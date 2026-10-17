ٹارگیٹڈ اشتہارات کے ذریعے فون ہیکنگ: اسرائیلی کمپنی کی جانب سے ’زیرو کِلک‘ اسپائی ویئر کے استعمال کا انکشاف
ایڈ ٹیک کے نظام کو بطور ہتھیار استعمال کرنا سیکوریٹی اور نگرانی کی صنعت کو انتہائی خطرناک موڑ پر لے آیا ہے۔
Published : October 17, 2026 at 3:51 PM IST
حیدرآباد : ایک اسرائیلی سائبر انٹیلی جنس فرم کی جانب سے اسمارٹ فونز کو ہیک کرنے کے لیے آن لائن ٹارگیٹڈ اشتہارات اور جدید ترین ’زیرو کِلک‘ اسپائی ویئر کے خفیہ استعمال کا انکشاف ہوا ہے۔ اس طریقہ کار کو سائبر سکیورٹی کے شعبے میں ایڈفیکشن (Adfection یعنی اشتہارات کے ذریعے ڈیوائس کو متاثر کرنا) کا نام دیا گیا ہے، جس کے ذریعے صارف کے کسی بھی لنک پر کلک کیے بغیر ہی اس کے فون کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا جاتا ہے۔
رپورٹس کے مطابق اس جدید جاسوسی ٹیکنالوجی کے ذریعے عالمی خبر رساں ادارے الجزیرہ سے وابستہ صحافیوں، عسکری اتحاد نیٹو (NATO) سے متعلقہ افراد اور سیمی کنڈکٹر و ٹیک کمپنی این ویڈیا سمیت متعدد ہائی پروفائل اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ روایتی سائبر حملوں یا فشنگ میں عام طور پر ہدف کو کسی مشتبہ لنک، فائل یا میسج پر کلک کرنے پر اکسایا جاتا ہے۔ اس کے برعکس، یہ نیا طریقہ کار ڈیجیٹل اشتہارات کے عالمی نیٹ ورک (Ad-tech Ecosystem) کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے۔
Thread 🧵 1/ NEW REPORT: Billions of advertising auctions determine in real time which ads we see on websites and in apps every day. Our latest research shows how the same data fueling this advertising ecosystem is being used to profile millions of users and silently infect targets with zero-click mercenary spyware, a novel attack technique we call "Adfection.” Read the report: https://t.co/EL39T3OoeC— The Citizen Lab (@citizenlab) October 15, 2026
حملہ آور ڈیجیٹل اشتہاری پلیٹ فارمز پر مخصوص اہداف کی شناخت، جیسے ان کا آئی پی ایڈریس، مقام، یا موبائل ایڈورٹائزنگ آئی ڈی کو مدنظر رکھ کر اشتہاری جگہ خریدتے ہیں۔ جب ہدف اپنے اسمارٹ فون پر کوئی بھی عام ویب سائٹ کھولتا ہے یا کوئی ایسی موبائل ایپ استعمال کرتا ہے جس پر آن لائن اشتہارات چلتے ہیں، تو یہ مخصوص بدنیتی پر مبنی اشتہار خود بخود اس کی اسکرین پر لوڈ ہو جاتا ہے۔
ہدف کو اس اشتہار پر کلک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اشتہار کا کوڈ براؤزر یا ایپ کے کیشے میں لوڈ ہوتے ہی ڈیوائس کے آپریٹنگ سسٹم میں موجود نامعلوم کمزوریوں کو نشانہ بناتا ہے اور خاموشی سے پسِ پردہ اسپائی ویئر انسٹال کر دیتا ہے۔ فون میں داخل ہونے کے بعد یہ اسپائی ویئر ہیکرز کو ڈیوائس تک مکمل رسائی فراہم کر دیتا ہے، جس میں انکرپٹڈ میسجز (جیسے واٹس ایپ، سگنل اور ٹیلی گرام) تک رسائی، کالز کی خفیہ ریکارڈنگ، کیمرے اور مائیکروفون کو صارف کی لاعلمی میں فعال کرنا، ریئل ٹائم لوکیشن (جغرافیائی مقام) کی مسلسل نگرانی اور ذاتی تصاویر، ای میلز اور پاس ورڈز کی چوری شامل ہیں۔
تحقیقات کے مطابق، اس طریقہ کار کے ذریعے الجزیرہ کے صحافیوں کی سرگرمیوں، حساس جغرافیائی خطوں میں نیٹو کے دفاعی امور سے وابستہ شخصیات اور این ویڈیا جیسی اہم ٹیک فرموں سے متعلق معلومات تک رسائی حاصل کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ سائبر سکیورٹی ماہرین اور ڈیجیٹل حقوق کی تنظیموں نے اس انکشاف پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ تجارتی بنیادوں پر نگرانی کی خدمات فراہم کرنے والی اسرائیلی کمپنیاں طویل عرصے سے حکومتی اور نجی گاہکوں کو پیگاسس اور پریڈیٹر جیسے اسپائی ویئر بیچتی رہی ہیں، تاہم ایڈ ٹیک کے نظام کو بطور ہتھیار استعمال کرنا نگرانی کی صنعت کو انتہائی خطرناک موڑ پر لے آیا ہے۔
Seen these ads for Akedo, an AliExpress “Sale”, or MyIPInfo? They’re being run en masse by an Israeli ads company called Discover-Tech as part of an espionage scheme we call AdFection, and they have the potential to infect you with spyware when (or even before) you see them https://t.co/9Kr1S0h0xT— Bill Marczak (@billmarczak) October 15, 2026
چونکہ روزانہ اربوں آن لائن اشتہارات خودکار بولی کے ذریعے صارفین کے فونز پر بھیجے جاتے ہیں، اس لیے اشتہارات کے اس لامحدود بہاؤ میں بدنیتی پر مبنی کوڈ کی بروقت نشاندہی کرنا سکیورٹی نظاموں کے لیے ایک کٹھن چیلنج بن چکا ہے۔ سائبر سکیورٹی محققین نے صارفین اور بالخصوص حساس شعبوں سے وابستہ افراد کو درج ذیل اقدامات پر عمل پیرا ہونے کی ہدایت کی ہے کہ براؤزرز اور ڈیوائسز پر مستند ایڈ بلاکرز اور ٹریکنگ پروٹیکشن ٹولز کا استعمال کیا جائے تاکہ غیر تصدیق شدہ اشتہارات کا لوڈ ہونا روکا جا سکے۔ اسمارٹ فون کی سیٹنگز میں جا کر ’پرسنلائزڈ ایڈز‘ کو غیر فعال کریں و اپنی ایڈورٹائزنگ آئی ڈی کو مستقل بنیادوں پر ری سیٹ یا ڈیلیٹ کریں۔
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اس کے علاوہ اپنے موبائل آپریٹنگ سسٹم اور براؤزرز کو ہمیشہ فوری طور پر اپ ڈیٹ رکھیں تاکہ سکیورٹی خامیوں کو دور کیا جا سکے۔ انتہائی حساس نوعیت کے کام کرنے والے افراد کو آئی فون میں موجود ’لاک ڈاؤن موڈ‘ جیسے سخت سکیورٹی فیچرز فعال رکھنے کا مشورہ دیا گیا ہے، جو پیچیدہ ویب مواد اور مشتبہ کوڈز کو خود بخود بلاک کر دیتے ہیں۔