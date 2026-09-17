بھارت سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کیلئے پسندیدہ ترین مقام بننے کی خاطر تمام ضروری اقدامات کر رہا ہے: پی ایم مودی
انہوں کہاکہ دنیا کو چپ مینوفیکچرنگ کیلئے نئے اور قابلِ اعتماد مقامات کی ضرورت ہے، اور بھارت خود کو اس کیلئے تیار کر رہا ہے۔
Published : September 17, 2026 at 1:44 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج جمعرات کے روز دہلی کے یشوبھومی کنونشن سینٹر میں سیمیکون انڈیا 2026 نمائش سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ (چپ بنانے) کے لیے ایک پسندیدہ مقام بننے کی خاطر تمام ضروری اقدامات کر رہا ہے۔
نئی دہلی میں منعقدہ سیمیکون انڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کا سیمی کنڈکٹر ایکو سسٹم تیزی سے پھیل رہا ہے، جس سے جدت طرازی، سرمایہ کاری اور ترقی کے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ پہلی سہ ماہی کی جی ڈی پی شرحِ نمو اور جے سی آر اے کی جانب سے انڈیا کی ریٹنگ میں بہتری کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ 'بھارتی معیشت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، اور اسی کے ساتھ ہندوستان پر دنیا کا اعتماد بھی بڑھ رہا ہے۔'
وزیر اعظم نے مزید کہا کہ 'انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن 2.0 کا بجٹ پہلے مرحلے کے آٹھ ارب ڈالر سے بڑھا کر 13.5 ارب ڈالر کر دیا گیا ہے۔ اب تک چپ بنانے کے 12 منصوبوں کو منظوری دی جا چکی ہے، اور اگلے مرحلے میں اس تعداد میں مزید اضافہ دیکھا جائے گا۔'
LIVE: PM Shri @narendramodi inaugurates SEMICON India 2026. https://t.co/ysChleevLd— BJP (@BJP4India) September 17, 2026
س سے قبل وزیر اعظم نریندر مودی نے دہلی کے یشوبھومی کنونشن سینٹر میں تقریب کا افتتاح کرنے سے پہلے سیمیکون انڈیا 2026 نمائش کا افتتاح کیا اور شرکاء سے بات چیت کی۔
واضح رہے کہ راجدھانی نئی دہلی میں منعقد ہونے والا یہ دو روزہ ایونٹ (جو 17 سے 19 ستمبر تک جاری رہے گا) انڈسٹری کی شرکت، پالیسی کی سمت اور بین الاقوامی شراکت داری پر مرکوز ہے۔ وزارتِ الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مطابق، یہ کانفرنس 'سلیکان ٹو سسٹمز: بلڈنگ دی ایکو سسٹم' کی تھیم کے تحت انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن، مرکزی وزارت اور عالمی صنعتی ادارے 'ایس اے ایم آئی' کے اشتراک سے منعقد کی جا رہی ہے۔
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وزارتِ الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مطابق، یہ کنونشن 15,000 مربع میٹر کے رقبے پر 600 سے زائد نمائش کنندگان کو یکجا کرے گا، جن میں 300 بین الاقوامی کمپنیاں شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ہی 150 سے زیادہ مقررین بھی اس میں حصہ لیں گے۔ نمائش ہال میں چھ ملکی پویلین اور 12 ریاستی حکومتوں کے پویلین شامل ہوں گے۔
یہ تقریب مینوفیکچرنگ کے شعبے میں حاصل ہونے والے سنگِ میل کا باضابطہ جائزہ بھی پیش کرے گی۔ سیمیکون انڈیا پروگرام کے تحت، مرکزی حکومت نے 12 سیمی کنڈکٹر منصوبوں کی منظوری دی ہے، جن میں سے سیمیکون 1.0 کے تحت منظور شدہ 3 یونٹس نے تجارتی پیداوار شروع کر دی ہے۔ مرکزی کابینہ نے اس کے علاوہ اگلے مرحلے، سیمیکون 2.0 کی بھی منظوری دے دی ہے۔
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