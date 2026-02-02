انسٹاگرام نیا فیچر متعارف کروا سکتا ہے، اب کلوز فرینڈ فہرست سے خود کو ہٹا سکیں گے صارفین
انسٹاگرام ایک نئے فیچر پر کام کر رہا ہےجس کی مدد سے صارفین خود کو کسی کے کلوز فرینڈ کی فہرست سے ہٹا سکیں گے۔
حیدرآباد: انسٹاگرام صارفین کو جلد ہی ایک ایسا فیچر مل سکتا ہے جس کا بہت سے لوگوں کو انتظار تھا۔ فی الحال، انسٹاگرام پر، آپ کی فرینڈ لسٹ میں شامل کوئی بھی آپ کو اپنے کلوز فرینڈ کی فہرست میں شامل کر سکتا ہے، لیکن میٹا اب ایک ایسے فیچر پر کام کر رہا ہے جس کی مدد سے آپ خود بخود اپنے آپ کو اپنے دوست کی کلوز فرینڈ کی فہرست سے ہٹا سکیں گے۔
ٹیک کرنچ کی رپورٹ کے مطابق میٹا انسٹاگرام کے لیے ایک ایسے فیچر پر کام کر رہا ہے جو صارفین کو اپنے آپ کو کسی دوسرے صارف کی "کلوز فرینڈ" کی فہرست سے ہٹانے کی اجازت دے گا۔ فی الحال، یہ خصوصیت اپنے ابتدائی مراحل میں ہے اور ابھی تک اسے عوامی جانچ کے لیے دستیاب نہیں کیا گیا ہے۔ معروف ریورس انجینئر ایلیسنڈرو پالوزی نے پہلی بار اس نئی خصوصیت کا اندرونی پروٹو ٹائپ دیکھا۔
#Instagram is working on a feature that lets users remove themselves from another user's Close Friends list 👀 pic.twitter.com/ftgDSfxE7p— Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 29, 2026
وہ اکثر انسٹاگرام اور دیگر میٹا ایپس کے لانچ ہونے سے پہلے آنے والی خصوصیات کا انکشاف کرتے ہیں۔ ان کے شیئر کردہ اسکرین شاٹس کے مطابق، انسٹاگرام صارفین کو خبردار کرے گا کہ اگر وہ کسی کی کلوز فرینڈ کی فہرست سے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ انتباہ اس بات کی وضاحت کرے گا کہ کلوز فرینڈ کی فہرست سے ہٹائے جانے کے بعد، صارف اس شخص کی کلوز فریند کی کہانیاں یا مواد نہیں دیکھ سکے گا جب تک کہ وہ انہیں اپنے قریبی دوستوں کی فہرست میں دوبارہ شامل نہ کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو کسی دوست کے کلوز فرینڈ کی فہرست سے ہٹانے پر احتیاط سے غور کرنے کی ضرورت ہوگی۔
اسنیپ چیٹ پر ایک فیچر پہلے سے ہی دستیاب
یہ خصوصیت کچھ کے لیے فائدہ مند اور دوسروں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ تاہم، یہ خصوصیت ضروری تھی کیونکہ بہت سے لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اکثر کسی کے کلوز فریند کی فہرست میں رہتے ہیں تاکہ رسمی یا عجیب و غریب حالات سے بچ سکیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انسٹاگرام کے بڑے مدمقابل اسنیپ چیٹ میں پہلے سے ہی اسی طرح کا فیچر موجود ہے۔ اسنیپ چیٹ کے صارفین کسی بھی نجی کہانی سے خود کو ہٹا سکتے ہیں۔ ایسے میں انسٹاگرام کے اس اقدام کو پلیٹ فارم کو زیادہ صارف کنٹرول دینے کے اقدام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
واضح رہے کہ انسٹاگرام کا کلوز فرینڈز فیچر 2018 میں لانچ کیا گیا تھا۔ یہ فیچر صارفین کو اپنی اسٹوریز، ریلز اور پوسٹس کو تمام فالورز کے ساتھ شیئر کرنے کے بجائے صرف چند ایک کے ساتھ شیئر کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ تاہم، اس خصوصیت میں ایک خرابی تھی: ایک بار جب کسی صارف نے اپنے کلوز فرینڈ کی فہرست میں کسی دوست کو شامل کیا، تو وہ خود کو اس فہرست سے نہیں نکال سکتا تھا۔ اب ایسا نہیں رہے گا۔
اس کلوز فرینڈز فیچر کے علاوہ، میٹا انسٹاگرام، فیس بک اور واٹس ایپ کے لیے ایک نئے سبسکرپشن ماڈل پر بھی کام کر رہا ہے۔ کمپنی کے مطابق، کچھ پریمیم سبسکرپشن صارفین کو مستقبل میں خصوصی فیچرز حاصل کر سکتے ہیں۔ ان میں لامحدود آڈینس لسٹ بنانا، یہ دیکھنا کہ کون آپ کی فالو بیک نہیں کرتا، اور کسی کو بغیر بتائے اسٹوریز دیکھنا شامل ہو سکتے ہیں۔ میٹا کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد بنیادی فیچرز کو مفت رکھتے ہوئے صارفین کو زیادہ کنٹرول اور نئے اختیارات دینا ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ یہ خصوصیات کب اور کس شکل میں تمام صارفین کے لیے متعارف کرائی جائیں گی۔
