انسٹاگرام ٹی وی ایپ میں آئیں گے طویل ویڈیوز، لائیو کنٹینٹ اور ویب سیریز جیسے فیچرز
انسٹاگرام اب موبائل سے آگے بڑھ کر ٹی وی اسکرین پربھی صارفین کو طویل ویڈیوز، لائیو مواد، اور مشترکہ تفریحی تجربات پیش کرے گا۔
Published : June 24, 2026 at 10:28 AM IST
حیدرآباد: انسٹاگرام میٹا کی ملکیت والا پلیٹ فارم ہے جو اب موبائل اسکرین تک محدود نہیں رہے گا۔ کمپنی اپنی ٹی وی ایپ کو مسلسل بہتر بنانے کی جانب قدم بڑھا رہی ہے اور مستقبل قریب میں کئی نئے کنٹینٹ فارمیٹس متعارف کرانے کی تیاری کر رہی ہے۔ انسٹاگرام نے اعلان کیا ہے کہ وہ طویل ویڈیوز، ایپیسوڈک سیریز، اور لائیو ٹی وی کے آپشنز کا ٹیسٹ کر رہا ہے۔ ٹیسٹ کا مقصد صارفین کو بڑی اسکرین پر زیادہ پرکشش اور انٹرایکٹو تجربہ فراہم کرنا ہے۔
سام سنگ ٹی وی پر انسٹاگرام
کمپنی نے اعلان کیا کہ 'انسٹاگرام فار ٹی وی' اب امریکہ میں سام سنگ سمارٹ ٹی وی پر دستیاب ہے۔ پہلے یہ فیچر امریکی صارفین کے لیے صرف امیزون فائر ٹی وی ( Amazon Fire TV ) اور گوگل ٹی وی (Google TV ) پلیٹ فارمز پر دستیاب تھا، لیکن اب یہ سام سنگ ٹی وی پر بھی دستیاب ہے۔
Today, we’re expanding Instagram for TV to Samsung TVs across the US and testing new features, like casting Reels and channels organized by interest, that help people connect around what they’re watching.https://t.co/VyNOh1bdMh— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) June 22, 2026
اس انضمام کے ساتھ، انسٹاگرام نے اس فیچر کی رسائی کو امریکہ میں ٹی وی صارفین کی اکثریت تک بڑھا دیا ہے۔ میٹا کا خیال ہے کہ خاندان اور دوست اکثر ٹی وی پر ایک ساتھ کنٹینٹ دیکھتے ہیں، اور کمپنی اس تجربے کو مزید بہتر اور پرکشش بنانے کے لیے کام کر رہی ہے۔
نئے فیچرز: چینلز اور کاسٹنگ
انسٹاگرام ٹی وی ایپ کے لیے کئی نئے فیچرز کے ٹیسٹ کیے جارہے ہیں۔ اس میں 'چینلز' سب سے خاص ہیں، جو صارف کی ترجیحات اور دلچسپیوں پر مبنی ویڈیوز پر توجہ مرکوز کریں گے۔ صارفین مزاحیہ، کھیلوں یا اپنے پسندیدہ تخلیق کاروں سے متعلق مواد آسانی سے سرچ کر سکیں گے۔
مزید برآں، صارفین اپنے اسمارٹ فونز سے براہ راست ٹی وی پر ریل کاسٹ کرسکیں گے اور بڑی اسکرین پر اپنے 'سیوڈ' ٹیبز سے ویڈیوز دیکھ سکیں گے۔ ٹی وی ایپ میں 'سٹوریز' فیچر بھی شامل کیا جا رہا ہے، جس سے صارفین اپنے ٹیلی ویژن پر دوستوں اور تخلیق کاروں کی اپ ڈیٹس کو براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔
p.s. Instagram is now on Samsung TVs 📺— Instagram (@instagram) June 22, 2026
p.p.s. available in the US only
ٹی وی کے لیے نیا کنٹینٹ تیار کیا جا رہا ہے
انسٹاگرام کے مطابق ٹی وی پر مواد استعمال کرنے کا طریقہ موبائل دیکھنے سے مختلف ہے۔ اس کے نتیجے میں، کمپنی خاص طور پر بڑی اسکرین کے لیے تیار کردہ فارمیٹس تیار کر رہی ہے۔ طویل ویڈیوز کے تخلیق کاروں کو اپنی کہانیاں تفصیل سے بتانے کا موقع ملے گا، جبکہ صارفین ایپیسوڈک مواد کی سیریز بھی دیکھ سکیں گے۔ مزید برآں، لائیو آن ٹی وی ( Live on TV) فیچرز تخلیق کاروں اور ناظرین کو ایک ساتھ جوڑنے کا کام کرے گی۔
میٹا کے مطابق 'انسٹاگرام فار ٹی وی' اس وقت اپنے ابتدائی مراحل میں ہے، لیکن کمپنی اسے سوشل ویڈیو تفریح کے لیے ایک بڑے پلیٹ فارم کے طور پر تیار کرنے کے لیے تیزی سے کام کر رہی ہے۔
فی الحال، میٹا نے 'انسٹاگرام فار ٹی وی' صرف امریکی صارفین کے لیے متعارف کرایا ہے، لیکن اسے مستقبل میں بھارت سمیت دیگر ممالک میں بھی لانچ کیا جا سکتا ہے۔ ایک بار ایسا ہونے کے بعد، صارفین انسٹاگرام کے اندر ہی نیٹ فلکس جیسے او ٹی ٹی پلیٹ فارمز کے تجربے سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ نتیجتاً، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں، انسٹاگرام ریلز پوسٹ کرنے کے لیے صرف ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم نہیں رہے گا۔
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