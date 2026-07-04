ٹیلی گرام پر حکومت ہند کی بڑی کارروائی، فلموں اور او ٹی ٹی مواد کی غیر قانونی شیئرنگ روکنے کے لیے 15 دن کا الٹی میٹم
حکومت نے یہ انتباہ دیاکہ اگر پائریٹڈ مواد کی دستیابی برقرار رہی تو قابلِ اطلاق قوانین کے تحت مزید سخت قانونی کارروائی کی جاسکتی ہے۔
Published : July 4, 2026 at 2:10 PM IST
نئی دہلی: حکومت ہند نے مقبول میسجنگ ایپ ٹیلی گرام کے خلاف ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے پلیٹ فارم کو نوٹس جاری کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی ایپ پر فلموں، ویب سیریز، او ٹی ٹی پلیٹ فارمز کے مواد اور دیگر آڈیو ویژول تخلیقات کی بڑے پیمانے پر ہونے والی غیر قانونی (پائریٹڈ) تقسیم کو فوری طور پر روکے۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے ٹیلی گرام کو 15 دن کے اندر ایکشن ٹیکن رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی ہے۔
حکومتی ذرائع کے مطابق اب حکومت صرف انفرادی ٹیلی گرام چینلز کو بند کرانے کی پالیسی پر اکتفا نہیں کرنا چاہتی بلکہ پہلی مرتبہ براہِ راست پلیٹ فارم کو اس کے پورے نظام کے لیے جوابدہ بنانے کی حکمت عملی اختیار کی گئی ہے۔ وزارت نے واضح کیا ہے کہ ٹیلی گرام یہ مؤقف اختیار نہیں کر سکتا کہ حکومت ایک ایک چینل کی نشاندہی کرے اور وہ بعد میں اسے حذف کرے، کیونکہ موجودہ قوانین کے تحت پلیٹ فارم پر بھی لازم ہے کہ وہ خود مؤثر نگرانی اور ضروری احتیاطی اقدامات کرے۔
وزارت نے اپنے نوٹس میں یاد دلایا ہے کہ کاپی رائٹ ایکٹ 1957 اور سنیماٹوگراف ایکٹ 1952 کے تحت فلموں اور دیگر تخلیقی مواد کی غیر قانونی تقسیم صرف سول خلاف ورزی نہیں بلکہ ایک فوجداری جرم بھی ہے۔ اس کے علاوہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ 2000 اور آئی ٹی رولز 2021 کے تحت ہر انٹرمیڈیری پلیٹ فارم پر لازم ہے کہ وہ غیر قانونی مواد کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مناسب اقدامات کرے۔
ذرائع کے مطابق وزارت نے ٹیلی گرام سے یہ تفصیلات بھی طلب کی ہیں کہ فلم سازوں، او ٹی ٹی پلیٹ فارمز، براڈکاسٹرز، پروڈیوسرز، ڈسٹری بیوٹرز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی شکایات کے ازالے کے لیے اس کے پاس کیا مؤثر نظام موجود ہے اور شکایات پر کتنی تیزی سے کارروائی کی جاتی ہے۔
حکومت نے یہ انتباہ بھی دیا ہے کہ اگر پائریٹڈ مواد کی دستیابی برقرار رہی، یا کمپنی کا جواب غیر تسلی بخش ثابت ہوا، تو قابلِ اطلاق قوانین کے تحت مزید سخت قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ حکام کے مطابق اس اقدام کا بنیادی مقصد بھارت کی کریئیٹر اکانومی، فلم انڈسٹری، ٹیلی ویژن براڈکاسٹرز، او ٹی ٹی پلیٹ فارمز، پروڈیوسرز اور تقسیم کاروں کے معاشی مفادات کا تحفظ کرنا ہے، جنہیں آن لائن پائریسی کے باعث ہر سال بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: پاکستان میں مقیم 23 مزید افراد کو بھارت نے دہشت گرد قرار دے دیا، یو اے پی اے کے تحت فہرست میں شامل، این آئی اے کو اثاثے ضبط کرنے کے اختیارات
یہ نوٹس ایسے وقت میں جاری کیا گیا ہے جب حالیہ دنوں میں حکومت نے میٹا کے خلاف بھی کارروائی کرتے ہوئے واٹس ایپ کے مجوزہ یوزر نیم فیچر پر وضاحت طلب کی اور انسٹاگرام پر مبینہ طور پر بچوں کے جنسی استحصال سے متعلق اشتہارات کے معاملے میں کمپنی کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت اب ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر ضابطہ کاری کو مزید سخت بنانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔