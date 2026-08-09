آئی آئی ٹی دہلی نے اے آئی اور کوانٹم ٹیکنالوجی پر توجہ کی مرکوز، مستقبل کی تیاری کے لیے اے آئی اسکول قائم

آئی آئی ٹی دہلی نے اے آئی اور کوانٹم ٹیکنالوجی پر توجہ کی مرکوز، مستقبل کی تیاری کے لیے اے آئی اسکول قائم
پروفیسر بنرجی نے کہاکہ اے آئی سیکٹر میں ٹیکنالوجی مسلسل ترقی کر رہی ہے، نئے ماڈل، طریقے اور ایپلیکیشنز کثرت سے سامنے آ رہی ہیں۔
Published : August 9, 2026 at 5:11 PM IST
نئی دہلی: ہندوستان میں مصنوعی ذہانت (اے آئی) کی تیز رفتار ترقی کے درمیان، آئی آئی ٹی دہلی نے ملک میں اختراعی پروگراموں پر توجہ مرکوز کرنے اور تحقیق کو بڑھانے کے لیے ایک وقف اے آئی اسکول شروع کیا ہے۔
انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر پروفیسر رنگن بنرجی نے کہا کہ وہ کمپیوٹنگ کو محفوظ اور موثر بنانے کے لیے اے آئی اور کوانٹم ٹیکنالوجی دونوں میں بڑے پیمانے پر کام کر رہے ہیں۔ فی الحال کوانٹم مواد، کوانٹم کمیونیکیشن، اور کوانٹم ڈیوائسز پر تحقیق جاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان شعبوں میں نئی ٹیکنالوجیز اور تحقیق اے آئی اور کوانٹم ٹیکنالوجی کے دور میں کمپیوٹنگ کو محفوظ اور زیادہ موثر بنانے کے لیے اہم ہیں۔
پروفیسر بنرجی نے کہا کہ آئی آئی ٹی دہلی نیشنل کوانٹم مشن کا حصہ ہے جس کے تحت ملک میں کوانٹم ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانے کے لیے مختلف اداروں میں تحقیق کی جا رہی ہے۔
آئی آئی ٹی ڈائریکٹر نے کہا کہ خصوصی اسکول برائے اے آئی اس شعبے میں تحقیق اور تعلیم کو فروغ دیتا ہے کیونکہ ادارے کا مقصد صرف ایک مضمون کے طور پر پڑھانے کے بجائے اے آئی کے مختلف پہلوؤں پر بڑے پیمانے پر تحقیق کرنا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اے آئی کو کمپیوٹنگ، تعلیم، صحت کی دیکھ بھال، صنعت، اور مواصلات جیسے شعبوں میں تیزی سے اپنایا جا رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس شعبے میں ماہرین کی مانگ بڑھ رہی ہے۔ آئی آئی ٹی دہلی کا اے آئی اسکول اس ضرورت کے جواب میں تحقیق اور تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے کام کر رہا ہے۔
پروفیسر بنرجی نے کہا کہ اے آئی سیکٹر میں ٹیکنالوجی مسلسل ترقی کر رہی ہے، نئے ماڈل، طریقے اور ایپلیکیشنز کثرت سے سامنے آ رہی ہیں۔ پروفیسر بنرجی نے مزید کہا کہ مسلسل تحقیق اداروں کے لیے بہت ضروری ہے اور ہمارا ادارہ اس سمت میں اپنی تحقیقی صلاحیتوں کو فعال طور پر بڑھا رہا ہے۔
ان کے مطابق وقف اے آئی اسکول طلباء کو اس شعبے میں مطالعہ اور تحقیق کے زیادہ مواقع بھی فراہم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ آئی آئی ٹی دہلی نئے تعلیمی پروگرام بھی تیار کر رہا ہے جو طلباء کو اے آئی ٹیکنالوجی کے بارے میں جاننے اور اس علاقے میں تحقیق کرنے کی اجازت دے گا۔ مقصد طلباء کو مستقبل کی تکنیکی ضروریات کے لیے تیار کرنا ہے۔
پروفیسر بنرجی نے وضاحت کی کہ آئی آئی ٹی دہلی کے پاس کوانٹم مواد کے لیے ایک وقف مرکز ہے۔ یہاں کوانٹم ٹیکنالوجی میں استعمال ہونے والے مواد اور دیگر متعلقہ پہلوؤں پر تحقیق کی جا رہی ہے۔ کوانٹم ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانے کے لیے نئے مواد اور آلات کی ضرورت ہوگی۔ لہذا، کوانٹم مواد پر تحقیق کو مستقبل کی ٹیکنالوجی کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے۔ آئی آئی ٹی دہلی کا مرکز اس سمت میں تحقیق کو فروغ دے رہا ہے۔
ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے اس تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے دور میں، آئی آئی ٹی دہلی کوانٹم کمیونیکیشن کے شعبے میں بھی فعال طور پر کام کر رہا ہے، جو ڈیٹا اور معلومات کی حفاظت کو یقینی بناتا ہے۔ پروفیسر بنرجی نے کہا کہ کوانٹم ٹیکنالوجی مستقبل کے لیے محفوظ مواصلاتی نظام بنانے میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے اور ادارہ اس شعبے میں امکانات تلاش کر رہا ہے۔
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