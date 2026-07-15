ناسا کے ہند نژاد خلاباز انل مینن بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کے لیے روانہ
ناسا کے خلاباز انل مینن دو اور ساتھیوں روسی خلاباز پیوٹر ڈوبروف اور انا کیکینا کے ساتھ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر قیام کریں گے۔
Published : July 15, 2026 at 9:59 AM IST
حیدرآباد: ہند یوکرائنی نسل کے ناسا کے خلاباز ڈاکٹر انل مینن نے اپنے عملہ کے دو ساتھیوں کے ساتھ سویوز ایم ایس-29 خلائی جہاز پر کامیابی کے ساتھ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کا سفر شروع کیا۔
ان کے خلائی جہاز کی لانچنگ قازقستان کے بایکونور کاسموڈروم سے رات 8:17 بجے شروع ہوئی۔ ان کا یہ مشن آٹھ ماہ پر مشتمل ہوگا جس کا اختتام اپریل 2027 میں عملے کی زمین پر واپسی کے ساتھ ہوگا۔
.@NASA astronaut Anil Menon and Roscosmos cosmonauts Pyotr Dubrov and Anna Kikina lifted off atop the Soyuz MS-29 spacecraft at 10:47 a.m. EDT today for a 1:56 p.m. docking to the International Space Station. More... https://t.co/OgfE3jFh0Y pic.twitter.com/D0IWMdUbZP— International Space Station (@Space_Station) July 14, 2026
منیپولس، مینیسوٹا، ریاستہائے متحدہ میں پیدا ہوئے انل مینن کی آبائی جڑیں بھارت کے کیرالہ میں پالکڑ ضلع کے اوٹاپلم سے جڑی ہیں۔ وہ بھارت کے شنکرن مینن اور یوکرین کی الزبتھ سیمولینکو کے بیٹے ہیں۔ ان کی شادی انا مینن سے ہوئی ہے، اور ان کے دو بچے ہیں۔
انل مینن بہت سی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ وہ ناسا میں اپنی جگہ بنانے سے پہلے ایک فزیشن، مکینیکل انجینئر، یو ایس اسپیس فورس کے فلائٹ سرجن اور پائلٹ کے طور پر اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ توقع ہے کہ وہ اپنی پہلی خلائی پرواز پر طویل عرصے تک انسانی خلائی سفر کے طبی چیلنجز کی تحقیق میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔ ان نتائج سے ممکنہ طور پر زمین کے نچلے مدار سے آگے مستقبل کے مشنوں کی تشکیل میں مدد ملے گی۔ مینن کے عملے کے ساتھی، روسی خلاباز پیوٹر ڈوبرو اور انا کیکینا بھی بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر سائنسی تجربات کا ایک سلسلہ شروع کریں گے۔
انل مینن کے خلائی اسٹیشن کے سفر نے کیرالہ کے پالکڑ کی میراث میں ایک اور شاندار باب کا اضافہ کیا، جو سیاست، ثقافت اور عوامی زندگی کی بلند پایہ شخصیات کا مسکن رہا ہے۔ جن میں افسانوی اداکار سیاست دان اور تمل ناڈو کے سابق وزیر اعلیٰ ایم جی رامچندرن، سفارت کار، مصنف اور رکن پارلیمنٹ ششی تھرور، جن کے خاندان کی جڑیں بھی پالکڑ میں ملتی ہیں، بھارتی فضائیہ کے ایک ایئر کموڈور اور فلائٹ انسٹرکٹر پرسنتھ بالاکرشنن نائر اور بھارتی خلائی تحقیقی تنظیم (ISRO) سے وابستہ ایک خلاباز کا تعلق بھی پالکڑ سے ہے۔
LIVE: @astro_anil is about to embark on his first-ever spaceflight! Watch as a new crew launches to the @Space_Station at 10:47am ET (1447 UTC). https://t.co/tXThOUzdir— NASA (@NASA) July 14, 2026
لفٹ آف سے چند گھنٹے پہلے، مینن نے انسٹاگرام پر لکھا کہ وہ مشن کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے ناسا، اپنے خاندان اور دوستوں کے تعاون کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔
تعلیم اور کریئر
ڈاکٹر مینن ایرو اسپیس میڈیسن اور ایمرجنسی میڈیسن میں ڈوئل بورڈ سرٹیفیکیشن رکھتے ہیں۔ اپنے تعلیمی سفر کے دوران انہوں نے ہارورڈ اور سٹینفورڈ میں کئی برس گزارے۔ سال 1999 میں اس نے نیورو بائیولوجی میں بیچلر کی ڈگری مکمل کی۔ اس کے بعد بالترتیب سال 2004 اور سال 2006 میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے مکینیکل انجینئرنگ اور ڈاکٹر آف میڈیسن (ایم ڈی) میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔
LIVE: Watch as the @Space_Station welcomes @astro_anil and the rest of the crew aboard. The spacecraft’s hatch opening is scheduled for 3:55pm ET (1955 UTC). https://t.co/xo2sV1yz4h— NASA (@NASA) July 14, 2026
مینن نے سال 2014 میں ناسا کے فلائٹ سرجن کے طور پر اپنی خدمات کا آغاز کیا۔ سویوز مشنز سویوز 39 اور سویوز 43 کے ڈپٹی کریو سرجن اور سویوز 52 کے پرائم کریو سرجن کے طور پر انہوں نے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر طویل مدتی عملے کے چار ارکان کی مدد کی۔ انہوں نے ہیومن ہیلتھ اینڈ پرفارمنس ڈائریکٹوریٹ کے ممبر کی حیثیت سے ہیلتھ مینٹیننس سسٹم اور ڈائریکٹ ریٹرن ہوائی جہاز کی ترقی کے لیے میڈیکل لیڈ کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔ وہ چھ ماہ سے زیادہ عرصے تک روس کے سٹار سٹی میں رہے اور کام کیا۔ مینن نے جنوری سال 2022 میں ناسا کے خلاباز امیدوار کے طور پر ابتدائی تربیت کے دو سال مکمل کیے۔
سال 2018 میں، مینن نے اپنا میڈیکل پروگرام شروع کرنے اور اپنی پہلی انسانی پروازوں کی تیاری کے لیے اسپیس ایکس میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے پانچ لانچوں کے لیے لیڈ فلائٹ سرجن کے طور پر خدمات انجام دیں، اسٹارشپ کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا، اور کمپنی کے تحقیقی اور نجی خلاباز پروگراموں کو قائم کرنے میں مدد کی۔ وہ ٹیکساس یونیورسٹی کے ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ (میموریل ہرمن) میں بھی فعال طور پر پریکٹس کرتے رہے ہیں اور ایمرجنسی اور خلائی ادویات پر 20 سے زیادہ سائنسی مضامین شائع کر چکے ہیں۔
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