بغیر بیک اپ کے ڈیلیٹ ہو چکے واٹس ایپ پیغامات کو کیسے بازیافت کریں؟ آسان ترین اقدامات سیکھیں
یہاں جانیں کیسے بیک اپ کے ساتھ اوربیک اپ کے بغیر ڈیلیٹ کیے گئے واٹس ایپ پیغامات کو بازیافت کیا جائے۔
Published : October 27, 2025 at 9:09 AM IST
حیدرآباد: اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم غلطی سے واٹس ایپ پر کسی کا میسج ڈیلیٹ کردیتے ہیں، پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ میسج بہت اہم تھا اور اسے ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایسے حالات میں، واٹس ایپ ان بلٹ بیک اپ اور ریسٹور آپشن پیش کرتا ہے، لیکن اس کے لیے گوگل اکاؤنٹ استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور مفت اسٹوریج کی جگہ بہت محدود ہے۔ یہ بہت سے صارفین کو واٹس ایپ بیک اپ کو غیر فعال کرنے کا باعث بنتا ہے کیونکہ وہ اپنے واٹس ایپ چیٹس کا بیک اپ لینے پر پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہتے۔
ایسی صورتحال میں ڈیلیٹ شدہ چیٹس کو بازیافت کرنا صارفین کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ تاہم، اس آرٹیکل کے ذریعے، ہم کچھ ٹپس اور ٹرکس شیئر کرنے جا رہے ہیں جو بیک اپ کے بغیر بھی آپ کو حذف شدہ واٹس ایپ چیٹس کو بحال کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ پھر، ہم آپ کو دکھائیں گے کہ واٹس ایپ بیک اپ کا استعمال کرتے ہوئے اپنی چیٹس کو کیسے بازیافت کریں۔
بیک اپ کے بغیر چیٹس کو کیسے بحال کیا جائے؟
اگر آپ نے واٹس ایپ چیٹ بیک اپ کو فعال نہیں کیا ہے، تو آپ کو اپنی حذف شدہ چیٹس کو بازیافت کرنے کے لیے فریق ثالث کی بازیابی کے ٹولز استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ تھرڈ پارٹی ریکوری ٹولز جیسے Dr.Fone یا iMyFone استعمال کر سکتے ہیں۔ تاہم، بہت سے دوسرے فریق ثالث کی بازیابی کے ٹولز دستیاب ہیں جو آپ کی چیٹس کو بازیافت کر سکتے ہیں۔ آئیے آپ کو اسٹیپس بتاتے ہیں۔
مرحلہ 1: اپنے PC یا MacBook پر مذکورہ ریکوری ٹولز میں سے ایک انسٹال کریں
مرحلہ 2: یہ سافٹ ویئر پھر آپ کو آپ کی اسکرین پر ایک اطلاع فراہم کرے گا تاکہ آپ کے ڈیوائس (فون، ٹیبلیٹ) کو USB کے ذریعے آپ کے PC یا MacBook سے منسلک کیا جا سکے۔ بہت سے فریق ثالث ٹولز بھی صارفین کو ڈویلپر کے اختیارات کو فعال کرنے اور اپنے Android ڈیوائس پر USB ڈیبگنگ کو فعال کرنے کا اشارہ دیتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پر دکھائے گئے کسی بھی مراحل پر عمل کر سکتے ہیں۔
مرحلہ 3: ڈویلپرز کا دعویٰ ہے کہ یہ ٹولز، مرحلہ 2 میں بیان کردہ طریقہ کار پر عمل کرنے کے بعد، ڈیوائس کو اچھی طرح سے اسکین کرتے ہیں اور اس کی جڑ سے حذف شدہ چیٹس کو تلاش کرتے اور ہٹا دیتے ہیں۔
نوٹ: ان تھرڈ پارٹی ایپس کا استعمال آپ کی اور آپ کے ڈیوائس کی رازداری اور سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ لہذا، ہم صرف آفیشل پلیٹ فارمز، یعنی WhatsApp اور Meta سے چیٹس کا بیک اپ لینے اور بازیافت کرنے کی تجویز کرتے ہیں۔ تاہم، اگر آپ کسی تھرڈ پارٹی سافٹ ویئر کو استعمال کرنے کا انتخاب کرتے ہیں، تو اسے انسٹال کرنے یا ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے تمام تفصیلات کو احتیاط سے پڑھیں۔ ای ٹی وی بھارت فریق ثالث کے لیے کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتا ہے۔
پہلا طریقہ: بیک اپ سے چیٹس کو کیسے بازیافت کریں
اگر آپ نے اپنے واٹس ایپ چیٹس کا بیک اپ لیا ہے اور پھر انہیں ڈیلیٹ کر دیا ہے، تو انہیں بحال کرنے کے کیا اقدامات ہیں؟ آئیے آپ کو اسٹیپس بتاتے ہیں۔
مرحلہ 1: ایسا کرنے کے لیے، آپ کو پہلے اپنے ڈیوائس سے WhatsApp کو اَن انسٹال کرنا ہوگا اور پھر اسے دوبارہ ڈاؤن لوڈ کرکے دوبارہ انسٹال کرنا ہوگا۔
مرحلہ 2: WhatsApp کو دوبارہ انسٹال کرنے کے بعد، آپ کو لاگ ان کرنے کے لیے اپنے نمبر کی تصدیق کرنی ہوگی۔
مرحلہ 3: واٹس ایپ اب اینڈرائیڈ صارفین کو آئی کلاؤڈ سے گوگل ڈرائیو اور آئی او ایس صارفین سے بیک اپ ری اسٹور کرنے کا آپشن پیش کرے گا۔ 'ری اسٹور' کے آپشن کو ٹیپ کرنا ہوگا۔
مرحلہ 4: بحالی کے عمل میں کچھ وقت لگے گا، اور آپ کے ڈیلیٹ شدہ پیغامات آپ کی چیٹس میں دوبارہ ظاہر ہوں گے۔
نوٹ: اس عمل کو استعمال کرتے ہوئے چیٹس کو بازیافت کرنے کے لیے، آپ کو پہلے سے ہی واٹس ایپ بیک اپ کو چالو کرنا ہوگا۔ آپشن واٹس ایپ انسٹالیشن اسکرین اور واٹس ایپ سیٹنگز میں دستیاب ہے۔
اینڈرائیڈ صارفین کے لیے ایک دوسرا طریقہ
اگر آپ اینڈرائیڈ ڈیوائس پر WhatsApp استعمال کرتے ہیں، تو آپ کے پاس اپنے ڈیلیٹ شدہ چیٹس کو بازیافت کرنے کا ایک اور طریقہ ہے۔ درحقیقت، اینڈرائیڈ ڈیوائسز پر، واٹس ایپ فون کی اسٹوریج میں مسلسل لوکل بیک اپ بناتا ہے، اور آپ ان کے ذریعے اپنی ڈیلیٹ شدہ چیٹس کو بازیافت کرسکتے ہیں۔ ایسا کرنے کے لیے، درج ذیل مراحل پر عمل کریں:
مرحلہ 1: فولڈر چیک کریں: فائل مینیجر ایپ کھولیں (جیسے فائلز از گوگل)، /WhatsApp/Databases میں جائیں، اور تازہ ترین فائل تلاش کریں – اس کا نام msgstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt14 ہے (YYYY-MM-DD تازہ ترین تاریخ ہے)۔
مرحلہ 2: نام تبدیل کریں: فائل کو دیر تک دبائیں، نام تبدیل کریں پر ٹیپ کریں، اور اس کا نام بدل کر صرف msgstore.db.crypt14 رکھیں۔ اگر پرانا نام msgstore رہتا ہے تو اسے Backup میں تبدیل کریں۔
مرحلہ 3: ایپ کو دوبارہ انسٹال کریں: واٹس ایپ کو ان انسٹال کریں اور اسے دوبارہ انسٹال کریں۔
مرحلہ 4: ری اسٹور کریں کو منتخب کریں: آپ سیٹ اپ مینو میں 'Restore chat history' دیکھیں گے۔ اسے ٹیپ کریں ۔ اب آپ کو تھوڑا انتظار کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کی چیٹس اور تصاویر بحال ہو جائیں گی۔
اگر ری اسٹور نہیں ہوتا ہے تو، کیش کو صاف کریں یا فولڈر پاتھ دوبارہ چیک کریں۔ اگر گوگل ڈرائیو بیک اپ آن ہے تو پہلے اسے آف کریں۔
