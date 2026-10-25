مالیکیولر حرکت نینو اسکیل الیکٹرانک آلات کے کنٹرول میں معاون: آئی آئی ٹی مدراس کے محقق کی بین الاقوامی تحقیق میں شمولیت
اب تک کا ایک بڑا چیلنج یہ سمجھنا رہا ہے کہ برقی رو کس طرح کنٹرول شدہ مالیکیولر حرکت پیدا کر سکتی ہے-
Published : October 25, 2026 at 5:00 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 5:09 PM IST
چنئی: انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی مدراس (آئی آئی ٹی مدراس) کا ایک فیکلٹی ممبر اس بین الاقوامی تحقیقی ٹیم کا حصہ ہے جس نے فزکس، کیمسٹری اور نینو ٹیکنالوجی کے سنگم پر بنیادی تحقیق میں ایک اہم پیش رفت کی ہے۔ آئی آئی ٹی مدراس کے جاری کردہ بیان کے مطابق ”یہ تحقیق اس بات پر مرکوز ہے کہ مالیکیولر حرکت اور الیکٹریکل ٹرانسپورٹ (برقی چارج کی حرکت) ایک دوسرے کو کس طرح متاثر کرتے ہیں۔ اس سے محققین کو نینو اسکیل کے ایسے پرزے تیار کرنے میں مدد مل سکتی ہے جن کے برقی ردعمل کو مالیکیولر حرکت کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکے۔“
بیان میں مزید کہا گیا کہ محققین نے ایٹمی پیمانے پر ایک ایسا طریقہ کار پیش کیا ہے جس میں مالیکیولر حرکت اور برقی موصلیت (الیکٹریکل کنڈکشن) باہم اثر انداز ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک ایسی مالیکیولر مشین دکھائی جس میں برقی رو (الیکٹرک کرنٹ) ایک واحد مالیکیول کو ایک مخصوص سمت میں گھماتی ہے، اور یہ گردش بدلے میں مالیکیول سے گزرنے والے برقی کرنٹ کو بڑھا سکتی ہے۔ اس تحقیق میں پانچ ممالک—بھارت، اسرائیل، جرمنی، ڈنمارک اور چین—کے محققین شامل تھے۔ مالیکیولر مشینیں ایسے ڈھانچے ہوتے ہیں جو روشنی، کیمیکلز یا بجلی جیسے بیرونی محرکات کے ردعمل میں مخصوص افعال انجام دیتے ہیں۔
حیاتیاتی نظام خلیاتی سطح پر اہم افعال انجام دینے کے لیے مالیکیولر مشینوں کا استعمال کرتے ہیں۔ سائنس دان نینو ٹیکنالوجی اور مالیکیولر الیکٹرانکس میں ممکنہ استعمال کے لیے مالیکیولر مشینوں کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اب تک کا ایک بڑا چیلنج یہ سمجھنا رہا ہے کہ برقی رو کس طرح کنٹرول شدہ مالیکیولر حرکت پیدا کر سکتی ہے اور وہ حرکت بدلے میں برقی کرنٹ پر کیسے اثر ڈالتی ہے۔ یہ مطالعہ ظاہر کرتا ہے کہ برقی رو کس طرح مالیکیولر حرکت کو چلا سکتی ہے اور مالیکیول کی گردش کس طرح ایٹمی پیمانے پر برقی موصلیت کو بڑھا سکتی ہے، جس سے مالیکیولر مشینوں اور مستقبل کی نینو اسکیل ٹیکنالوجیز میں ان کے ممکنہ کردار کو سمجھنے میں پیش رفت ہوئی ہے۔
یہ تحقیق بین الاقوامی سائنسی جریدے 'نیچر' میں شائع ہوئی ہے۔ آئی آئی ٹی مدراس کے انل کمار سنگھ اس مقالے کے متعلقہ مصنفین میں شامل ہیں اور تجرباتی کام میں ان کا کلیدی کردار رہا ہے۔ آئی آئی ٹی مدراس کے شعبہ فزکس کی اٹامک اسکیل کوانٹم ڈیوائسز لیبارٹری کے اسسٹنٹ پروفیسر انل کمار سنگھ نے کہا: ”اس کام کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ مالیکیولر حرکت محض الیکٹریکل ٹرانسپورٹ کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ مالیکیول کے ذریعے الیکٹرانوں کے گزرنے میں سہولت بھی پیدا کر سکتی ہے۔“
سنگھ نے مزید کہاکہ ”جیسے جیسے مالیکیول گردش کرتا ہے، وہ ایسی ہئیتیں اختیار کرتا ہے جن میں برقی موصلیت زیادہ ہوتی ہے، جو مالیکیول کے ساکت ہونے کی حالت میں آسانی سے میسر نہیں ہوتیں۔ ایک واحد مالیکیول کے جنکشن میں گردش اور برقی ترسیل کے اس فیڈ بیک کو ثابت کر کے ہم نے یہ سمجھنے کی سمت ایک قدم بڑھایا ہے کہ ایٹمی پیمانے پر میکانکی حرکت اور الیکٹرانک افعال کو کس طرح باہم مربوط کیا جا سکتا ہے۔“ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہاکہ ”یہ ایک بنیادی ’اصولی ثبوت‘ کا مظاہرہ ہے، نہ کہ عملی استعمال کے لیے فوری طور پر تیار کوئی ٹیکنالوجی۔
یہ تجربات کرائیوجینک (انتہائی سرد) درجہ حرارت پر کیے گئے تھے، اور عام حالات میں قابل اعتماد کارکردگی قائم کرنے کے لیے مزید تحقیق درکار ہوگی۔ اس کے باوجود، یہ نتائج مستقبل میں مالیکیولر سطح کے سوئچز، کرنٹ کو ریگولیٹ کرنے والے عناصر اور سطحوں کے قریب سمت دار ترسیل کے نظاموں کی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ فی الوقت یہ ممکنہ اطلاقات ہیں، حتمی نتائج نہیں۔“ قدیم زمانے میں پانی اوپر اٹھانے کے لیے استعمال ہونے والے اور الٹی سمت میں ٹربائن کے طور پر کام کرنے والے 'ارشمیدسی اسکرو' سے متاثر ہو کر، محققین نے یہ جانچنے کی کوشش کی کہ کیا برقی کرنٹ اور گردش کے درمیان ایسا ہی تعلق ایک واحد مالیکیول میں دکھایا جا سکتا ہے۔
تحقیقاتی ٹیم نے 'ہیلیکین' پر مبنی مالیکیولر روٹر کا مظاہرہ کیا، جو کہ اسکرو کی طرح مرغولہ نما ساخت رکھنے والا مالیکیول ہے۔ محققین نے میکانکی طور پر قابو پانے والے ایک بریک-جنکشن کے ذریعے ایک واحد ہیلیکین مالیکیول کو سونے کے دو الیکٹروڈز کے درمیان معلق کیا۔ جب وولٹیج فراہم کی گئی تو برقی کرنٹ نے مالیکیول کو ایک مخصوص چکراتی ترتیب میں گردش دی۔ اس حرکت کا نمایاں پہلو اس کی سمت تھی۔ تمام 122 مشاہدات میں، جن میں تبدیلی کی سمت کا تعین ممکن تھا، محققین نے ایک ہی چکراتی ترتیب دیکھی۔ وولٹیج کی پولیریٹی الٹ دینے سے یہ ترتیب بھی الٹ گئی، جس سے ظاہر ہوا کہ مالیکیولر گردش کی سمت کو برقی طور پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔
محققین نے ایک مخصوص تھریشولڈ وولٹیج سے آگے برقی کرنٹ میں تیز رفتار اضافہ بھی دیکھا۔ نظریاتی حسابات اور تجرباتی پیمائش نے اشارہ کیا کہ مالیکیول مرحلہ وار پوزیشنوں سے مسلسل گردش کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اس گردش کے دوران مالیکیول ایسی حالتوں سے گزرتا ہے جن سے الیکٹران زیادہ آسانی سے بہہ سکتے ہیں، جس سے مالیکیولر جنکشن کے ذریعے کرنٹ میں تقریباً 100 گنا تک اضافہ ہو گیا۔ اس اضافے کی شروعات کو جنکشن کو کھینچ کر یا دبا کر بھی منظم کیا جا سکتا ہے، جس سے ہیلیکل مالیکیول کا تناؤ تبدیل ہوتا ہے اور گردش کے حالات متاثر ہوتے ہیں۔
یہ نتائج ایٹمی پیمانے پر برقی توانائی، مالیکیولر حرکت اور مومینٹم کی منتقلی کے باہمی تعلق پر نئی روشنی ڈالتے ہیں۔ طویل مدت میں، یہ فہم ایسے نینو اسکیل الیکٹرانک پرزوں کے ڈیزائن میں مدد دے سکتی ہے جن کی خصوصیات کو مالیکیولر حرکت کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکے۔ ممکنہ اطلاقات میں مالیکیولر سطح کے سوئچز، کرنٹ کو ماڈیول کرنے والے عناصر اور سطحوں کے قریب سمت دار ترسیل کو ممکن بنانے والے نظام شامل ہیں۔ مستقبل کی تحقیقات اس بات کا جائزہ لے سکتی ہیں کہ آیا مالیکیولر روٹرز کو سرکلر پولرائزڈ روشنی یا اسپن پولرائزڈ برقی کرنٹ کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جس سے مالیکیولر حرکت کے آپٹیکل اور اسپن پر منحصر کنٹرول کے نئے راستے کھل سکتے ہیں۔
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اسرائیل کے ویزمین انسٹی ٹیوٹ آف سائنس میں اپنی تحقیق کے دوران، ڈاکٹر انل کمار سنگھ نے سنگل مالیکیول بریک-جنکشن تجربات تیار کیے اور سرانجام دیے، ڈیٹا کا تجزیہ کیا اور متعلقہ خاکے بنائے۔ اس تحقیق نے ویزمین انسٹی ٹیوٹ آف سائنس کے ساتھ ساتھ جرمنی، ڈنمارک اور چین کے شراکت دار اداروں کے محققین کو یکجا کیا، جنہوں نے تجرباتی پیمائش، مالیکیولر تیاری، کوانٹم میکانیکل حسابات اور نظریاتی ماڈلنگ کو باہم مربوط کیا۔