Yearender 2025: اس سال لانچ ہوئے انسٹاگرام کے اہم فیچرز، مکمل فہرست دیکھیں
2025 میں، Instagram نے صارف کے تجربے کو الگورتھم کنٹرول، ری پوسٹ، میپ اور میسج شیڈولنگ جیسی خصوصیات کے ساتھ بہتر بنایا ہے۔
Published : December 30, 2025 at 12:10 PM IST
حیدرآباد: سال 2025 انسٹاگرام کے لیے بڑا اور اہم سال ثابت ہوا ہے۔ میٹا کی فوٹو اور ویڈیو شیئرنگ کمپنی انسٹاگرام نے اس سال تین بلین ماہانہ متحرک صارفین کا ہندسہ عبور کر لیا۔ یہ کامیابی صرف اعداد تک محدود نہیں ہے۔ یہ انسٹاگرام کی مسلسل ترقی پذیر خصوصیات اور بہتر صارف کے تجربے کا نتیجہ ہے۔ سال بھر، انسٹاگرام نے اپنی مقبولیت میں اضافہ کرتے ہوئے صارفین کو مصروف رکھنے کے لیے کئی اہم فیچرز لانچ کیے ہیں۔
انسٹاگرام کے سی ای او ایڈم موسیری کے مطابق، میسجنگ، ریلز، اور سمارٹ سفارشی نظام (سمارٹ رکمینڈیشن سسٹم) نے پلیٹ فارم کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ نتیجتاً، 2025 میں، انسٹاگرام نے متعدد خصوصیات متعارف کروائیں جو مواد کو زیادہ پرسنل، کنٹرول شدہ اور انٹرایکٹو بناتی ہیں۔ آئیے آپ کو 2025 میں شروع کی گئی چند اہم خصوصیات کے بارے میں بتاتے ہیں۔
میسج شیڈولنگ: انسٹاگرام کے پاس اب بعد کی تاریخ میں پیغامات بھیجنے کا اختیار ہے۔ صارفین ایک مخصوص تاریخ اور وقت کے لیے پیغامات کو شیڈول کر سکتے ہیں، جس سے پیشہ ورانہ اور ذاتی رابطے کو آسان بنایا جا سکتا ہے۔
انسٹاگرام میپ: اسنیپ چیٹ سے ایک اشارہ لیتے ہوئے، انسٹاگرام نے اپنے پلیٹ فارم پر میپ کا فیچر بھی متعارف کرایا۔ انسٹاگرام میپ فیچر صارفین کو اپنی لائیو یا آخری ایکٹیو لوکیشن شیئر کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ خصوصیت مکمل طور پر اختیاری ہے اور بطور ڈیفالٹ غیر فعال ہے۔ صارفین فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان کا مقام کون دیکھ سکتا ہے۔ اس سے صارفین کو مکمل پرائیویسی کنٹرول بھی ملتا ہے۔
ری پوسٹ ٹیب: اس سال اگست میں، انسٹاگرام نے ایک سرشار ری پوسٹس ٹیب کا آغاز کیا۔ یہ صارفین کو دوسرے لوگوں کی پوسٹس کو ری پوسٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے، جو ان کے فالوورز کو نظر آئیں گی۔ ان کے پروفائل پر ری پوسٹ ٹیب بھی دوبارہ پوسٹ کیے گئے تم مکملل کنٹینٹ کی فہرست دکھاتا ہے۔ انسٹاگرام کے ری پوسٹ ٹیب کو بھی کافی مقبولیت اور مثبت فیڈ بیک مل رہا ہے۔
واچ ہسٹری: انسٹاگرام پر پہلے دیکھی گئی ریلز کو تلاش کرنا اب آسان ہو گیا ہے۔ آپ واچ ہسٹری فیچر پر جا کر پہلے دیکھی گئی ریلز کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ یو ٹیوب واچ ہسٹری سے ملتا جلتا ہے۔ یہ صارفین کو پہلے دیکھی گئی تمام ریلز کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے، چاہے وہ انہیں پسند کرتے ہوں یا نہیں۔ یہ اختیار سیٹنگز > یوور ایکٹی ویٹی سیکشن میں دستیاب ہے۔
پروفائل کارڈز: انسٹاگرام پروفائل کارڈز آپ کو اپنے پروفائل کو بطور ڈیجیٹل کارڈ شیئر کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اس میں کیو آر کوڈ، بائیو، میوزک، لنکس، اور کسٹم بیگ راؤنڈ جیسی خصوصیات شامل ہیں۔ یہ فیچر صارفین میں بھی کافی مقبول ہے۔
یوور الگورتھم ٹول: انسٹاگرام نے یہ فیچر سال کے آخر میں، یعنی دسمبر 2025 میں لانچ کیا تھا۔ 'یوور الگورتھم' فیچر صارفین کو یہ سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی آزادی دیتا ہے کہ انہیں کس قسم کا مواد دکھایا گیا ہے۔ فی الحال، یہ فیچر صرف ریلز سیکشن میں دستیاب ہے، لیکن مستقبل میں اسے ایکسپلور ٹیب تک بڑھا دیا جائے گا۔ یہ اے آئی سے چلنے والا ٹول صارف کی ترجیحات کو بہتر طور پر سمجھ کر فیڈ کو اپنی مرضی کے مطابق بناتا ہے۔
دیگر اہم تبدیلیاں
2025 میں، انسٹاگرام نے پروفائل گرڈ کو 1:1 سے 3:4 فارمیٹ میں تبدیل کیا۔ مزید برآں، ریلز کی زیادہ سے زیادہ لمبائی 20 منٹ تک بڑھا دی گئی۔ انسٹاگرام نے بھی اپنے انٹرفیس کو دوبارہ ڈیزائن کیا۔ اب، انسٹاگرام کھولنے پر، صارفین کو درمیان میں میسج ان باکس کا آپشن نظر آتا ہے۔ ریلز صفحہ کے بائیں جانب واقع ہیں، اور سرچ دائیں جانب واقع ہے۔ انسٹاگرام کا خیال ہے کہ لوگ اپنے پلیٹ فارم کو بنیادی طور پر پیغام رسانی اور ریلز کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس لیے انھوں نے اپنے انٹرفیس کو دوبارہ ڈیزائن کیا ہے تاکہ صارفین کے لیے ان تک رسائی آسان ہو۔
