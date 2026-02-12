انسٹاگرام پر ایک نئے فیچر کی توقع، صارفین اپنی مشابہت کا استعمال کرکے بنا سکیں گے اے آئی تصاویر اور ویڈیوز
انسٹاگرام AI فیس سویپ فیچر پر کام کررہا ہے، صارفین کو اپنی اور دوسروں کی مشابہت کا استعمال کرکے مواد بنانے کی اجازت دے گا۔
حیدرآباد: انسٹاگرام مستقبل قریب میں ایک نیا اے آئی (AI) فیچر لانچ کرسکتا ہے، جس سے صارفین اپنی مشابہت کا استعمال کرتے ہوئے تصاویر اور ویڈیوز بناسکتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق یہ فیچر اوپن اے آئی (OpenAI) کی سورا (Sora) ایپ سے ملتا جلتا ہو سکتا ہے۔ تاہم ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوسکا کہ اس فیچر کو کس طرح استعمال کیا جائے گا۔
ٹپسٹر الیسانڈرو پالوزی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم X (سابقہ ٹویٹر) پر معلومات شیئر کیں کہ انسٹاگرام اے آئی (AI) سے چلنے والے فیس سویپ فیچر پر کام کر رہا ہے۔ اس نے کچھ اسکرین شاٹس بھی شیئر کیے، جو ہم نے اس خبر کے ساتھ منسلک کیے ہیں۔ اسکرین شاٹس سے پتہ چلتا ہے کہ اس خصوصیت کو کریٹ مائی لائکنیس ('Create my likeness' "میری مشابہت بنائیں") کہا جاتا ہے۔
ہائی لائٹس سے صارف کی مشابہت کی تخلیق
یہ فیچر صارفین کو اپنے چہرے کا ڈیجیٹل ورژن بنانے اور مختلف تصاویر اور ویڈیوز بنانے کے لیے اے آئی (AI) کا استعمال کرنے کی اجازت دے گا۔ فی الحال، یہ واضح نہیں ہے کہ آیا انسٹاگرام خود بخود ان کی پوسٹس اور ہائی لائٹس سے صارف کی مشابہت پیدا کرے گا یا صارفین کو علاحدہ سیلفی اپ لوڈ کرنا پڑے گی۔ تاہم، اگر یہ فیچر شروع ہوتا ہے، تو صارفین اے آئی (AI) ٹیکسٹ پرامپٹ جمع کر کے تصاویر یا ویڈیوز بنا سکیں گے۔ مزید برآں، اس مواد کو ڈی ایم (DM) میں دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے یا ان کی کہانیوں اور فیڈز پر پوسٹ کرنے کا اختیار بھی ہو سکتا ہے۔
دوسرے صارفین کی مشابہت
اس فیچر کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ صارفین دوسرے لوگوں کی مشابہتیں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تاہم ان کی اجازت درکار ہوگی۔ اسکرین شاٹس سے پتہ چلتا ہے کہ صارف دوسرے صارف کو دعوت نامہ (اِنویٹیشن) بھیج سکتا ہے۔ صرف اس صورت میں جب دوسرا صارف اجازت دے گا تب اے آئی (AI) ان کی مشابہت کا استعمال کرتے ہوئے تصاویر یا ویڈیوز بنا سکے گا۔
صارفین کو تخلیقی اظہار کے نئے مواقع کی فراہمی
اجازت کے اس نظام کو کسی کی شناخت کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے شامل کیا جا رہا ہے۔ اوپن اے آئی کا سورا (Sora) پلیٹ فارم اسی طرح کے تحفظات پیش کرتا ہے، جس سے صارفین اپنی پسند کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے کچھ الفاظ اور سرگرمیوں کو روک سکتے ہیں۔ تاہم انسٹاگرام نے ابھی تک اس فیچر کا باضابطہ اعلان نہیں کیا ہے، اس لیے اسے فی الحال ایک ممکنہ اپ ڈیٹ سمجھا جا رہا ہے۔ اگر یہ فیچر لانچ کیا جاتا ہے، تو یہ فیچر سوشل میڈیا پر اے آئی (AI) مواد کی تخلیق کے طریقے کو نمایاں طور پر تبدیل کر سکتا ہے اور صارفین کو تخلیقی اظہار کے نئے مواقع فراہم کر سکتا ہے۔