انسٹاگرام میسج صارفین کے لیے بڑی خبر: اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن فیچر مئی میں ہو جائے گا ختم
انسٹاگرام 8 مئی 2026 سے اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن بند کر دے گا، جس سے صارفین کی نجی چیٹس میٹا کے ذریعے قابل رسائی ہوگی۔
Published : March 21, 2026 at 6:44 AM IST
حیدرآباد: انسٹاگرام نے بڑا فیصلہ کیا ہے۔ کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ وہ 8 مئی 2026 سے ڈائریکٹ میسجز میں اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن (E2EE) کے لیے سپورٹ کو مکمل طور پر بند کر دے گی۔ انسٹاگرام نے یہ فیچر چار سال قبل 2022 میں متعارف کرایا تھا۔ اس فیچر نے انسٹاگرام ڈی ایم میں صارف کی چیٹس کو مکمل طور پر محفوظ رکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دو لوگوں کے درمیان چیٹ ان دو لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں پڑھ سکتا، حتیٰ کہ انسٹاگرام یا میٹا بھی نہیں۔ لیکن اب ایسا نہیں رہا۔
انسٹاگرام اب 8 مئی 2026 سے اپنے اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن (E2EE) فیچر کو بند کر رہا ہے۔ انسٹاگرام کے سپورٹ پیج پر، کمپنی نے انکشاف کیا کہ جن صارفین کے پاس فی الحال انکرپٹڈ چیٹس ہیں انہیں ایپ کے اندر ایک اطلاع موصول ہوگی۔ کمپنی صارفین کو مشورہ دیتی ہے کہ وہ اہم پیغامات یا میڈیا (تصاویر، ویڈیوز) ڈاؤن لوڈ کریں جو وہ رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ اب اپنی انکرپٹڈ چیٹس تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ایپ کے پرانے ورژن والے صارفین کو اپ ڈیٹ کرنا ہوگا، تب ہی ڈاؤن لوڈ کا آپشن سامنے آئے گا۔
یہ خفیہ کاری کیسے کام کرتی تھی؟
پیغامات کو مقفل کرتے ہوئے ہر ڈیوائس پر ایک منفرد کلید تیار کی گئی تھی۔ پیغامات بھیجتے ہی ڈیوائس پر انکرپٹ ہو جاتے تھے اور صرف درست کلید والے آلات ہی انہیں ان لاک کر سکتے تھے۔ صارفین ایک دوسرے سے کیز کا موازنہ کرکے چیٹس کی سکیورٹی بھی چیک کرسکتے ہیں۔ تاہم، اگر کوئی صارف کسی پیغام کی اطلاع یا اشتراک کرتا ہے، تو وہ میٹا تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔
2022 میں فیس بک میسنجر پر میٹا کا فیچر تجربہ
مزید برآں، تھیمز اور کچھ بصری ترتیبات کو خفیہ نہیں کیا گیا تھا۔ میٹا نے 2022 میں فیس بک میسنجر پر اس فیچر کا تجربہ کیا اور بعد میں اسے انسٹاگرام پر متعارف کرایا۔ تاہم، یہ کبھی بھی ڈیفالٹ فیچر نہیں تھا، بلکہ اختیاری اور محدود تعداد میں صارفین کے لیے دستیاب تھا۔ اب، کمپنی کا کہنا ہے کہ اسے ہٹایا جا رہا ہے کیونکہ بہت کم لوگ اسے استعمال کر رہے تھے۔
انسٹاگرام ڈی ایمس کو آپ کے علاوہ کوئی اور پڑھ سکتا
انکرپشن واٹس ایپ پر ڈیفالٹ فیچر ہے، لیکن انسٹاگرام پر نہیں۔ صارفین کے لیے اس کا واضح مطلب ہے کہ ان کی رازداری کی سطح اب ایک جیسی نہیں رہے گی۔ پیغامات کو معمول کے مطابق ذخیرہ کیا جائے گا اور میٹا کی پالیسیوں کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ حساس معلومات کا اشتراک کرنے کے عادی ہیں، تو آپ کے لیے تشویش کا باعث ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کے انسٹاگرام ڈی ایمس (Instagram DMs) کو آپ کے علاوہ کوئی اور پڑھ سکتا ہے۔
تبدیلی رازداری کے بارے میں بحث کو دے سکتی جنم
میٹا نے یہ واضح نہیں کیا کہ آیا مستقبل میں رازداری کی کوئی نئی خصوصیات متعارف کرائی جائیں گی۔ یہ تبدیلی رازداری کے بارے میں بحث کو جنم دے سکتی ہے۔ ابھی کے لیے، انکرپٹڈ چیٹس والے افراد کو فوری طور پر اہم مواد محفوظ کرنا چاہیے، ورنہ وہ ان میموریز (یادوں) کو ہمیشہ کے لیے کھو سکتے ہیں۔