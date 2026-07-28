گوگل سرچ پر سینکڑوں ذاتی کلاڈ چیٹس منظر عام پر، صارفین کی انتہائی حساس معلومات کا انکشاف
اینتھروپک کے ہٹانے سے پہلے، کلاڈ کی سینکڑوں چیٹس شیئر کی گئیں- جن میں کچھ حساس معلومات والی بات چیت بھی شامل تھی-
Published : July 28, 2026 at 12:29 PM IST
حیدرآباد: اینتھروپک پچھلے ہفتے کے اختتام پر پرائیویسی تنازع کی زد میں آ گیا، کیونکہ کلاڈ (Claude) کی سینکڑوں چیٹس پبلک سرچ کے قابل پائی گئیں۔ یہ بات تب سامنے آئی جب ایک ریڈٹ صارف نے دیکھا کہ گوگل پر ایک سادہ سرچ کمانڈ (site:claude.ai/share) کا استعمال کر کے صارفین کی اینتھروپک کے اے آئی چیٹ بوٹ کے ساتھ شیئر کی گئی بات چیت دیکھی جا سکتی ہے۔
رپورٹس کے مطابق، کچھ بات چیت میں حساس معلومات شامل تھیں، جیسے کہ ہیلتھ ریکارڈز، پرائیویٹ کمپنی کے دستاویزات، کرپٹو والٹ کیز اور بچوں کے فون نمبر وغیرہ۔ کچھ چیٹس میں شہوانی بھی شامل تھا، جو بظاہر سکیورٹی اقدامات کے باوجود کلاڈ کے ذریعے تیار کیا گیا تھا۔
یہ مسئلہ کلاڈ کے 'شیئر چیٹ' فیچر سے جڑا ہوا لگتا ہے، جو صارفین کو ایسے لنکس بنانے کی سہولت دیتا ہے جن سے دوسرے لوگ بات چیت یا پروجیکٹ کو دیکھ سکیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ پبلک لنک بنانے کا مطلب ہے کہ 'جس کے پاس بھی لنک ہوگا، وہ چیٹ دیکھ سکتا ہے'۔
تاہم، اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ چیٹ خود بھی پبلک ہو جاتی ہے اور اسے گوگل جیسے سرچ انجن کا استعمال کر کے کوئی بھی ڈھونڈ سکتا ہے۔ اینتھروپک نے اس واقعے کا ذمہ دار ایک طرح سے صارفین کو ہی ٹھہرایا۔ کمپنی نے میڈیا کو بتایا کہ کسی کو نجی طور پر بھیجے گئے لنکس سرچ میں نہیں آتے۔
کمپنی نے مزید کہا کہ لنکس سرچ رزلٹس میں صرف اسی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں جب انہیں کسی ایسی جگہ پوسٹ کیا گیا ہو جہاں سرچ انجن انہیں دیکھ سکیں، جیسے کہ کسی فورم یا سوشل میڈیا پوسٹ پر۔ کمپنی کے ترجمان نے ٹیک کرنچ کو بتایا کہ وہ گوگل جیسے سرچ انجنوں کے ساتھ چیٹ ڈائریکٹری یا سائٹ میپ شیئر نہیں کرتے ہیں۔
انہوں نے پبلیکیشن کو بتایا کہ "یہ شیئر کرنے کے قابل لنکس ایسے نہیں ہیں جن کا اندازہ لگایا جا سکے یا جنہیں آسانی سے ڈھونڈا جا سکے، جب تک کہ لوگ خود انہیں شیئر نہ کریں۔ جب کوئی بات چیت شیئر کرتا ہے، تو وہ اس مواد کو سب کے لیے دستیاب کراتا ہے، اور دوسرے پبلک ویب مواد کی طرح، اسے بھی تھرڈ پارٹی سروسز کے ذریعے آرکائیو کیا جا سکتا ہے۔"
گوگل کے ترجمان نے پبلیکیشن کو بتایا کہ نہ تو گوگل اور نہ ہی کوئی دوسرا سرچ انجن یہ طے کرتا ہے کہ ویب پر کون سے صفحات پبلک کیے جائیں۔ یہ واضح کرتے ہوئے کہ جن صفحات کی بات ہو رہی ہے وہ کئی سرچ انجنوں پر انڈیکس کیے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ، "ہم سائٹ مالکان کو یہ طے کرنے کے لیے واضح کنٹرول دیتے ہیں کہ صفحات کو کرال یا انڈیکس کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور ہم ہمیشہ ان ہدایات کا احترام کرتے ہیں۔"
ابھی تک، شیئر کی گئی کوئی بھی کلاڈ چیٹ کسی بھی سرچ انجن پر دستیاب نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اینتھروپک نے اس مسئلے کو ٹھیک کر دیا ہے۔ یہ پہلی بار نہیں ہے جب اے آئی چیٹ بوٹس کے ساتھ صارفین کی گفتگو عام ہوئی ہو۔ گذشتہ سال 'کلاڈ' کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، جب گوگل سرچ رزلٹس سے غائب ہونے سے پہلے صارفین کی تقریباً 600 بات چیت انڈیکس ہو گئی تھیں۔
گزشتہ سال اوپن اے آئی کو بھی اسی طرح کے مسئلے کا سامنا کرنا پڑا تھا، جب چیٹ جی پی ٹی کے چیٹ لاگز عوامی طور پر دستیاب ہو گئے تھے اور ایک ریسرچر تقریباً 1,00,000 چیٹس کا ڈیٹا اکٹھا کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ ایکس اے آئی کے چیٹ بوٹ 'گروک' کو بھی گذشتہ سال اسی مسئلے کا سامنا کرنا پڑا تھا۔
بھلے ہی شیئر کی گئی کلاڈ چیٹس اب گوگل سرچ میں دکھائی نہیں دے رہی ہیں، پھر بھی صارفین ''سیٹنگ> پرائیویسی> شیئرڈ چیٹس'' پر جا کر اپنی شیئر کی گئی ہسٹری کو مینیج کر سکتے ہیں، تاکہ کسی بھی طرح کی گڑبڑ سے بچا جا سکے۔ اسی طرح کی سیٹنگز دوسرے اے آئی چیٹ بوٹس میں بھی دستیاب ہیں۔
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