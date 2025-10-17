آنر کا 'روبوٹ فون' - اس کا 360 ڈگری اے آئی کیمرہ نہ صرف تصاویر کھینچے گا بلکہ جذبات کو بھی سمجھے گا
Honor نے ایک ایسے Robot Phone کی نمائش کی جو تصاویر لینے کے علاوہ سوالات کے جوابات بھی دیتا ہے اور خود حرکت کرتا ہے۔
Published : October 17, 2025 at 10:00 AM IST
حیدرآباد: آنر نے روبوٹ فون کے آغاز کے ساتھ ٹیک انڈسٹری میں ہلچل مچا دی ہے۔ کمپنی نے اپنے نئے 'روبوٹ فون' کا ایک تصوراتی ویڈیو جاری کیا ہے، جس میں 360 ڈگری گھومنے والا روبوٹک ماڈیول ہے۔ یہ کیمرہ فون کے اندر چھپا ہوا ہے اور شوٹنگ کے وقت خود بخود پاپ آؤٹ اور حرکت کرتا ہے، بالکل روبوٹ کی طرح۔
یہ کانسیپٹ فون آنر کی میجک 8 اور میجک 8 پرو سیریز کے ساتھ متعارف کرایا گیا تھا، جو حال ہی میں چین میں لانچ ہوا ہے۔ ان فونز کے ساتھ آنر نے اسمارٹ فونز اور روبوٹکس دونوں کو یکجا کرنے کی کوشش کی ہے۔
What's the future of intelligent devices?— HONOR (@Honorglobal) October 15, 2025
While the industry is busy comparing the iPhone, we believe it's time to break the mold and refocus on what truly matters: creating real value for you.
Introducing the HONOR ROBOT PHONE — a revolutionary AI device that fuses multi-modal… pic.twitter.com/NdhudoBpW0
ایک کیمرہ جو اپنے طور پر "سوچتا ہے" اور "رد عمل" دیتا ہے
اس فون کا سب سے منفرد حصہ اس کا کیمرہ سسٹم ہے۔ آنر کی جانب سے جاری کردہ ویڈیو میں ایک چھوٹے روبوٹک آرم پر نصب کیمرہ دکھایا گیا ہے جو اپنے آپ اوپر اور نیچے، بائیں اور دائیں حرکت کرسکتا ہے۔ یہ منی جیمبل سے مشابہت رکھتا ہے۔ یہ صارفین کو بیرونی سٹیبلائزرز کی ضرورت کے بغیر بھی مکمل 360 ڈگری حرکت کے ساتھ شاٹس لینے کی اجازت دیتا ہے۔
آنر نے وضاحت کی کہ کیمرے میں AI (مصنوعی ذہانت) کو بھی مربوط کیا گیا ہے جو انسانی باتوں کو "سمجھ" سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی صارف کیمرے سے پوچھے، "میں ان کپڑوں میں کیسا دکھتا ہوں؟" کیمرہ خود بخود اوپر اور نیچے حرکت کرتا ہے اور جواب دیتا ہے!
روبوٹ جیسا سلوک اور جذباتی تعلق
ویڈیو میں ایک منظر دکھایا گیا ہے جہاں کیمرہ ایک روتے ہوئے بچے کے پاس آتا ہے اور اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرتا دکھائی دیتا ہے۔ آنر کا کہنا ہے کہ یہ تصور اس بات کی ایک جھلک ہے کہ کس طرح اسمارٹ فونز صرف گیجٹس سے زیادہ بلکہ جذباتی ساتھی بن جائیں گے۔۔ جو انسانوں کی طرح محسوس کر سکتے ہیں، رد عمل ظاہر کر سکتے ہیں اور یہاں تک کہ حرکت بھی کر سکتے ہیں۔
کمپنی کے بیان میں کہا گیا ہے
"روبوٹ فون یہ ظاہر کرتا ہے کہ مستقبل کا موبائل فون صرف ایک آلہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک ایسا ساتھی ہوگا جو آپ کے جذبات کو سمجھے گا۔"
صرف ایک تصور، لیکن خصوصیات حیران کن
Honor نے ابھی تک فون کی تفصیلات یا لانچ کی تاریخ کا اشتراک نہیں کیا ہے۔ تاہم، ویڈیو کی بنیاد پر، یہ واضح ہے کہ اس میں ایک قابل توسیع کیمرہ آرم، 360 ڈگری گھومنے والا روبوٹک ماڈیول، اور ایک اے آئی بات چیت کا نظام موجود ہے۔ اس فون کو Honor کی اب تک کی سب سے جدید ٹیکنالوجی کی اختراع سمجھا جاتا ہے، اور توقع ہے کہ کمپنی MWC 2026 (موبائل ورلڈ کانگریس، بارسلونا) میں مکمل تفصیلات شیئر کرے گی۔
