انٹرویو | ستاروں کی دنیا سے زمین کی حقیقت تک: سنیتا ولیمز کی خلائی داستان اور ناسا کے بعد کا سفر
کیرالہ لٹریچر فیسٹیول میں، سابق خلاباز سنیتا ولیمز نے ریٹائرمنٹ، اپنے کتوں اور اگلی نسل کیوں زیادہ اہمیت رکھتی ہے کے بارے میں بات کی۔
کوزی کوڈ: انسانی تاریخ کی کامیاب ترین خلا بازوں میں شمار کی جانے والی سنیتا ولیمز جب یہ کہتی ہیں کہ انہیں نہیں معلوم آگے کیا کرنا ہے، تو یہ بات غیر متوقع بھی لگتی ہے اور متاثر کن بھی۔ نہ کوئی نیا مشن، نہ مستقبل کا کوئی واضح منصوبہ۔ ان کی خواہش نہایت سادہ ہے: کچھ وقت آرام، خاندان اور دوستوں کے ساتھ زندگی، اور اپنے کتوں کے قریب رہنا۔
ایشیا کے سب سے بڑے ادبی اجتماع، کیرالا لٹریچر فیسٹیول (کے ایل ایف) میں سنیتا ولیمز کی موجودگی کسی رسمی تقریب سے زیادہ ایک فکری مکالمہ بن گئی۔ طلبہ، ادیبوں اور دانشوروں سے بھرے ماحول میں وہ ایک ایسی شخصیت کے طور پر سامنے آئیں جو زمین اور خلاء کے سب سے غیرمعمولی پیشے سے خاموشی کے ساتھ پیچھے ہٹ رہی ہے، مگر علم اور تجربے کا سرمایہ اگلی نسل کو سونپنے کے لیے تیار ہے۔
سنیتا ولیمز 27 دسمبر 2025 کو باضابطہ طور پر ریٹائر ہوئیں، تاہم وہ خود بھی اس لفظ پر مسکراتے ہوئے توقف کرتی ہیں۔ ان کے مطابق، ان کے شوہر اکثر کہتے ہیں کہ وہ ریٹائر نظر نہیں آتیں، کیونکہ وہ اب بھی سفر کر رہی ہیں، تقاریر کر رہی ہیں، ادبی و تعلیمی تقاریب میں شرکت کر رہی ہیں اور بچوں کے ساتھ سیشنز میں خلاء کے خواب بانٹ رہی ہیں۔ 23 جنوری کو کے ایل ایف میں طلبہ کے لیے ان کا ایک خصوصی سیشن بھی طے ہے۔
ناسا میں 27 سالہ طویل کیریئر، تین خلائی سفر، مجموعی طور پر 608 دن خلا میں قیام، نو خلائی چہل قدمیاں، انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن (آئی ایس ایس) کی کمان، اور جدید خلائی جہازوں کے نظاموں کی تیاری و آزمائش میں اہم کردار — ایسے شاندار سفر کے بعد کسی واضح منصوبے کا نہ ہونا ان کی شخصیت میں ایک منفرد آزادی کی علامت بن کر سامنے آتا ہے۔
سنیتا ولیمز کے مطابق خلا کی سب سے بڑی کشش زمین کا وہ منظر ہے جو انسان کو اپنی نازکی کا احساس دلاتا ہے۔ پورے سیارے کو ایک ساتھ دیکھنے کا تجربہ ناقابلِ بیان ہے۔ وہ تسلیم کرتی ہیں کہ دوبارہ خلا میں نہ جا سکنے کا خیال دل کو کچھ اداس ضرور کرتا ہے۔ وہ بار بار اس نکتے پر زور دیتی ہیں کہ خلائی تحقیق کسی ایک ملک یا فرد کی کامیابی نہیں، بلکہ عالمی تعاون کا نتیجہ ہے۔
انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن خود اس اشتراک کی علامت ہے، جہاں مختلف ممالک اور ایجنسیاں مل کر کام کرتی ہیں۔ اسی تجربے کی بنیاد پر وہ بھارتی خلائی پروگرام کے مستقبل کے حوالے سے پُرامید نظر آتی ہیں۔ ان کے مطابق سینسرز، خلائی جہاز، چاند مشنز اور سائنسی ترقی میں اصل حد صرف تخیل ہے، جبکہ بھارت اور امریکہ کے درمیان تعاون ایک ناگزیر حقیقت بنتا جا رہا ہے۔
اپنے ابتدائی سفر کو یاد کرتے ہوئے سنیتا ولیمز کہتی ہیں کہ خلا نورد کے طور پر انتخاب پر انہیں خوشی سے زیادہ حیرت ہوئی تھی۔ انہیں لگا تھا کہ شاید یہ کسی دفتری غلطی کا نتیجہ ہو۔ تاہم جلد ہی انہیں احساس ہوا کہ یہی ان کی جگہ ہے۔ محنت، مسلسل سیکھنے اور مواقع سے فائدہ اٹھانے نے ان کے خواب کو وقت کے ساتھ حقیقت میں بدل دیا۔
وہ بتاتی ہیں کہ خلائی چہل قدمی کی تربیت جسمانی طور پر نہایت سخت ہوتی ہے، مگر اصل آزمائش ذہنی ہوتی ہے۔ عوام عموماً لانچ، اسپیس واک اور مشہور تصاویر دیکھتے ہیں، مگر وہ طویل انتظار نہیں دیکھتے جب یہ بھی یقینی نہیں ہوتا کہ دوبارہ خلا میں جانے کا موقع ملے گا یا نہیں۔ گزشتہ سال کا ایک طویل اور غیر یقینی عرصہ، جب واپسی کے بارے میں سوالات اٹھتے رہے، ان کے لیے جذباتی طور پر بھی بھاری ثابت ہوا۔
زمین کو خلا سے دیکھنے کے تجربے کو وہ “اوورویو ایفیکٹ” قرار دیتی ہیں، جہاں انسان سرحدوں، جھگڑوں اور تقسیم پر سوال اٹھانے لگتا ہے۔ اوپر سے زمین نازک اور مشترکہ گھر محسوس ہوتی ہے۔ 2007 میں خلا میں میراتھن دوڑنے والی پہلی انسان بننے کے حوالے سے وہ واضح کرتی ہیں کہ یہ کسی ذاتی کارنامے سے زیادہ نظم و ضبط کی مثال تھی۔ خلا میں روزانہ ورزش بقا کے لیے ضروری ہے، تاکہ جسمانی نظام برقرار رہ سکیں۔
گفتگو کے دوران وہ اپنے کتوں، گنر اور گوربی، کا ذکر خاص محبت سے کرتی ہیں۔ خلا میں قیام کے دوران بھارتی کھانے اور اپنے کتوں کے 3D ماڈلز کا تحفہ انہیں یہ احساس دلاتا رہا کہ زمین سے ہزاروں کلومیٹر دور بھی انسان کو محبت ہی جوڑے رکھتی ہے۔ ادبی میلے کے تناظر میں وہ بتاتی ہیں کہ اب انہیں تاریخ اور تاریخی ناول زیادہ پسند ہیں، کیونکہ وہ انسانوں کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ ان کا رابطہ محض ترغیب نہیں بلکہ ذمہ داری ہے۔ ان کے مطابق سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اگلی نسل آپ سے بہتر کام کرے۔
سنیتا ولیمز خلا باز کلپنا چاولہ کو بھی محبت سے یاد کرتی ہیں، جن کے ساتھ ان کی گہری دوستی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ کچھ رشتے وقت اور فاصلے کے باوجود ختم نہیں ہوتے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد سنیتا ولیمز کسی نئی شہرت، سرخی یا مشن کی خواہش نہیں رکھتیں۔ وہ آنے والی نسل کو آگے بڑھتے دیکھنا چاہتی ہیں۔
کیرالا کے ایک ادبی میلے میں، زمین کو اوپر سے دیکھنے والی یہ خاتون اب زندگی کو قریب سے جینے کے لیے تیار ہے، کہانیاں سنانا، تجربات بانٹنا، محبت بانٹنا اور بغیر کسی لانچ شیڈول کے زندگی کو خود آنے دینا۔ دہائیوں تک خلا میں سفر کرنے کے بعد، شاید یہی ان کا سب سے جرات مندانہ مشن ہے۔