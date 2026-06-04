ہیرو موٹو کارپ نے سپلینڈر اور ایچ ایف ڈیلکس فلیکس فیول بائیکس لانچ کیں، جولائی سے ہونگی فروخت
یہ دونوں بائک برسوں سے مقبول انتخاب رہی ہیں۔ان کے فلیکس فیول ورژن اب پیٹرول اور ایتھنول کے مرکب پر چل سکتے ہیں۔
Published : June 4, 2026 at 4:11 PM IST
حیدرآباد: ہیرو موٹو کارپ، ہندوستان کی سب سے بڑی اور مقبول دو پہیہ گاڑیوں کی کمپنیوں میں سے ایک، نے آج اپنی دو مقبول ترین موٹر سائیکلوں سپلینڈر اور ایچ ایف ڈیلکس کے ویرئنٹس کے آغاز کا اعلان کیا۔ یہ فیصلہ ملک میں ایتھنول پر مبنی نقل و حمل کو فروغ دینے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔
یہ دونوں بائک برسوں سے مقبول انتخاب رہی ہیں۔ اس کے نتیجے میں، ان کے فلیکس فیول ورژن اب پیٹرول اور ایتھنول کے مرکب پر چل سکتے ہیں۔ ہندوستان کے مرکزی وزیر ٹرانسپورٹ نتن گڈکری اور مرکزی پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری ان نئے ویریئنٹس کی لانچنگ تقریب میں موجود تھے۔ آج نئی دہلی میں عالمی یوم ماحولیات سے پہلے ایک خصوصی تقریب میں بائک کی نقاب کشائی کی گئی۔
دونوں موٹرسائیکلیں ای 20 سے لے کر ای 85 تک کے ایتھنول-پیٹرول مرکب پر آسانی سے چل سکتی ہیں۔ انہیں خصوصی ٹیکنالوجی کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے، بشمول ایک علیحدہ ایندھن پمپ، ایک ثانوی ایندھن کا فلٹر، اور ایک دوبارہ ترتیب شدہ ای سی یو نقشہ۔ یہ سب ایتھنول پر مبنی ایندھن پر بھی انجن کی مناسب کارکردگی کو یقینی بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
دونوں نئی بائیکس کی قیمتیں
سپلینڈر فلیکس یول کی قیمت 82,810 روپئے (ایکس شو روم) سے شروع ہوتی ہے جبکہ ایچ ایف فلیکس فیول کی قیمت 72,792 روپئے (سابق شو روم) میں دستیاب ہوگی۔ وہ جولائی 2026 سے ڈیلرشپ پر دستیاب ہوں گے۔ فروخت ابتدائی طور پر مہاراشٹر اور دہلی میں شروع ہوگی۔
اس کے مقابلے میں ایچ ایف ڈیلکس کا ریگولر پیٹرول ویرینٹ فی الحال 70,442 روپئے (ایکس شو روم) میں دستیاب ہے، جبکہ شپلینڈر پلس کا پیٹرول ویرینٹ 78,710 روپئے سے شروع ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صارفین کو دونوں بائک کے فلیکس فیول ویریئنٹس کے لیے تھوڑا زیادہ خرچ کرنا پڑے گا، لیکن ایتھنول پر چلنے کے فوائد طویل مدت میں فرق کو پورا کر سکتے ہیں۔
اعلی ایتھنول پر بھی مضبوط کارکردگی
دونوں بائک ہیرو کے مانوس 97.2cc سنگل سلنڈر انجن سے چلتی ہیں، لیکن جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے، انہیں خاص طور پر ای 20 سے ای 85 تک ایتھنول مرکب پر چلانے کے لیے اپ گریڈ کیا گیا ہے۔
ای 85 ایندھن پر، یہ بائیکس 8,000rpm پر 8.57bhp پاور اور 6,000rpm پر 8.3Nm ٹارک پیدا کرتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلی ایتھنول کے ساتھ بھی، کارکردگی میں کوئی خاص کمی نہیں ہے۔
خصوصیات کی بھی کوئی کمی نہیں ہے
سپلینڈر پلس فلیکس فیول میں ہیرو کی پیٹنٹ شدہ آئی تھری ایس آئیڈل-اسٹاپ-اسٹارٹ ٹیکنالوجی شامل ہے۔ اس میں ایک نیا ڈیجی اینالاگ انسٹرومنٹ کلسٹر، سائیڈ اسٹینڈ انجن کٹ آف، ٹیوب لیس ٹائر، اور ایک نئی بلیک لائم-یلو کلر اسکیم بھی شامل ہے۔ ایچ ایف ڈیلکس فلیکس فیول بھی اسی طرح کی خصوصیات پیش کرتا ہے، بشمول ڈیجی اینالاگ کلسٹر، سائیڈ اسٹینڈ کٹ آف، ٹیوب لیس ٹائر، اور بلیک لائم-یلو گرافکس وغیرہ۔
دونوں بائک کو جے پور میں ہیرو موٹو کارپ کے سینٹر فار انوویشن اینڈ ٹیکنالوجی (سی آئی ٹی) میں تیار کیا گیا ہے۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس کم سے کم درآمد شدہ پرزہ جات ہیں، جو حکومت کی آتم نربھر بھارت مہم کے مطابق ہیں۔ ملک کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی اور سستی بائک جیسے سپلینڈر اور ایچ ایف ڈیلکس میں فلیکس فیول ٹیکنالوجی متعارف کروا کر، کمپنی کا مقصد اس خصوصیت کو نہ صرف پریمیم طبقہ کے لیے بلکہ ہر عام ہندوستانی کے لیے قابل رسائی بنانا ہے۔
کمپنی کا خیال ہے کہ اگلے ایک سے دو سالوں میں، جیسے جیسے پورے ملک میں ایتھنول کی دستیابی بڑھے گی اور حکومت کی متبادل ایندھن کی پالیسیاں مضبوط ہوں گی، فلیکس فیول ٹیکنالوجی عام لوگوں میں تیزی سے مقبول ہو جائے گی۔ یہ لانچ صرف ایک نئی موٹر سائیکل کی پیشکش نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کے سبز مستقبل کی طرف ایک ٹھوس قدم ہے۔