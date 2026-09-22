میٹا کے بعد گوگل نے بھی اپنا طریقہ کار تبدیل کر لیا، اب بچوں کے استحصال سے متعلق رپورٹس براہِ راست بھارت کی سائبر کرائم ایجنسی کو بھیجی جائیں گی
گوگل اب بچوں سے متعلق فحش مواد کی رپورٹس براہِ راست بھارتی سائبر کرائم حکام کو بھیجے گا تاکہ حفاظتی اقدامات میں تاخیرسے بچا جاسکے۔
Published : September 22, 2026 at 1:16 PM IST
حیدرآباد: گوگل نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ کمپنی اب بچوں کے جنسی استحصال پر مبنی مواد، خاص طور پر بچوں سے متعلق فحش اور غیر قانونی مواد کے بارے میں رپورٹس براہِ راست حکومت ہند اور ہندوستانی سائبر کرائم ڈیپارٹمنٹ کو جمع کرائے گی۔ اس سے قبل، یہ رپورٹس بھارت بھیجے جانے سے پہلے امریکہ میں قائم ایک تنظیم کو بھیجی جاتی تھیں، جس کی وجہ سے کارروائی میں کافی تاخیر ہوتی تھی۔
یہ فیصلہ میٹا کے اسی طرح کے اقدام کے بعد سامنے آیا ہے، جس نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ وہ بچوں کے جنسی استحصال پر مبنی مواد کی رپورٹس براہِ راست ہندوستان کے حوالے کرے گا۔ اب گوگل نے بھی ایسا ہی اعلان کیا ہے۔ رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق، حکومت ہند کے دو عہدیداروں نے بتایا کہ انہوں نے حالیہ ہفتوں میں گوگل اور مائیکروسافٹ جیسی کمپنیوں کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ پرانے عمل میں کافی تاخیر ہوتی تھی، جب کوئی بچہ خطرے میں ہو تو ہر گھنٹہ اہم ہوتا ہے۔ رپورٹس کا بھارت پہنچنے سے پہلے امریکہ جانا پولیس کی فوری کارروائی کرنے کی صلاحیت میں رکاوٹ کا باعث بنتا تھا۔
گوگل کے ترجمان نے واضح طور پر کہا، "کمپنی بچوں سے متعلق فحش مواد کی نشاندہی، روک تھام، اسے ہٹانے اور اس کی رپورٹنگ پر بھاری سرمایہ کاری کرتی ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ یہ اقدام بھارتی حکومت کے ساتھ جاری بات چیت کا حصہ ہے۔
پرانا نظام کیسے کام کرتا تھا؟
برسوں تک، میٹا اور گوگل جیسی بڑی ٹیک کمپنیاں بچوں سے متعلق فحش یا غیر قانونی مواد کی رپورٹس امریکہ میں قائم ایک غیر سرکاری تنظیم 'نیشنل سینٹر فار مسنگ اینڈ ایکسپلائٹڈ چلڈرن' کو بھیجتی رہی ہیں۔ وہاں سے، یہ رپورٹس اس ملک کی پولیس کو بھیجی جاتی تھیں جہاں واقعہ پیش آیا ہو۔ بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ اس اضافی مرحلے میں قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے۔
صارفین کی تعداد کے لحاظ سے بھارت فیس بک اور یوٹیوب دونوں کے لیے سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔ میٹا کو بھارتی حکومت کے ساتھ کئی ہفتوں تک کشیدگی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور گزشتہ ہفتے ہی سی ای او مارک زکربرگ کو بچوں کے لیے نقصان دہ مواد کے پھیلاؤ پر معافی مانگنی پڑی تھی۔
بچوں کے جنسی استحصال پر مبنی مواد ایک بہت بڑا اور بڑھتا ہوا عالمی مسئلہ ہے۔ 2025 میں، 'سائبر ٹپ لائن' کو دنیا بھر سے دو کروڑ 13 لاکھ سے زیادہ رپورٹس موصول ہوئیں۔ اگرچہ امریکہ، یورپی یونین اور کئی دیگر ممالک نے کمپنیوں سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے، لیکن زیادہ تر ممالک اب بھی اپنی رپورٹس اسی امریکی تنظیم کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ ہندوستان اب اس عالمی نظام سے ہٹ گیا ہے۔
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