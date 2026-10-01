گوگل کے جیمنی 4 آرگن کی نقاب کشائی: کوڈنگ اور سائبر سیکیورٹی کے لیے ڈیپ ریزننگ اے آئی ماڈل
گوگل کا Gemini 4 Argon سافٹ ویئر انجینئرنگ، قانونی اور مالیاتی کام اور سائبرسیکیوریٹی دفاع کےلیے بنایا گیا ایک طاقتور نیا اے آئی ماڈل ہے۔
Published : October 1, 2026 at 5:57 PM IST
حیدرآباد: گوگل نے اپنے جدید ترین اور فرنٹئیر آرٹیفیشل انٹیلی جنس (اے آئی) ماڈل Gemini 4 Argon کی رونمائی کی ہے۔ کمپنی فی الوقت اپنے 'Fairwind Programme' کے ذریعے یہ ماڈل منتخب اور قابل اعتماد سائبر سیکیورٹی ماہرین کو فراہم کر رہی ہے۔
جیمنی 4 آرجون کی نمایاں خصوصیات
گہری فکر و تدبر: گوگل کے مطابق، آرجون کو طویل اور انتہائی پیچیدہ کاموں کے دوران گہرے تجزیے اور سوچ کی صلاحیت کو برقرار رکھنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ ماڈل سافٹ ویئر انجینئرنگ، قانون، مالیات اور سائبر دفاعی شعبوں میں انقلابی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔
Introducing Gemini 4 Argon – our new frontier model.— Google DeepMind (@GoogleDeepMind) September 30, 2026
It’s built for complex workflows across coding, enterprise knowledge work, and cybersecurity defense – rolling out today to a set of trusted testers through our Fairwind Program. pic.twitter.com/X8acOWJOSF
قیمت اور دستیابی: آرجون کی افتتاحی قیمت 2 ڈالر فی ملین ان پٹ ٹوکنز اور 10 ڈالر فی ملین آؤٹ پٹ ٹوکنز مقرر کی گئی ہے۔ جب کہ کیشڈ ان پٹ ٹوکنز کی قیمت عام ان پٹ سے 95 فیصد کم رکھی گئی ہے۔
آؤٹ پٹ لیمٹ میں بڑا اضافہ: پیچیدہ مسائل کو ایک ہی کوشش میں حل کرنے کے لیے گوگل نے اس کے آؤٹ پٹ کی حد کو 64,000 ٹوکنز سے بڑھا کر 10 لاکھ ٹوکنز کر دیا ہے۔
کوانٹم کمپیوٹنگ: کوانٹم کمپیوٹنگ محققین کو اس ماڈل نے محض چند منٹوں میں پرانے بینچ مارک نتائج کو 40 فیصد تک بہتر بنانے میں مدد کی۔
ڈیٹا سینٹر بچت: آرجون پر مبنی ایجنٹس نے گوگل کے عالمی ڈیٹا سینٹرز کے ڈیٹا کا تجزیہ کر کے 300 ٹیبی بائٹ سے زائد میموری بچائی، جس سے مجموعی طور پر 500 TiB سے 1 پیبی بائٹ (PiB) تک کی بچت متوقع ہے۔
کوڈ کی منتقلی: یہ ماڈل C اور C++ زبانوں میں لکھے گئے لاکھوں لائنز کے کوڈ کو زیادہ محفوظ زبان 'Rust' میں منتقل کرنے میں بھی مدددگار ثابت ہو رہا ہے۔
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سائبر سیکیورٹی میں نئی پیش رفت
سائبر سیکیورٹی فرم Wiz نے اس ماڈل کو اپنے 'Scan for Good' کے تحت استعمال کرتے ہوئے دنیا بھر کے ہسپتالوں میں استعمال ہونے والے ایک ہیلتھ کیئر سافٹ ویئر میں ایک سنگین سیکیورٹی خامی کو بے نقاب کیا، جسے پرانے اے آئی ماڈلز پکڑنے میں ناکام رہے تھے۔ گوگل اس ماڈل کی وسیع پیمانے پر فراہمی سے قبل سیکیورٹی کے سخت تدابیر نافذ کر رہا ہے۔