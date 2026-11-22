ہندوستان کی ڈیجیٹل معیشت اے آئی، 5 جی اور ڈیٹا سینٹرز کے ساتھ ترقی کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے
ہندوستان کا ڈیجیٹل پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن فریم ورک بھی ذاتی معلومات کے ذمہ دارانہ ہینڈلنگ پر زیادہ زور دے رہا ہے۔
Published : November 22, 2026 at 6:50 PM IST
نئی دہلی: ایک رپورٹ کے مطابق، ہندوستان کا اگلا ڈیجیٹل ترقی کا دور مصنوعی ذہانت، 5جی نیٹ ورکس کی توسیع اور ڈیٹا سینٹرز میں بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری سے چلنے کا امکان ہے۔ اس سے ٹیلی کام، بینکنگ، مینوفیکچرنگ، ہیلتھ کیئر، اور ٹیکنالوجی کے بنیادی ڈھانچے جیسے شعبوں میں کاروبار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔
موبائل انٹرنیٹ کی رسائی، ڈیجیٹل ادائیگیوں اور آن لائن خدمات میں ایک دہائی کی تیز رفتار پیش رفت کے بعد، اب توجہ ایک جدید تکنیکی انفراسٹرکچر کی تعمیر پر مرکوز ہو رہی ہے جو کاروبار کو سپورٹ کر سکے، پیداواری صلاحیت کو بہتر بنا سکے اور جدت طرازی کو آگے بڑھا سکے۔
اس تبدیلی سے ٹیلی کمیونیکیشن، انفارمیشن ٹیکنالوجی، بینکنگ، مینوفیکچرنگ، ہیلتھ کیئر، ریٹیل، اور لاجسٹکس سمیت متعدد صنعتوں میں مواقع پیدا ہونے کی امید ہے۔ جیسے جیسے کمپنیاں اپنے کاموں میں اے آئی کو شامل کرتی ہیں اور کمپیوٹنگ پاور کی مانگ میں اضافہ ہوتا ہے، کلاؤڈ انفراسٹرکچر، ڈیٹا سینٹرز، اور اگلی نسل کے رابطے میں سرمایہ کاری بھی تیز ہو رہی ہے۔
توقع ہے کہ مصنوعی ذہانت اس تبدیلی میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔ حکومت کے انڈیا اے آئی مشن' کا مقصد کمپیوٹنگ انفراسٹرکچر، تحقیق، اختراع اور اسٹارٹ اپ سپورٹ کے ذریعے ملک کے اندر اے آئی ماحولیاتی نظام کو مضبوط کرنا ہے۔ پانچ سالوں میں اس مقصد کے لیے 10,300 کروڑ روپے سے زیادہ مختص کیے گئے ہیں۔
دریں اثنا، 5 جی نیٹ ورکس کی توسیع ٹیلی کام آپریٹرز اور انٹرپرائز صارفین کے لیے نئے امکانات کھول رہی ہے۔ صنعت کی رپورٹس، حکومتی اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے، بتاتی ہیں کہ 2026 کے اوائل تک، 5 جی کنیکٹیویٹی ہندوستان کے 99.9 فیصد اضلاع تک پہنچ جائے گی اور 523,000 سے زیادہ بیس اسٹیشن نصب کیے جائیں گے۔ نتیجے کے طور پر، توجہ نیٹ ورک کی توسیع سے منیٹائزیشن کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔
ایک اور شعبہ جو تیزی سے توجہ حاصل کر رہا ہے وہ ہے ہندوستان کی ڈیٹا سینٹر انڈسٹری۔ اے آئی، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، اور ڈیجیٹل سروسز کو تیزی سے اپنانا اعلیٰ صلاحیت والے کمپیوٹنگ اور اسٹوریج کے بنیادی ڈھانچے کی مانگ کو بڑھا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق، صنعت کے تخمینے بتاتے ہیں کہ ہندوستان کے آپریشنل ڈیٹا سینٹر کی صلاحیت 2026 میں تقریباً 1.5-1.6 گیگا واٹ ہو جائے گی، اور یہ 2029-2030 تک 6-8 گیگا واٹ تک بڑھنے کی امید ہے۔
بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے ساتھ ساتھ، ڈیٹا کی حفاظت اور ریگولیٹری تعمیل بھی کاروبار کے لیے تیزی سے اہم ہوتی جا رہی ہے۔ مالیاتی ریکارڈز، کسٹمر کی معلومات، اور آپریشنل ڈیٹا کی ڈیجیٹل طور پر پروسیسنگ کا بڑھتا ہوا حجم سائبر سیکیورٹی، محفوظ کلاؤڈ اسٹوریج، اور ڈیٹا مینجمنٹ سلوشنز کی مانگ کو بڑھا رہا ہے۔
ہندوستان کا ڈیجیٹل پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن فریم ورک بھی ذاتی معلومات کے ذمہ دارانہ ہینڈلنگ پر زیادہ زور دے رہا ہے۔ علاقائی زبانوں میں اے آئی ایپلی کیشنز اور ڈیجیٹل ایڈوائزری پلیٹ فارمز زراعت کے شعبے میں زیادہ وسیع پیمانے پر استعمال ہو سکتے ہیں، جس سے کسانوں کو معلومات اور خدمات تک رسائی میں مدد ملے گی۔
خوردہ اور ای کامرس میں اے آئی پر مبنی مانگ کی پیشن گوئی، ذاتی نوعیت کے صارفین کے تجربات، اور خودکار سپلائی چین مینجمنٹ کاروباری کارکردگی کو بہتر بنا سکتی ہے۔
سائبرسیکیوریٹی کے خطرات اور اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت کہ چھوٹے کاروبار اور دیہی کمیونٹیز بھی تکنیکی ترقی سے مستفید ہوں دیگر اہم امور ہیں۔ بنیادی انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کو پائیدار اقتصادی ترقی میں تبدیل کرنے کے لیے ان چیلنجوں سے نمٹنا بہت ضروری ہوگا۔