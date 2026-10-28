یوٹیوب کو ٹکر دے گا انسٹاگرام کا نیا فیچر! اب دیکھ سکیں گے 90 منٹ تک کی لمبی ویڈیوز
انسٹاگرام اب 'فیچرز' کے ذریعے 90 منٹ تک کی لمبی ہوریزونٹل ویڈیوز تک رسائی کو آسان بنا رہا ہے۔
Published : October 28, 2026 at 12:50 PM IST
حیدرآباد: انسٹاگرام اب لمبی ویڈیوز کے شعبے میں ایک بار پھر کوشش کر رہا ہے۔ میٹا کمپنی کے اس پلیٹ فارم نے پیر یعنی 26 اکتوبر کو امریکہ کے چند منتخب کریٹرز کے ساتھ ہوریزونٹل ویڈیو ٹیسٹ شروع کیا ہے۔ یہ ویڈیوز 90 منٹ تک لمبی ہو سکتی ہیں۔ اس نئی خصوصیت کا نام 'فیچرز' رکھا گیا ہے۔ کمپنی اس کے ذریعے خاص طور پر پوڈ کاسٹرز، کامیڈینز اور لمبا کنٹینٹ بنانے والے کریٹرز کا احاطہ کرنا چاہتی ہے۔
انسٹاگرام کی پروڈکٹ وی پی ٹیسا لائنز نے 'دی ہالی ووڈ رپورٹر' کو بتایا کہ کریٹرز اپنی بڑی ہوریزونٹل ویڈیوز کو ریلز سے جوڑ سکیں گے۔ صارفین چھوٹا ورٹیکل کلپ دیکھ کر مکمل لمبی ویڈیو دیکھنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، آپ نے کسی پوڈ کاسٹ کا ایک چھوٹا حصہ یعنی کلپ ریلز میں شیئر کیا۔ اسے دیکھنے کے بعد ناظرین کے سامنے اس پوڈ کاسٹ کا پورا ایپیسوڈ دیکھنے کا آپشن آئے گا، جسے صارفین 'فیچرز' نام کے نئے فیچر کے ذریعے کھول سکیں گے۔ ان لمبی ویڈیوز کو ایکسپلور پیج اور دیگر سیکشنز میں بھی ریکمنڈ کیا جائے گا۔
اس نئے فیچر کے ابتدائی ٹیسٹ میں پوڈ کاسٹ ہوسٹ اور اسکمس کی شریک بانی ایما گریڈ، بیوٹی اور فیشن کریٹر مونیٹ میک مائیکل، فٹ بال کنٹینٹ کریٹر ڈونلڈ ڈی لا ہائے اور اسٹریٹ انٹرویوور پریسٹن راکوفسکی شامل ہیں۔
آئی جی ٹی وی کی ناکامی کے بعد دوسری کوشش
طویل ویڈیوز میں اپنی قسمت آزمانے کی یہ کوشش نئی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی انسٹاگرام نے یوٹیوب کو ٹکر دینے کے لیے لانگ ویڈیو سیگمنٹ میں انٹری کرنے اور اپنی ساکھ جمانے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت انسٹاگرام نے اس کا نام آئی جی ٹی وی رکھا تھا، جو ناکام ہو گیا تھا۔ اس وقت انسٹاگرام کا زیادہ تر استعمال فوٹو شیئرنگ کے لیے کیا جاتا تھا، اس لیے اسے فوٹو شیئرنگ ایپ کہتے تھے۔ اب اسے لوگ شارٹ ویڈیو پلیٹ فارم کہنے لگے ہیں، کیونکہ اب لوگ انسٹاگرام پر ریلز کے ذریعے ویڈیوز دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے اب کمپنی کو ایک بار پھر امید ہے کہ لوگ فل لینتھ ویڈیوز بھی دیکھنا پسند کریں گے۔
کریٹرز پہلے سے ہی ریلز پر پوڈ کاسٹ اور اسٹینڈ اپ کامیڈی کے چھوٹے چھوٹے کلپس ڈالتے ہیں۔ انسٹاگرام اسی ٹرینڈ کو آگے بڑھا کر اپنی لمبی ویڈیو لائبریری بنانا چاہتا ہے۔ دوسری طرف، یوٹیوب شارٹس کو ہوم پیج اور سرچ میں اوپر رکھ رہا ہے۔ انسٹا کا یہ فیچر ابھی موبائل پر دستیاب ہوگا، لیکن کمپنی اسے انسٹاگرام فار ٹی وی پر بھی لانا چاہتی ہے۔
انسٹاگرام ٹی وی کو گزشتہ سال سیمسنگ، فائر ٹی وی اور گوگل ٹی وی پر لانچ کیا گیا تھا۔ اب اسے ایپل ٹی وی پر بھی رول آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ لائنز نے کہا کہ لمبے ہوریزونٹل کنٹینٹ کے لیے سب سے بہترین تجربہ بڑی اسکرین پر ہوتا ہے۔ اس بار اپنی لانگ فارم ویڈیو فیچر کے لیے انسٹاگرام زیادہ سوچ سمجھ کر آگے بڑھ رہا ہے تاکہ کریٹرز اور ناظرین دونوں کو فائدہ ہو۔
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