماہ کے وقفے کے بعد ہوا، جو اسرو کی سال کی پہلی کامیابی ہے۔
12 جنوری کو، اسرو کے PSLV-C62 راکٹ 16 سیٹلائٹس لے گیا لیکن لانچ کے اہم تیسرے مرحلے کے دوران "خرابی" کی وجہ سے انہیں مطلوبہ مدار میں رکھنے میں ناکام رہا۔
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