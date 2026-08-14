انسٹاگرام نے 10 سال بعد اپنا ورڈ مارک تبدیل کرلیا، لیکن صارفین نے ہنگامہ کیوں برپا کیا؟
ایڈم موسیری نے اسے شارپ اور جدید قرار دیا لیکن کچھ صارفین کی جانب سے ردعمل مختلف رہا ہے۔
Published : August 14, 2026 at 10:10 AM IST
حیدرآباد: انسٹاگرام سوشل میڈیا کی دنیا میں سب سے زیادہ مقبول ایپس میں سے ایک ہے جس نے ایک بڑی تبدیلی کی ہے، ایک دہائی سے زیادہ کے بعد کی گئی تبدیلی میں انسٹاگرام نے اپنے نئے ورڈ مارک ٹیکسٹ لوگو کی نقاب کشائی کی۔ یہ وہی لوگو ہے جو ایپ کے اوپری حصے میں 'انسٹاگرام' کے نام سے ظاہر ہوتا ہے۔ کمپنی نے کہا کہ پرانا ورڈ مارک پوری دہائی سے بدستور برقرار تھا، اس لیے یہ تبدیلی کا وقت تھا۔
انسٹاگرام کے سربراہ ایڈم موسیری نے خود اس تبدیلی کا اعلان کیا۔ انہوں نے انسٹاگرام اور تھریڈز دونوں پر اس کے بارے میں پوسٹس شیئر کیں۔ انہوں نے نئے ورڈ مارک کو "شارپ اور جدید" قرار دیا لیکن نوٹ کیا کہ یہ اصل لوگو کی سادگی اور کاریگری کو برقرار رکھتا ہے۔ اپنی پوسٹ میں، موسری نے ذکر کیا کہ ایپ کے اوپری حصے میں موجود ورڈ مارک پچھلے دس سالوں سے بدستور برقرار ہے، اپ ڈیٹ کے لیے بہترین وقت ہے۔
صارفین نے اس کا مذاق کیوں اڑایا؟
یہ بات قابل غور ہے کہ انسٹاگرام کا اصل ورڈ مارک جس میں کرسیو اسکرپٹ موجود ہے میکی نے 2013 میں ڈیزائن کیا تھا، اور نیا ورڈ مارک اسی طرز کا ایک بولڈ، کمپیکٹ ورژن ہے۔ اصل کی طرح نیا ورڈ مارک ایک کرسیو، ہاتھ سے لکھا ہوا جمالیاتی برقرار رکھتا ہے، جس میں 's'، 'r'، اور 'g' جیسے حروف میں ونٹیج طرز شامل ہے۔ تاہم اس ڈیزائن کے انتخاب نے سوشل میڈیا پر طنز بھی کیا ہے۔
بہت سے صارفین نے نشاندہی کی ہے کہ نئے فونٹ میں حرف 'r' 'z' سے ملتا جلتا ہے۔ اس کے نتیجے میں، سوشل میڈیا پر لوگ اسے 'انسٹاگرام' کے بجائے 'انسٹاگزم' کے طور پر پڑھ رہے ہیں اور اپنی پوسٹس میں اس طرح شیئر کر رہے ہیں۔ کچھ صارفین نے اسے مزاحیہ عرفی نام بھی دیا ہے جیسے 'Instagwan' اور 'Instaguam'۔ تاہم، تنقید کے درمیان، بہت سے صارفین نے انسٹاگرام کے نئے ورڈ مارک کو سراہا۔
مزید پڑھیں: مارک زکربرگ کا بڑا دعویٰ، پانچ سال میں ہر شخص کے پاس ہوگا اے آئی ایجنٹ
اس پوری تبدیلی کے درمیان ایک چیز واضح ہے:
انسٹاگرام کے اصل آئیکن یعنی رنگین لوگو میں فی الحال کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ آئیکن بالکل اسی طرح ظاہر ہوگا جیسا کہ اس نے پہلے کیا تھا۔ صرف متن پر مبنی ورڈ مارک کا ڈیزائن مختلف نظر آئے گا۔ واضح رہے کہ انسٹاگرام نے آخری بار 2016 میں ڈیزائن کی ایک بڑی تبدیلی سے گزرا تھا، اس کے آغاز کے دس سال بعد جب پرانے براؤن کیمرہ آئیکن کو موجودہ رنگین گریڈینٹ آئیکن سے تبدیل کر دیا گیا تھا۔ ابھی تک، میٹا نے اس حوالے سے کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا ہے کہ آیا مستقبل میں انسٹاگرام کے لوگو یا آئیکون میں مزید تبدیلیاں متوقع ہیں۔