آئی آئی ٹی کانپور کا کارنامہ: نمکین اور آلودہ پانی صاف کرنے والا کم لاگت سولر ڈی سیلینیشن سسٹم تیار
بجلی کے بغیر سورج کی روشنی سے سمندری پانی کو پینے کے قابل بنانے والی نئی سائنسی ایجاد کیسے کام کرتی ہے؟ جانیں
Published : November 21, 2026 at 10:30 AM IST
کانپور: انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی (آئی آئی ٹی)، کانپور کے سائنسدانوں نے شمسی توانائی سے چلنے والا ایک نیا پیٹنٹ شدہ میمبرین ڈی سیلینیشن پلانٹ تیار کیا ہے، جو روایتی آر او واٹر پیوریفیکیشن سسٹمز کے مقابلے میں کم لاگت پر کھارے اور آلودہ پانی کو پینے کے قابل بنا سکتا ہے۔
یہ نظام آئی آئی ٹی کانپور کے شعبہ مکینیکل انجینئرنگ کے پروفیسر جشنو بھٹاچاریہ نے ایجاد کیا ہے۔ فی الحال یہ اپنے ابتدائی نمونے (پروٹوٹائپ) کی شکل میں موجود ہے، اور ادارہ ایسے کاروباری شراکت داروں کی تلاش میں ہے جو اگلے دو برسوں میں اس ایجاد کو مارکیٹ میں لانے اور موجودہ آر او واٹر پیوریفائرز (جن کی قیمت 9,000 سے 18,000 روپے کے درمیان ہے) کے مقابلے میں اسے ایک سستا متبادل بنانے میں مدد کر سکیں۔
یہ سسٹم نینو پارٹیکلز (انتہائی باریک ذرات) کی تہہ والی ایک جھلی (میمبرین) استعمال کرتا ہے، جس کی مدد سے جھلی کی سطح کو مخصوص طور پر گرم کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پانی کے بخارات بننے کا عمل تیز ہو جاتا ہے، اور پانی سے نمکیات اور مکمل حل شدہ ٹھوس مادے (ٹی ڈی ایس) مؤثر طریقے سے الگ ہو جاتے ہیں جس سے پانی صاف ہو جاتا ہے۔
جشنو نے بتایا کہ اس نظام کو تیار کرنے کا خیال انہیں سال 2018 میں اس وقت آیا، جب ان کی والدہ نے اس بات کی نشاندہی کی کہ دنیا بھر میں پانی کی ایک بہت بڑی مقدار ضائع ہو رہی ہے—جو کہ ایک تشویش ناک مسئلہ ہے، کیونکہ اس کرۂ ارض کی بقا کے لیے پانی نہایت ضروری ہے۔ "جل ہے تو کل ہے" کے مقولے سے متاثر ہو کر پروفیسر جشنو نے یہ نظام ڈیزائن کرنے کا فیصلہ کیا۔
انہوں نے نشاندہی کی کہ ان کی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ دبئی اور ابوظہبی جیسے بڑے شہر نمکین پانی کو تازہ اور قابلِ استعمال پانی میں تبدیل کرنے کے لیے سولر ڈی سیلینیشن نظام استعمال کرتے ہیں۔
یہ نظام روزمرہ کی ضروریات کے لیے سمندری پانی کے عملی استعمال کو ممکن بناتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نظام فی لیٹر 35 گرام نمک رکھنے والے کھارے پانی سے فی مربع میٹر 3.4 لیٹر تازہ پانی پیدا کر سکتا ہے۔
سولر میمبرین ڈی سیلینیشن سسٹم کیسے کام کرتا ہے؟
بھٹاچاریہ نے وضاحت کی کہ یہ نظام چار تہوں اور دو فلو چینلز (پانی کے بہاؤ کے راستوں) پر مشتمل ہے، جسے 2x2 میٹر کے فریم میں نصب کیا گیا ہے۔ اس کی اوپری سطح شیشے کی بنی ہوئی ہے، جس سے سورج کی روشنی براہِ راست اس یونٹ کے اندر داخل ہو سکتی ہے۔
جس پانی کو صاف کرنا ہوتا ہے، اس کا ٹینک اس یونٹ سے ایک فٹ اوپر رکھا جاتا ہے، اور پائپوں کے ذریعے پانی کو نیچے اس آلے میں پہنچایا جاتا ہے۔ سیاہ رنگ کی ایک خصوصی نینو پارٹیکل تہہ تک پہنچنے کے بعد، سورج کی روشنی پڑنے پر یہ سطح گرم ہو جاتی ہے۔ اس سے بخارات بننے (ایواپوریشن) اور عملِ تکثیف (بخارات کے دوبارہ پانی بننے) کا عمل شروع ہوتا ہے، جس سے پانی صاف ہو جاتا ہے۔
انہوں نے مزید وضاحت کی کہ سیاہ رنگ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ سورج کی روشنی کو جذب کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ تہہ تیزی سے گرم ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی نینو لیئر گرم ہوتی ہے، اس کے رابطے میں آنے والا کھارا پانی گرم ہو کر بھاپ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دریں اثنا، نینو لیئر کے بالکل نیچے واقع 100 مائیکرون کی ایک مسام دار جھلی (پورس میمبرین) میں انتہائی باریک سوراخ ہوتے ہیں جو صرف پانی کے بخارات کو گزرنے دیتے ہیں، جب کہ نمک کو روک کر اوپر والے فیڈ چینل میں ہی رکھتے ہیں۔
آزمائش کے دوران 99.5 فیصد سے زائد نمک کا خاتمہ
جشنو نے وضاحت کی کہ جب آئی آئی ٹی کانپور کی تجربہ گاہ میں اس نظام کا تجربہ فی لیٹر 10 سے 70 گرام نمک رکھنے والے کھارے پانی پر کیا گیا، تو اس نے کامیابی کے ساتھ 99.5 فیصد سے زیادہ نمک کو صاف کر دیا۔ مزید برآں، چونکہ یہ عمل بخارات کی علیحدگی پر مبنی ہے، اس لیے یہ پانی میں حل شدہ دھاتوں (جیسے آرسینک اور فلورائیڈ) کے ساتھ ساتھ بیکٹیریا کو بھی ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ نظام پانی کے معیار کے بارے میں معلومات بھی فراہم کر سکتا ہے۔
اہم خصوصیات
چار مربع میٹر رقبے پر مشتمل یہ سولر میمبرین ڈی سیلینیشن سسٹم چار افراد پر مشتمل ایک خاندان کی روزمرہ پینے کے پانی کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ ایک مربع میٹر کا سیٹ اپ روزانہ 20 لیٹر صاف اور میٹھا پانی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور خراب موسمی حالات میں بھی فعال رہتا ہے۔
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