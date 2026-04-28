گوگل والیٹ نے ڈیجیٹل آدھار کارڈ کی خصوصیت شامل کی، اس کی آن لائن تصدیق کریں۔ جانیں کس طرح کام کرتا ہے
Google Wallet ایپ میں آدھار سے قابل تصدیق اسناد شامل کرنے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے یہاں ایک مرحلہ وار گائیڈ ہے۔
Published : April 28, 2026 at 3:44 PM IST
حیدرآباد: ٹیک دیو گوگل نے اپنے گوگل والیٹ میں ڈیجیٹل آئی ڈی کی خصوصیات کو بڑھایا ہے، جس سے ہندوستان میں صارفین کے لیے آدھار پر مبنی شناخت کے لیے تعاون شامل ہے۔ گوگل بلاگ وضاحت کرتا ہے کہ یہ اپ ڈیٹ صارفین کو اپنی ڈیجیٹل آئی ڈی کو براہ راست اپنے فون پر اسٹور کرنے اور استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
یہ صارفین کو جسمانی دستاویزات لے جانے کی ضرورت سے آزاد کرتا ہے۔ گوگل نے یونیک آئیڈینٹی فکیشن اتھارٹی آف انڈیا (UIDAI) کے ساتھ شراکت داری کی ہے تاکہ صارفین کو Google Wallet میں محفوظ کردہ قابل تصدیق اسناد کا استعمال کرتے ہوئے روزمرہ کے کاموں کے لیے اپنی شناخت کی تصدیق کر سکے۔
گوگل والیٹ کیا ہے؟
آپ کی معلومات کے لیے، Google Wallet ایک موبائل ایپ ہے جو صارفین کو روزمرہ کی اشیاء کے ڈیجیٹل ورژن کو جسمانی شکل میں لے جانے کے بجائے اپنے فون پر اسٹور کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ صارفین ادائیگیوں، سفری ٹکٹوں، مووی ٹکٹوں اور مزید کے لیے ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ کی معلومات محفوظ کر سکتے ہیں۔
گوگل کا کہنا ہے کہ والیٹ کی توثیق فی الحال منتخب شراکت داروں کے ساتھ کام کرتی ہے، بشمول:
عمر کی تصدیق کے لیے PVR INOX
پروفائل کی توثیق کے لیے BharatMatrimony
بین الاقوامی ویزا درخواستوں کو خود بخود بھرنے کے لیے اٹلیس
گوگل ڈیلیوری اور سروس کے عملے کی محفوظ طریقے سے تصدیق کرنے کے لیے Mygate کے لیے تعاون شامل کرنے پر بھی کام کر رہا ہے۔ گیگ اکانومی سروس فراہم کرنے والوں کے لیے سنیبٹ کے لیے سپورٹ بھی شامل کی جا رہی ہے۔
گوگل والیٹ میں آدھار کارڈ کیسے شامل کریں
آپ آفیشل آدھار ایپ یا گوگل والیٹ ایپ کا استعمال کرکے اپنا آدھار کارڈ گوگل والیٹ میں شامل کرسکتے ہیں۔ اگر آپ کے فون پر آدھار کارڈ ایپ پہلے سے انسٹال ہے تو ایپ کھولیں اور یقینی بنائیں کہ آپ سائن ان ہیں۔
اس کے بعد، اپنی شناخت کی تصدیق کریں، 'والٹ میں شامل کریں' پر ٹیپ کریں، 'گوگل والیٹ' کو منتخب کریں، اور 'جاری رکھیں' پر ٹیپ کریں۔ اب، آدھار کو والیٹ میں شامل کرنے کے لیے اسکرین پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں۔
اس کے علاوہ، آپ گوگل والیٹ ایپ کھول سکتے ہیں، '+' آئیکن کو تھپتھپائیں، اور پھر آدھار کو تھپتھپائیں۔ اگر آپ کے پاس پہلے سے ہی آدھار ایپ ہے، تو آپ کو پلے اسٹور پر بھیج دیا جائے گا۔ بصورت دیگر، آپ کو ایپ انسٹال کرنے اور سائن ان کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس مرحلہ کو مکمل کرنے کے بعد، Google Wallet میں آدھار کو شامل کرنے کا اختیار منتخب کریں۔ نوٹ کریں کہ اس خصوصیت کو استعمال کرنے کے لیے آپ کے پاس Android 9 یا اس سے جدید تر ہونا ضروری ہے۔
سکیورٹی اور آئی ڈی مینجمنٹ
Google کا کہنا ہے کہ آپ کی ڈیجیٹل ID کو Google Wallet میں آپ کے آلے پر مقامی طور پر انکرپٹڈ اور اسٹور کیا جاتا ہے، جو اسے مزید محفوظ بناتا ہے۔ آپ اپنا آدھار کارڈ گوگل والیٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو ID تک سکرول کرنے، اسے تھپتھپانے اور اپنے آلے کی تصدیق کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آدھار کارڈ کو ہٹانا بھی کافی آسان ہے۔
صارفین آسانی سے Google Wallet ایپ کھول سکتے ہیں، آدھار کارڈ کو تھپتھپائیں، اور پھر مزید > ہٹائیں > تصدیق پر ٹیپ کریں۔ آپ myaccount.google.com پر جا کر اسے دور سے بھی ہٹا سکتے ہیں۔ آپ کو سیکیورٹی اور سائن ان > IDs کا نظم کریں > آدھار کارڈ > حذف کریں > تصدیق پر ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے۔
Google Wallet میں آدھار کی تصدیق کے قابل اسناد کو شامل کرنے کے علاوہ، ٹیک دیو نے ڈیجیٹل آئی ڈی کی خصوصیت کو مزید ممالک تک پھیلانے کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے۔ سنگاپور، تائیوان اور برازیل کے لوگ اب اپنے پاسپورٹ کی معلومات کی بنیاد پر ایک ID پاس بنا سکتے ہیں، جس سے صارفین ذاتی طور پر اور آن لائن خدمات کے لیے اپنی شناخت اور عمر کی تصدیق کر سکتے ہیں۔