اسرو نے محض 56 دنوں میں تیار کردہ نیا نیویگیشن سیٹلائٹ NVS-03 کامیابی سے لانچ کر دیا
NVS-03، کے لانچ ہونے کے ساتھ ہی بھارت کا اپنا مقامی نیویگیشن سسٹم، NavIC، اب ایک بار پھر مکمل طور پر فعال ہو گیا ہے۔
Published : October 31, 2026 at 9:05 AM IST
حیدرآباد: جمعہ، 30 اکتوبر 2026 کی رات، اسرو نے ایک اور اہم سنگِ میل عبور کر لیا۔ بھارت کا اپنا نیویگیشن سسٹم، 'نوِک' ، اب کم از کم چار سیٹلائٹس کے ساتھ دوبارہ فعال ہو گیا ہے۔ اس مقصد کے لیے، اسرو نے جمعہ کی رات GSLV-F18 راکٹ کا استعمال کرتے ہوئے ایک نیا سیٹلائٹ، NVS-03، کامیابی سے خلا میں روانہ کیا۔
50 میٹر بلند GSLV-F18 راکٹ نے ستیش دھون اسپیس سینٹر کے دوسرے لانچ پیڈ سے رات گیارہ بجکر 51 منٹ پر اڑان بھری۔ راکٹ کے تینوں مراحل توقعات کے مطابق کام کر گئے، خاص طور پر، اس کا بالائی 'کرایوجینک' مرحلہ بھی بغیر کسی نقص کے کارگر رہا۔ پرواز کے تقریباً 18 منٹ بعد، سیٹلائٹ راکٹ سے الگ ہو گیا اور 'جیو سنکرونس ٹرانسفر آربٹ' میں داخل ہو گیا۔
🚨 Liftoff of GSLV-F18 carrying NVS-03 at 11:51 PM IST from Second Launch Pad, SHAR! ISRO's rescue mission for NavIC is now underway 🚀 #ISRO | #GSLVF18 https://t.co/MizXSaUe4R— ISRO Spaceflight (@ISROSpaceflight) October 30, 2026
یہ مدار زمین کے قریب ترین نقطے یعنی 170 کلومیٹر سے لے کر زمین سے دور ترین نقطے یعنی 37,023 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ اب یہ سیٹلائٹ اپنے اندر نصب انجنوں کی مدد سے حرکت کرتے ہوئے 32.5 ڈگری مشرقی طول البلد پر واقع اپنے حتمی مقام تک پہنچے گا۔ اس مشن کے لیے، اسرو نے ایک نیا حفاظتی اقدام اختیار کیا جس کے تحت سیٹلائٹ کے 'پائرو ٹیکنک والوز' کو پہلے سے کھلا رکھا گیا، یہ ایک ایسی تکنیک ہے جسے اسرو نے اس سے پہلے کبھی استعمال نہیں کیا تھا۔
#WATCH | GSLV -F18 rocket has successfully injected the NVS-03 satellite in orbit. GSLV-F18/NVS-03 Mission accomplished. The GSLV-F18 vehicle placed NVS-03 satellite into a Geosynchronous Transfer Orbit. NVS-03 is the third satellite in next generation navigation satellite system envisaged for providing continuity of navigation services for IRNSS series. The satellite carries Indigenous Atomic clock, along with the procured Atomic clocks. It also includes L1 signal in addition to existing L5/S signals with Coverage over India land mass and a region extending 1500 km around Indian geopolitical boundary. (Video: ISRO)— ANI (@ANI) October 30, 2026
ملک کے لیے 'نوِک' کیوں اہم ہے؟
'نوِک' بھارت کا اپنا مقامی نیویگیشن سسٹم ہے جو بالکل جی پی ایس کی طرز پر کام کرتا ہے۔ یہ بھارت کے علاوہ اس کی سرحدوں سے 1,500 کلومیٹر باہر تک کے علاقے میں کوریج فراہم کرتا ہے۔ اس سے قبل، NVS-01 سمیت تین سیٹلائٹس فعال تھے، اب NVS-03 کے شامل ہونے سے، اس نظام میں کل چار سیٹلائٹس ہو گئے ہیں۔ اس پیش رفت کے نتیجے میں، بہتر کارکردگی کے ساتھ پوزیشن، نیویگیشن اور ٹائمنگ کی خدمات کی بحالی ممکن ہو گئی ہے۔ یہ نظام ٹرینوں، گاڑیوں اور بحری جہازوں کی ’ریئل ٹائم‘ نگرانی کی سہولت فراہم کرتا ہے اور عام عوام کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ حکومتِ ہند نے حال ہی میں ’لیگل میٹرولوجی (انڈین اسٹینڈرڈ ٹائم) رولز، 2026‘ (قانونی پیمائشیات - بھارتی معیاری وقت کے قواعد، 2026) کا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے، جو ’ایک ملک، ایک وقت‘ کے اقدام کا احاطہ کرتے ہیں۔ ’نوِک‘ اس منصوبے کا ایک کلیدی جزو ہے، جو پورے ملک میں وقت کا ایک یکساں اور درست معیار یقینی بناتا ہے۔
اس سیٹلائٹ کی خصوصیات
NVS-03 سیٹلائٹ کا وزن 2,232 کلوگرام ہے اور یہ مقامی طور پر تیار کردہ ’روبیڈیم ایٹامک کلاک‘ سے لیس ہے (اس کے ساتھ کچھ درآمد شدہ یونٹس بھی شامل ہیں)۔ یہ L1، L5 اور S بینڈز پر سگنل نشر کرے گا، جس سے نیویگیشن کا نظام مزید مضبوط ہوگا۔
اسرو کے چیئرمین وی نارائنن نے بتایا کہ یہ مشن محض 56 دنوں میں تیار کیا گیا جو دو جی ایس ایل وی مشنز کے درمیان اب تک کا سب سے مختصر وقفہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس مشن کے بجٹ کا تقریباً 80 فیصد حصہ بھارتی کمپنیوں کو دیا گیا۔ اس کے علاوہ، انہوں نے ستمبر میں لانچ کیے گئے EOS-05 سیٹلائٹ کا ذکر کیا، جو اس وقت اعلیٰ معیار کا ڈیٹا فراہم کر رہا ہے۔
Congratulations to our scientists and engineers at ISRO on the successful launch of GSLV-F18 carrying NVS-03. This mission marks an important step in strengthening NavIC, our indigenous satellite navigation system. Equipped with enhanced capabilities, NVS-03 will further our pursuit of self-reliance in critical technologies and support navigation services that benefit our people. The dedication and ingenuity of our space scientists continue to make our nation proud. @isro— Narendra Modi (@narendramodi) October 31, 2026
وزیراعظم مودی اور جتیندر سنگھ کی جانب سے اسرو کو مبارکباد
وزیراعظم نریندر مودی نے NVS-03 کی کامیاب لانچنگ پر اسرو کی ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ ہفتے کی صبح 'ایکس' (سابقہ ٹوئٹر) پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا، "GSLV-F18 کی کامیاب لانچنگ پر، اسرو کے ہمارے سائنسدانوں اور انجینئروں کو مبارکباد۔ یہ مشن ہمارے مقامی سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم 'نوِک' کو مضبوط بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔"
انہوں نے مزید کہا، "بہتر صلاحیتوں سے لیس NVS-03، اہم ٹیکنالوجیز میں خود انحصاری حاصل کرنے کی ہماری کوششوں کو آگے بڑھائے گا اور ایسی نیویگیشن خدمات میں معاون ثابت ہوگا جن سے ہمارے عوام مستفید ہوں گے۔ ہمارے خلائی سائنسدانوں کی لگن اور ذہانت ہمارے ملک کے لیے مسلسل فخر کا باعث بنی ہوئی ہے۔"
Congratulations Team #ISRO for the successful launch of GSLV-F18/NVS-03 mission! This remarkable achievement reflects India's growing prowess in Space technology and our unwavering commitment to strengthening sovereign indigenous navigation capabilities. With revolutionary Space reforms announced by PM Shri @narendramodi ji in recent years, India's success stories in Space vindicate the dream of founding fathers Vikram Sarabhai and Satish Dhawan. Today is the celebration of another proud moment for India!— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) October 30, 2026
مرکزی وزیر جتیندر سنگھ نے اسرو کی ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ کامیابی بھارت کی خلائی صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہے۔ انہوں نے اسے وکرم سارا بھائی اور ستیش دھون کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کی جانب ایک اور اہم قدم قرار دیا۔
NVS-03 اب اپنے مقررہ راستے پر گامزن ہے اور جلد ہی اپنی مخصوص جگہ یعنی 32.5 ڈگری مشرقی طول البلد پر واقع ’جیو سنکرونس‘ سلاٹ تک پہنچ جائے گا، جہاں سے یہ اپنا کام شروع کرے گا۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے، سیٹلائٹ اپنے اندر نصب پروپلشن سسٹم کی مدد سے مدار کو بلند کرنے کے کئی مراحل مکمل کرے گا۔ اس عمل کو مکمل ہونے میں عام طور پر چند دن لگتے ہیں۔
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