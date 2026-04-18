لداخ میں اسرو کا نیا نیا ٹیلی اسکوپ، خلائی نگرانی میں بھارت کی بڑی پیش رفت
لداخ کے ہانلے کا چناؤ صاف ہوا اور مطلع کی وجہ سے کیا گیا ہے، یہ منصوبہ سیٹلائٹس کے ممکنہ ٹکراؤ کی مانیٹرنگ کرے گا۔
Published : April 18, 2026 at 2:22 PM IST
سرینگر: انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن (اسرو) زمین کے قریب مدار (لو ارتھ آربٹ) میں بڑھتے ہوئے رش کے پیش نظر سیٹلائٹس اور خلائی ملبے کی نگرانی کے لیے اپنی کوششیں تیز کر رہا ہے۔ اس منصوبے کا ایک اہم حصہ لداخ کے 'ہانلے' علاقے میں ایک آپٹیکل ٹیلی اسکوپ کی تنصیب ہے، جو اپنی بلند پہاڑی، سرد صحرا جیسی آب و ہوا اور صاف، تاریک آسمان کے لیے جانا جاتا ہے۔ توقع ہے کہ اس سہولت سے بھارت کی مدار میں موجود اشیاء کی نگرانی کی صلاحیت مضبوط ہوگی اور تصادم کے خطرات کم ہوں گے۔
اسرو نے اپنی "انڈین اسپیس سیچوایشنل اویئرنس رپورٹ 2025" میں بتایا ہے کہ ہانلے میں ٹیلی اسکوپ پر کام جاری ہے۔ ادارے نے خلائی اشیاء کی نگرانی کے لیے ایک دیسی "پھیزڈ ارے ریڈار" (Phased Array Radar ) کا ڈیزائن اور جائزہ بھی مکمل کر لیا ہے۔ اس ریڈار کو ملک کے شمال مشرقی علاقے میں نصب کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اسی دوران نینی تال میں موجود بیکر نن شمٹ ٹیلی اسکوپ (Baker Nunn Schmidt Telescope )کو آریہ بھٹہ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ آف آبزروییشنل سائنسز کے اشتراک سے جدید بنایا جا رہا ہے تاکہ نگرانی کی صلاحیت میں اضافہ ہو۔
اسرو اس وقت آندھرا پردیش کے سری ہری کوٹا میں ملٹی آبجیکٹ ٹریکنگ ریڈار کے ذریعے سیٹلائٹس، راکٹ کے حصوں اور ملبے کی نگرانی کر رہا ہے۔ یہ نظام ایک وقت میں کئی اشیاء کو تقریباً 1000 کلومیٹر تک ٹریک کر سکتا ہے۔ ریڈار چوبیس گھنٹے ریڈیو ویو (لہروں) کے ذریعے کام کرتے ہیں، جبکہ آپٹیکل ٹیلی اسکوپس صرف رات میں ہی کام کرتے ہیں اور سیٹلائٹس سے منعکس ہونے والی سورج کی روشنی کا معائنہ کر کے زیادہ درست معلومات فراہم کرتے ہیں۔ حکام کے مطابق ایک مضبوط نگرانی نظام کے لیے دونوں ٹیکنالوجیز ضروری ہیں۔
لداخ کا انتخاب اس کی جغرافیائی خصوصیات کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ یہاں بلند مقام، صاف مطلع و روشنی، شفاف فضا ہے ، جس سے خلا میں موجود مدھم اشیاء کو دیکھنا آسان ہوتا ہے۔ چونکہ ایک ہی مرکز کسی چیز کو صرف تھوڑی دیر کے لیے دیکھ سکتا ہے جب وہ اس کے اوپر سے گزرتی ہے، اس لیے مختلف مقامات پر ایسے کئی مراکز کی ضرورت ہوتی ہے۔
رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ سیٹلائٹس کی تیزی سے بڑھتی تعداد اور خلائی ملبے کی وجہ سے مدار میں خطرات بڑھ رہے ہیں۔ عالمی اعداد و شمار کے مطابق حالیہ برسوں میں تقریباً ڈیڑھ لاکھ 'انتباہ' (Alert) جاری کیے گئے، جن میں آپریٹرز کو خبردار کیا جاتا ہے جب دو اشیاء خطرناک حد تک قریب آ جائیں۔ اسرو نے 18 بار تصادم سے بچنے کے لیے سیٹلائٹس کا رخ بدلا، جن میں 14 بار لو ارتھ آربٹ اور 4 بار جیو سنکرونس مدار میں ہیں۔ ان میں ناسا-اسرو سنتھیٹک اپرچر ریڈار مشن کا سیٹلائٹ بھی شامل تھا جسے راستہ بدلنا پڑا۔
لو ارتھ آربٹ میں موجود اشیاء تقریباً 28,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے حرکت کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ چھوٹے ٹکڑے بھی اگر ٹکرا جائیں تو فعال سیٹلائٹس کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسرو کے مطابق خلائی صورتحال کی بہتر نگرانی محفوظ اور پائیدار خلائی سرگرمیوں کے لیے نہایت ضروری ہے۔
یہ بھی پڑھیں: