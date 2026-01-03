'خواتین کے وقار پر حملہ' مرکز کی گروک سے فحش مواد ہٹانے کی ہدایت
حکومت نے ایکس کو گروک سے بنے فحش اور غیر قانونی مواد کو ہٹانے کا حکم دیا، نیز خلاف ورزی پر کارروائی کا انتباہ دیا۔
Published : January 3, 2026 at 12:52 PM IST
نئی دہلی: بھارتی حکومت نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (سابقہ ٹویٹر) کے خلاف سخت موقف اختیار کیا ہے۔ الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹکنالوجی کی مرکزی وزارت نے کمپنی کو ایک نوٹس جاری کرتے ہوئے اسے فوری طور پر فحش، قابل اعتراض اور غیر قانونی مواد کو ہٹانے کا حکم دیا۔ یہ کارروائی خاص طور پر ایکس کے اے آئی ٹول گروک (Grok) کا استعمال کرتے ہوئے تخلیق کردہ مواد سے متعلق ہے۔
دو جنوری کو جاری کیا گیا حکم
دو جنوری کو جاری ہونے والے حکومتی حکم نامے میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اے آئی گروک کا استعمال کرتے ہوئے بنایا گیا مواد جو قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے یا معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے اسے فوری طور پر ہٹا دیا جانا چاہیے۔ ان ہدایات کی تعمیل میں ناکامی کی صورت میں ایکس کے خلاف قانونی کارروائی کی وارننگ بھی دی گئی ہے۔
چیف کمپلائنس آفیسر کو بھیجا گیا نوٹس
حکومت نے اس معاملے کے سلسلے میں بھارت میں ایکس کے چیف کمپلائنس آفیسر کو براہ راست نوٹس بھیجا ہے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ کمپنی اپنی قانونی ذمہ داریوں کی صحیح طریقے سے تعمیل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ یہ خلاف ورزی سنگین زمرے میں آتی ہے اور اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
آئی ٹی رولز کی خلاف ورزی پر حکومت برہم
انفارمیشن ٹکنالوجی کی وزارت نے ایکس پر انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ، 2000 اور آئی ٹی (انٹرمیڈیری گائیڈ لائنز اور ڈیجیٹل میڈیا ایتھکس کوڈ) رولز، سنہ 2021 کی خلاف ورزی کا الزام لگایا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ایک ثالث کے طور پر ایکس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پلیٹ فارم پر غیر قانونی مواد کو پھیلنے سے روکے۔
اے آئی کا غلط استعمال باعث تشویش
حکومت کے مطابق بہت سے صارفین اے آئی گروک کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ رپورٹس نے انکشاف کیا ہے کہ کچھ دوسرے صارفین، خاص طور پر خواتین کی تصاویر کو مورف کر رہے ہیں۔ اس سے نہ صرف پرائیویسی کی خلاف ورزی ہوتی ہے بلکہ سائبر کرائم بھی بنتا ہے۔
واضح رہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب گروک تنازع میں الجھ گیا ہو۔ اس سے قبل بھی یہ الزامات سامنے آئے ہیں کہ ملازمین کو گروک ٹریننگ کے دوران انتہائی قابل اعتراض مواد دیکھنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ مزید برآں، اس کے کمپینین موڈ کو اس کے قابل اعتراض رویے اور ڈیزائن کے لیے خاصی تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
آگے کیا ایکشن لیا جائے گا؟
حکومت نے واضح کیا ہے کہ اگر ایکس مقررہ مدت کے اندر ضوابط کی تعمیل کرنے میں ناکام رہا تو سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ یہ کیس اے آئی کے ذمہ دارانہ استعمال اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے احتساب کے لیے ایک اہم مثال قائم کر سکتا ہے۔
مزید پڑھیں:
مصنوعی ذہانت کے غلط استعمال پر پرینکا چترویدی کی تشویش، خواتین کے تحفظ کے لیے مرکز سے فوری مداخلت کا مطالبہ
ہر سوال کا جواب کہاں سے دیتا ہے Grok AI، کیسے کرتا ہے تحقیق، گالیاں دینے سے بھی نہیں کرتا پر ہیز