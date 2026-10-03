میٹا میوز تنازعہ کے بعد ایپل نے لیا بڑا فیصلہ، اب میک پر مضبوط ہوگی پرائیویسی
ایپل اب میک صارفین سے فل ڈسک ایکسیس دینے سے پہلے بہت واضح اور سوچ سمجھ کر اجازت مانگے گا تاکہ ڈیٹا محفوظ رہے۔
Published : October 3, 2026 at 11:27 AM IST
حیدرآباد: ایپل نے حال ہی میں میک کمپیوٹرز کے لیے ایک بڑی سکیورٹی تبدیلی کرنے کا اعلان کیا ہے، جو 'فل ڈسک ایکسیس' (Full Disk Access) نامی حساس پرمیشن سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ ایک خاص اجازت ہوتی ہے، جو کچھ ایپس کو پورے میک کے ڈیٹا تک رسائی کی سہولت دیتی ہے، جس میں فائلز، میلز، میسجز اور براؤزنگ ہسٹری جیسی انتہائی نجی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ ایپل کا کہنا ہے کہ کچھ ڈویلپرز اس سہولت کا غلط استعمال کر رہے ہیں، جس سے صارفین کا پورا سسٹم اور ان کی ڈیجیٹل پرائیویسی شدید خطرے میں پڑ سکتی ہے۔
کمپنی کے مطابق، اس فیچر کا بنیادی مقصد سکیورٹی ایپس اور بیک اپ ٹولز کی مدد کرنا تھا، لیکن اب اس کا دائرۂ کار وائلڈ ویسٹ کی طرح بن چکا ہے جہاں کوئی بھی ایپ پورے کمپیوٹر کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ خاص طور پر حالیہ دور میں مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی (AI) ایجنٹس اور جدید ایپس کے آنے کے بعد یہ خطرہ پہلے سے کافی زیادہ بڑھ گیا ہے۔
'فل ڈسک ایکسیس' حساس ترین معلومات چوری ہونے کا امکان
یہ اے آئی ایجنٹس صارف کی اسکرین پڑھنے اور پورے سسٹم کے ڈیٹا کا تجزیہ کرنے کے لیے 'فل ڈسک ایکسیس' کا سہارا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے حساس ترین معلومات کے چوری ہونے یا ان کے غلط استعمال کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایپل اب میک او ایس (macOS) کے آئندہ ورژنز میں اس اجازت کو مزید سخت اور محدود کرنے جا رہا ہے تاکہ ایپس صرف اتنے ہی ڈیٹا تک رسائی حاصل کر سکیں جتنی ان کے کام کے لیے لازمی ہو۔ اس اقدام کا مقصد صارفین کو یہ یقین دہانی کرانا ہے کہ تھرڈ پارٹی ایپس ان کی اجازت کے بغیر پسِ پردہ رہ کر پورے کمپیوٹر کی جاسوسی نہیں کر سکیں گی۔
فل ڈسک ایکسیس اور اس کی ضرورت
میک پر آئی فون (iPhone) یا آئی پیڈ (iPad) کی طرح سخت 'سینڈ باکسنگ' (Sandboxing) نہیں ہوتی۔ آئی فون اور آئی پیڈ میں ایک ایپ دوسری ایپ کے ڈیٹا کو آسانی سے نہیں دیکھ سکتی، لیکن میک میں ایسا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بیک اپ سروسز جیسی چیزوں کے لیے 'فل ڈسک ایکسیس' ضروری ہوتا ہے، جہاں صارف خود اجازت دے کر کسی ایپ کو اپنے پورے ڈیٹا تک رسائی کی چھوٹ دے سکتا ہے۔
میٹا نے 'میوز' نام سے ایک نیا اے آئی ایجنٹ لانچ کیا
اس میں اصل مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے، جب کوئی ایپ صارف کی مکمل سمجھ اور علم کے بغیر اس اجازت کا استعمال کرتی ہے۔ میٹا (Meta) نے حال ہی میں اپنا ایک نیا اے آئی ایجنٹ لانچ کیا ہے، جس کا نام 'میوز' (Muse) ہے۔ اس ایجنٹ کو لے کر کئی شکایات سامنے آئی ہیں۔ کچھ صارفین نے الزام لگایا کہ 'میوز' نے ان کے پرسنل میسجز پڑھ لیے ہیں۔ اس پر میٹا کا کہنا ہے کہ صارفین کے نجی پیغامات پڑھنے کے لیے 'فل ڈسک ایکسیس' اور میسجز کنیکٹر (Messages Connector) دونوں کو مینوئلی آن کرنا پڑتا ہے۔ یہ پوری طرح سے آپٹ-اِن (Opt-in) ہے اور اسے کسی بھی وقت بند کیا جا سکتا ہے۔
ایپل کا نیا فیصلہ کیوں ضروری ہے؟
ایپل نے اپنی ایک تازہ ترین پوسٹ میں بالکل صاف لکھا ہے کہ اب 'فل ڈسک ایکسیس' (Full Disk Access) دینے کے لیے صارف (یوزر) کو بہت واضح اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے ہوں گے۔ اب پہلے کی طرح صرف ایک کلک میں پرمیشن (اجازت) نہیں ملے گی۔ کمپنی کا ماننا ہے کہ اے آئی (AI) ایجنٹس جتنے اسمارٹ اور خود مختار ہوتے جا رہے ہیں، اتنا ہی ان کا خطرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر کوئی اے آئی ایجنٹ پورے سسٹم تک رسائی حاصل کر لے، تو وہ فائلز، میلز، میسجز اور یہاں تک کہ براؤزنگ ہسٹری بھی دیکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، کمیونیکیشن ایپس کے معاملے میں یہ ان لوگوں کی پرائیویسی کو بھی متاثر کر سکتا ہے جن سے صارف بات کر رہا ہو۔
ایپل نے زور دیا کہ صارفین کو ان خطرات کی مکمل معلومات ہونی چاہئیں۔ اس کے بعد ہی وہ اپنے ڈیٹا اور پرائیویسی کے بارے میں صحیح فیصلہ لے پائیں گے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ ڈویلپرز کو پاور فل ٹولز (مؤثر آلات) فراہم کرتی ہے، لیکن صارفین کی پرائیویسی کی حفاظت بھی اتنی ہی ضروری ہے۔
اے آئی (AI) ایجنٹس کے دور میں پرائیویسی کا نیا چیلنج
آج کل اے آئی ایجنٹس کئی مشکل کام خود سے کر سکتے ہیں، جیسے کسی سروس کا سبسکرپشن کینسل کرنا یا قیمت کم کروانا، لیکن جب یہ ایجنٹس پورے کمپیوٹر کے ڈیٹا کا ایکسیس (رسائی) پا لیتے ہیں تو خطرہ کافی بڑھ جاتا ہے۔ ایپل کا یہ قدم ایسے ہی خطرات کو کم کرنے کے لیے ہے۔ صارفین کو اب زیادہ احتیاط برتنی ہوگی۔ انہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ فل ڈسک ایکسیس دینا کتنا بڑا اور سنگین فیصلہ ہے۔
ایپل پرائیویسی کو لے کر فکر مند
ایپل کا یہ نیا اپ ڈیٹ ان لوگوں کے لیے راحت کی خبر ہے جو پرائیویسی کو لے کر فکر مند رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ، ڈویلپرز کو بھی اب زیادہ ذمہ داری سے کام کرنا ہوگا۔ صارفین کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی ایپ کو فل ڈسک ایکسیس دینے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں۔ یہاں تک کہ اجازت دینے کے بعد بھی وقت وقت پر چیک کرتے رہیں کہ کون سی ایپس اس سہولت کا استعمال کر رہی ہیں۔