فیس بک اکاؤنٹ ہیک ہو نے پر اسے واپس کیسے حاصل کریں، جانیں آسان طریقہ
جیسے ہی آپ اپنا اکاؤنٹ واپس آئے ایک نیا پاس ورڈ بنائیں جسے آپ آسانی سے یاد رکھ سکیں۔
Published : November 28, 2026 at 4:08 PM IST|
Updated : November 28, 2026 at 4:19 PM IST
حیدرآباد: سوشل میڈیا کے دور نے لوگوں کے لیے بہت سی چیزیں آسان کر دی ہیں لیکن یہ اپنے ساتھ بہت سی مشکلات بھی لے کر آیا ہے۔ ان مشکلات میں سے ایک ہیکنگ کا خطرہ ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ، ہیکرز اتنے ہوشیار ہو گئے ہیں کہ وہ آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بغیر کسی لنک پر کلک کیے ہیک کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے فیس بک اکاؤنٹ کے ہیک ہونے کے بارے میں فکر مند ہیں اور اس کی بازیابی کے طریقے کے لیے نقصان میں ہیں۔
اگر آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ہیک ہو جاتا ہے، تو آپ کے رابطے، ذاتی معلومات اور تصاویر کسی نامعلوم شخص یا گروہ کے ہاتھ لگ سکتی ہیں جو انہیں مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ لہذا، آپ کو اپنا فیس بک اکاؤنٹ جلد از جلد بحال کرنا چاہیے۔ میٹا نے آپ کے اکاؤنٹ کی حفاظت کے لیے کئی طریقے فراہم کیے ہیں، لیکن اگر آپ کو اب بھی ہیک ہونے کا شبہ ہے، تو آپ کئی دیگر حل آزما سکتے ہیں۔
ہیک ہونے والے فیس بک اکاؤنٹ کی شناخت کیسے کریں؟
پہلا قدم یہ طے کرنا ہے کہ آیا آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہے۔ اس کی شناخت کے لیے آپ درج ذیل نکات کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس طرح کی کوئی چیز نظر آتی ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہے:
پوسٹس، تبصرے، یا پیغامات آپ کی رضامندی کے بغیر تبدیل کیے جا رہے ہیں۔
آپ کی پروفائل تصویر، پاس ورڈ، یا رابطے کی معلومات میں تبدیلیاں۔
آپ کی اجازت کے بغیر ای میل ایڈریس یا موبائل نمبر کا اضافہ یا حذف کرنا۔
کسی نامعلوم مقام سے لاگ ان کرنا یا ایسی کوشش کی نشاندہی کرنے والا الرٹ موصول کرنا۔
اکاؤنٹ کھولنے میں دشواری۔
اپنے ہیک شدہ اکاؤنٹ کو واپس حاصل کرنے کے لیے آسان اقدامات
مرحلہ ایک
آپ کو ایک ایسے فون یا کمپیوٹر کی ضرورت ہے جہاں آپ نے پہلے اپنا فیس بک اکاؤنٹ استعمال کیا ہو۔
مرحلہ دو
facebook.com/hacked کھولیں۔
مرحلہ تین
ایک مختلف ای میل پتہ یا موبائل نمبر درج کریں جو اکاؤنٹ سے وابستہ ہو سکتا ہے۔ نمبر میں ملک کا کوڈ (+91 ہندوستان) شامل کریں۔
مرحلہ چار
اگر آپ کا ای میل نہیں کھلتا ہے تو اپنے ای میل فراہم کنندہ سے مدد طلب کریں۔
اکاؤنٹ واپس آ جائے توفوراً اپنا پاس ورڈ تبدیل کریں:
مرحلہ ایک۔ لاگ ان کریں اور اپنی پروفائل تصویر کو دبائیں۔
مرحلہ دو۔ 'ترتیبات اور رازداری' اور پھر 'ترتیبات' کو منتخب کریں۔
مرحلہ تین۔ 'اکاؤنٹس سینٹر' کھولیں۔ کچھ لوگ 'میٹا اکاؤنٹ' کی ترتیبات دیکھ سکتے ہیں۔
مرحلہ دو۔ 'پاس ورڈ اور سیکیورٹی' کے تحت، 'پاس ورڈ تبدیل کریں' پر ٹیپ کریں۔
اگر اکاؤنٹ اب بھی نہ کھلے تو کیا کریں
اوپر بتائے گئے عمل کے بعد بھی اکاؤنٹ نہیں کھلتا ہے، تو ایک اور عمل ہے جس کی آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ اقدامات ذیل میں درج ہیں:
1. آپ کو ایک ایسی ڈیوائس کی ضرورت ہوگی جس پر آپ نے پہلے اپنا فیس بک اکاؤنٹ استعمال کیا ہو۔
2. پھر، اس ڈیوائس پر facebook.com/login/identify کھولیں۔
3. اپنے اکاؤنٹ سے وابستہ ای میل پتہ یا فون نمبر درج کریں۔ اگر یہ کام نہیں کرتا ہے، تو اپنا نام یا صارف نام درج کریں۔
آخری راستہ
اگر ان تمام طریقہ کار پر عمل کرنے کے بعد بھی آپ کا فیس بک اکاؤنٹ بحال نہیں کیا جا سکتا ہے، تو آپ کا واحد اور آخری راستہ فیس بک کے اہلکار سے شکایت کرنا ہے۔ فیس بک ابتدائی طور پر صارفین کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ ضروری اقدامات پر عمل کرتے ہوئے اپنا اکاؤنٹ بحال کر لیں، لیکن اگر کوئی صارف ان طریقہ کار پر عمل کرنے کے بعد بھی اپنا اکاؤنٹ بحال نہیں کر پاتا ہے تو اسے شکایت افسر کو ای میل کرنا چاہیے۔ آپ اپنی شکایت fbgoindia@support.facebook.com پر ای میل کر سکتے ہیں اور پھر فیس بک کے جواب کا انتظار کریں۔