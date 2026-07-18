خلائی سفر میں تاریخی پیش رفت: بھارت کا پہلا نجی اوربیٹل راکٹ 'وکرم-1' آج لانچ کیلئے تیار
اس مشن کا نام 'مشن آگمن' رکھا گیا ہے، جو سری ہریکوٹا کے ستیش دھون اسپیس سینٹر سے صبح 11:30 بجے پرواز کیلئے تیار ہے۔
Published : July 18, 2026 at 10:39 AM IST
نئی دہلی: حیدرآباد سے تعلق رکھنے والا اسپیس اسٹارٹ اپ 'اسکائی روٹ ایرواسپیس' آج بروز سنیچر اپنے پہلے اوربیٹل لانچ وہیکل 'وکرم-1' کی لانچنگ کے ساتھ تاریخ رقم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسے بھارت کے تیزی سے وسیع ہو رہے نجی خلائی شعبے کے لیے ایک بڑا سنگ میل مانا جا رہا ہے۔
مشن آگمن کے نام سے منسوب یہ راکٹ آندھرا پردیش کے سری ہریکوٹا میں واقع ستیش دھون اسپیس سینٹر (SDSC-SHAR) کے پہلے لانچ پیڈ سے صبح 11:30 بجے روانہ ہونے والا ہے۔ وکرم-1 کی اس آزمائشی پرواز سے عالمی نجی اوربیٹل لانچ مارکیٹ میں بھارت کے داخلے کی توقع ہے۔
وکرم-1 مکمل طور پر ایک نجی بھارتی کمپنی کی جانب سے تیار کردہ ملک کا پہلا نجی اوربیٹل لانچ وہیکل ہے، اور یہ بھارت کی تجارتی خلائی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کی سمت میں ایک اہم قدم ہے۔ لانچ سے قبل اسکائی روٹ ایرواسپیس نے بتایا کہ اس کے لیے درکار تمام ضروری فضائی حدود اور سمندری کلیئرنس حاصل کر لی گئی ہیں۔
حکام نے اس مشن کو آسان بنانے کے لیے راکٹ کے پرواز کے راستے اور ممکنہ اثرات والے علاقے کے ساتھ ساتھ ممنوعہ فضائی حدود اور بحری علاقوں کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ 18 نومبر 2022 کو وکرم-ایس سب اوربیٹل راکٹ کے کامیاب آغاز کے بعد 'مشن آگمن' اسکائی روٹ کا دوسرا اہم خلائی مشن ہوگا۔
'بھارت کے خلائی سفر کے لیے نیا تاریخی سنگ میل'
A historic new frontier for India’s space journey!— Narendra Modi (@narendramodi) July 18, 2026
At 11:30 AM today, Skyroot Aerospace will undertake the maiden orbital launch of Vikram-1, India’s first privately developed launch vehicle.
This four-stage rocket is designed to provide rapid and on-demand launch services.… pic.twitter.com/1qFVTwNOuZ
اس تاریخی مشن کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک پوسٹ کارڈ، جس پر "وندے ماترم" درج ہے، وکرم-1 کے ساتھ خلا کا سفر کرے گا۔ اسکائی روٹ ایرواسپیس نے اعلان کیا کہ وزیر اعظم کے پیغام والا یہ کارڈ اس آزمائشی پرواز میں لے جائے جانے والے کئی خصوصی پے لوڈز میں شامل ہوگا۔
کمپنی کا کہنا ہے کہ اس مشن میں اسکائی روٹ کی ٹیم کے ارکان، سرمایہ کاروں، پالیسی سازوں اور دنیا بھر سے نیک تمنائیں رکھنے والوں کے ہاتھ سے لکھے ہوئے نوٹس بھی شامل ہوں گے۔ اس اقدام کو "کئی ہاتھوں سے لکھا جانے والا اور لاکھوں لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جانے والا جشن" قرار دیتے ہوئے اسکائی روٹ نے کہا کہ یہ یادگاریں بھارت کے ابھرتے ہوئے نجی خلائی ایکو سسٹم کے پیچھے موجود اجتماعی تعاون اور خواہشات کی عکاسی کرتی ہیں۔
کمپنی کے مطابق، یہ علامتی پے لوڈز (payloads) اس مشترکہ وژن اور اجتماعی کوششوں کے آئینہ دار ہیں جنہوں نے خلائی تحقیق اور جدت طرازی میں بھارت کے نئے دور کو ترتیب دینے میں مدد کی ہے۔ توقع ہے کہ وکرم-1 کا کامیاب آغاز ملک کے نجی خلائی اداروں کی صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے لا کر اور تجارتی سیٹلائٹ لانچ مارکیٹ میں نئے مواقع پیدا کر کے، عالمی خلائی صنعت میں بھارت کی پوزیشن کو مزید مضبوط کرے گا۔
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