انڈین انسٹی ٹیوٹ آف سائنس، بنگلور نے سمندری پانی سے یورینیئم نکالنے کا زیادہ مؤثر طریقہ دریافت کر لیا
یہ طریقہ کار زمینی پانی (گراؤنڈ واٹر) سے بھی یورینیئم کو زیادہ مؤثر طریقے سے نکالنے میں مددگار ثابت ہوگا۔
Published : September 7, 2026 at 12:16 PM IST
کولکاتا/بنگلور: انڈین انسٹی ٹیوٹ آف سائنس (آئی آئی ایس سی)، بنگلور کے محققین نے سمندری پانی سے یورینیئم نکالنے کا ایک زیادہ مؤثر طریقہ دریافت کر لیا ہے۔ یہ طریقہ کار زمینی پانی (گراؤنڈ واٹر) سے بھی یورینیئم کو زیادہ مؤثر انداز میں خارج کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔
ادارے کا کہنا ہے کہ "سمندری پانی سے یورینیئم نکالنے کے لیے کارآمد ٹیکنالوجیز تیار کرنا، نیوکلیئر ایندھن کی پائیدار فراہمی کو یقینی بنانے کی طرف ایک امید افزا طویل مدتی راستہ فراہم کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی، زمینی پانی کا یورینیئم سے آلودہ ہونا ماحولیات اور عوامی صحت کے لیے ایک سنگین تشویش کا باعث ہے۔"
زمین پر موجود یورینیئم کے ذخائر تیزی سے ختم ہونے کی وجہ سے، اب تمام تر توجہ سمندری پانی سے یورینیئم نکالنے پر مرکوز ہے۔ زمین پر موجود تقریباً 7.5 ملین ٹن یورینیئم کے مقابلے میں، سمندری پانی میں نیوکلیئر پاور پلانٹس کے لیے درکار اس اہم مواد کی تقریباً 4.5 ارب ٹن مقدار موجود ہے۔ادارے نے کہا کہ "گزشتہ برسوں کے دوران، محققین نے سمندری پانی سے یورینیئم حاصل کرنے کے لیے مواد کی ایک وسیع رینج تیار کی ہے، جس میں مسام دار نامیاتی پولیمر اور فعال نینو مٹیریلز شامل ہیں۔ ان میں سے بہت سے مواد یورینیئم کو منتخب طور پر پکڑنے کے لیے فنکشنل گروپس اور یورینائل آئنز کے درمیان مضبوط کیمیائی تعاملات پر انحصار کرتے ہیں۔ تاہم، سمندری پانی کے کیمیائی طور پر پیچیدہ ماحول میں دیگر مسابقتی آئنز کی زیادہ مقدار کی وجہ سے، انتہائی انتخابی طریقے سے یورینیئم کو علیحدہ کرنا اب بھی ایک بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔"
ادارے نے مزید کہا کہ "ڈیپارٹمنٹ آف فزکس، آئی آئی ایس سی کی ایک حالیہ تحقیق اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے ایک نیا طریقہ پیش کرتی ہے۔ ٹیم نے یہ ثابت کیا ہے کہ خاص طور پر ڈیزائن کی گئی سلپڈ 'کوویلنٹ آرگینک فریم ورک' کی پرتیں سمندری پانی کے عام آئنز کو تو گزرنے دیتی ہیں، لیکن یورینائل آئنز کو مکمل طور پر روک دیتی ہیں۔"
محققین نے مالیکیولر سطح کے ان نظاموں اور عوامل کا جائزہ لیا جو اس منتخب علیحدگی کے ذمہ دار ہیں۔ آئن ہائیڈریشن کی ساخت، فری انرجی کے رکاوٹوں، اور پرتوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی رگڑ کے تجزیے سے معلوم ہوا کہ کس طرح 'کوویلنٹ آرگینک فریم ورک' کی پرتوں کی ساختی ترتیب جھلی کے آر پار مختلف آئنز کی حرکت کو کنٹرول کرتی ہے۔
ادارے کا کہنا ہے کہ "روایتی طریقوں کے برعکس جو اکثر انتخابی بائنڈنگ سائٹس بنانے کے لیے بڑے پیمانے پر کیمیائی فعلیت پر انحصار کرتے ہیں۔ یہ نئی حکمت عملی 'کوویلنٹ آرگینک فریم ورک' کی تہوں کے سرکنے سے پیدا ہونے والی اندرونی ساختی قید کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ یہ یورینیئم کے ساتھ صرف مضبوط کیمیائی تعاملات پر انحصار کرنے کے بجائے، بنیادی طور پر جھلی کی نینو اسکیل ساخت کی بنیاد پر آئن کی نقل و حرکت کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ فراہم کرتی ہے۔"یہ نتائج اس بارے میں اہم معلومات فراہم کرتے ہیں کہ کس طرح تہہ دار 'کوویلنٹ آرگینک فریم ورک' پرتوں کی ساخت کو انجنئیر کر کے آئن کی نقل و حرکت کے راستوں اور فری انرجی کے نظام کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔
مجموعی طور پر، یہ تحقیق چیلنجنگ ماحولیاتی اور توانائی سے متعلقہ ایپلی کیشنز کے لیے انتہائی منتخب علیحدگی کی ٹیکنالوجیز تیار کرنے کے لیے، جدید مالیکیولر سمیلیشنز کو منطقی جھلی کے ڈیزائن کے ساتھ یکجا کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ یہ تحقیق پرابل کے میتی کی سرپرستی میں یوگیندر کمار اور بینو ورگھیس نے انجام دی، اور اسے ایکسینچر لیبس، بنگلور کے تعاون سے مکمل کیا گیا۔
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