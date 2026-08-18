پانچ سال تک بڑھائی جا سکتی ہے ای وی، ہائیڈروجن اور سی این جی کمرشل گاڑیوں کی عمر، حکومت نے دی تجویز
ہندوستانی حکومت نے بیٹری، ہائیڈروجن اور قدرتی گیس سے چلنے والی کمرشل گاڑیوں کی عمر پانچ سال تک بڑھانے کی تجویز پیش کی ہے۔
Published : August 18, 2026 at 1:29 PM IST
نئی دہلی: حکومت نے نیشنل پرمٹ سسٹم کے تحت آنے والی بیٹری، ہائیڈروجن اور قدرتی گیس سے چلنے والی کمرشل گاڑیوں کی عمر پانچ سال تک بڑھانے کی تجویز پیش کی ہے۔ روڈ ٹرانسپورٹ اور ہائی ویز کی وزارت کی طرف سے جاری کردہ ایک حالیہ نوٹیفکیشن کے مطابق، یہ تجویز نیشنل پرمٹ کے عمل کو آسان بنانے اور ڈیجیٹل عمل کے استعمال کو بڑھانے کے لیے ترمیم کے مسودے کا حصہ ہے۔
مجوزہ تبدیلیوں کے تحت، نیشنل پرمٹ سسٹم کے تحت آنے والی گاڑیوں کے لیے 12 اور 15 سال کی موجودہ عمر کی حد بیٹری، ہائیڈروجن اور قدرتی گیس والی گاڑیوں کے لیے بالترتیب 17 اور 20 سال تک بڑھا دی جائے گی۔ تاہم، مجوزہ اضافہ تمام کمرشل گاڑیوں پر لاگو نہیں ہوگا اور صرف گاڑیوں تک ہی محدود ہوگا۔ یہ فیصلہ واضح طور پر تجارتی نقل و حمل کو فروغ دینے کی کوششوں کے درمیان آیا ہے۔
قومی پرمٹ ہولڈرز کو سالانہ تجدید کے بجائے، اجازت
حکومت نے قومی پرمٹ ہولڈرز کو سالانہ تجدید کے بجائے پانچ سال تک اجازت حاصل کرنے کی اجازت دینے کی تجویز بھی پیش کی ہے۔ فیس 16,500 فی سال ہوگی، جس سے پانچ سالہ اجازت کی فیس 82,500 ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ، واہان (VAHAN) ڈیٹا بیس کو کاغذی کارروائی کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مسودے میں رجسٹریشن کے عارضی قوانین میں تبدیلی کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ غیر باڈی چیسس کو عارضی رجسٹریشن ملے گا جو جاری ہونے کی تاریخ سے چھ ماہ کے لیے درست ہے۔
عارضی رجسٹریشن 45 دنوں کے لیے درست
اگر باڈی فٹنگ کے لیے کسی ورکشاپ میں چیسس چھ ماہ سے زیادہ رہتا ہے یا مالک کے کنٹرول سے باہر غیر متوقع حالات کی وجہ سے، رجسٹر کرنے والی اتھارٹی درخواست دینے اور مقررہ فیس کی ادائیگی پر ایک وقت میں 30 دن تک کی مدت بڑھا سکتی ہے۔
30 دنوں کے اندر مجوزہ تبدیلیوں پر اعتراضات
مکمل طور پر بنی ہوئی گاڑیوں کو موافقت پذیر گاڑیوں میں تبدیل کرنے یا ڈیلر کی ریاست کے علاوہ کسی اور ریاست میں رجسٹر کرنے پر، عارضی رجسٹریشن 45 دنوں کے لیے درست ہوگی۔ اس کے علاوہ، مجوزہ تبدیلیوں کے لیے گاڑیوں کی رجسٹریشن اور پرمٹ فارم میں اضافی معلومات درکار ہیں۔ وزارت نے نوٹیفکیشن کی تاریخ سے 30 دنوں کے اندر مجوزہ تبدیلیوں پر اعتراضات اور تجاویز طلب کی ہیں۔