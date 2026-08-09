ETV Bharat / technology

آئی آئی ٹی دہلی نے اے آئی اور کوانٹم ٹیکنالوجی پر توجہ کی مرکوز، مستقبل کی تیاری کے لیے اے آئی اسکول قائم

پروفیسر بنرجی نے کہاکہ اے آئی سیکٹر میں ٹیکنالوجی مسلسل ترقی کر رہی ہے، نئے ماڈل، طریقے اور ایپلیکیشنز کثرت سے سامنے آ رہی ہیں۔

آئی آئی ٹی دہلی نے اے آئی اور کوانٹم ٹیکنالوجی پر توجہ کی مرکوز، مستقبل کی تیاری کے لیے اے آئی اسکول قائم
آئی آئی ٹی دہلی نے اے آئی اور کوانٹم ٹیکنالوجی پر توجہ کی مرکوز، مستقبل کی تیاری کے لیے اے آئی اسکول قائم (IMAGE: ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 9, 2026 at 5:11 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: ہندوستان میں مصنوعی ذہانت (اے آئی) کی تیز رفتار ترقی کے درمیان، آئی آئی ٹی دہلی نے ملک میں اختراعی پروگراموں پر توجہ مرکوز کرنے اور تحقیق کو بڑھانے کے لیے ایک وقف اے آئی اسکول شروع کیا ہے۔

انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر پروفیسر رنگن بنرجی نے کہا کہ وہ کمپیوٹنگ کو محفوظ اور موثر بنانے کے لیے اے آئی اور کوانٹم ٹیکنالوجی دونوں میں بڑے پیمانے پر کام کر رہے ہیں۔ فی الحال کوانٹم مواد، کوانٹم کمیونیکیشن، اور کوانٹم ڈیوائسز پر تحقیق جاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان شعبوں میں نئی ​​ٹیکنالوجیز اور تحقیق اے آئی اور کوانٹم ٹیکنالوجی کے دور میں کمپیوٹنگ کو محفوظ اور زیادہ موثر بنانے کے لیے اہم ہیں۔

پروفیسر بنرجی نے کہا کہ آئی آئی ٹی دہلی نیشنل کوانٹم مشن کا حصہ ہے جس کے تحت ملک میں کوانٹم ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانے کے لیے مختلف اداروں میں تحقیق کی جا رہی ہے۔

آئی آئی ٹی ڈائریکٹر نے کہا کہ خصوصی اسکول برائے اے آئی اس شعبے میں تحقیق اور تعلیم کو فروغ دیتا ہے کیونکہ ادارے کا مقصد صرف ایک مضمون کے طور پر پڑھانے کے بجائے اے آئی کے مختلف پہلوؤں پر بڑے پیمانے پر تحقیق کرنا ہے۔

انہوں نے کہا کہ اے آئی کو کمپیوٹنگ، تعلیم، صحت کی دیکھ بھال، صنعت، اور مواصلات جیسے شعبوں میں تیزی سے اپنایا جا رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس شعبے میں ماہرین کی مانگ بڑھ رہی ہے۔ آئی آئی ٹی دہلی کا اے آئی اسکول اس ضرورت کے جواب میں تحقیق اور تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے کام کر رہا ہے۔

پروفیسر بنرجی نے کہا کہ اے آئی سیکٹر میں ٹیکنالوجی مسلسل ترقی کر رہی ہے، نئے ماڈل، طریقے اور ایپلیکیشنز کثرت سے سامنے آ رہی ہیں۔ پروفیسر بنرجی نے مزید کہا کہ مسلسل تحقیق اداروں کے لیے بہت ضروری ہے اور ہمارا ادارہ اس سمت میں اپنی تحقیقی صلاحیتوں کو فعال طور پر بڑھا رہا ہے۔

ان کے مطابق وقف اے آئی اسکول طلباء کو اس شعبے میں مطالعہ اور تحقیق کے زیادہ مواقع بھی فراہم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ آئی آئی ٹی دہلی نئے تعلیمی پروگرام بھی تیار کر رہا ہے جو طلباء کو اے آئی ٹیکنالوجی کے بارے میں جاننے اور اس علاقے میں تحقیق کرنے کی اجازت دے گا۔ مقصد طلباء کو مستقبل کی تکنیکی ضروریات کے لیے تیار کرنا ہے۔

پروفیسر بنرجی نے وضاحت کی کہ آئی آئی ٹی دہلی کے پاس کوانٹم مواد کے لیے ایک وقف مرکز ہے۔ یہاں کوانٹم ٹیکنالوجی میں استعمال ہونے والے مواد اور دیگر متعلقہ پہلوؤں پر تحقیق کی جا رہی ہے۔ کوانٹم ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانے کے لیے نئے مواد اور آلات کی ضرورت ہوگی۔ لہذا، کوانٹم مواد پر تحقیق کو مستقبل کی ٹیکنالوجی کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے۔ آئی آئی ٹی دہلی کا مرکز اس سمت میں تحقیق کو فروغ دے رہا ہے۔

ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے اس تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے دور میں، آئی آئی ٹی دہلی کوانٹم کمیونیکیشن کے شعبے میں بھی فعال طور پر کام کر رہا ہے، جو ڈیٹا اور معلومات کی حفاظت کو یقینی بناتا ہے۔ پروفیسر بنرجی نے کہا کہ کوانٹم ٹیکنالوجی مستقبل کے لیے محفوظ مواصلاتی نظام بنانے میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے اور ادارہ اس شعبے میں امکانات تلاش کر رہا ہے۔

یہ بھی پڑھیں: فیس بک اور انسٹاگرام سے بچوں کی ذہنی صحت کو نقصان، نیو میکسیکو کورٹ نے میٹا پر ملٹی ملین ڈالر جرمانہ عائد کیا

TAGGED:

AI
QUATUM TECHNOLOGY
PROF RANGAN BANERJEE
IIT DELHI DIRECTO ON AI
IIT DELHI

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.