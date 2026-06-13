گوگل نے چینی سائبر گینگ پر کیا مقدمہ، جیمنی اے آئی سے بنا رہے تھے جعلی ویب سائٹس
پہلی بار گوگل نے ایک ایسے گروہ کے خلاف مقدمہ کیا ہے جس نے جعلی ویب سائٹس کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو دھوکہ دیا۔
Published : June 13, 2026 at 4:40 PM IST
حیدرآباد: اگر پچھلے چند مہینوں میں آپ کو اپنے فون پر کوئی پیغام موصول ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آپ کا کوئی پارسل پھنس گیا ہے یا آپ کا بینک اکاؤنٹ خطرے میں ہے یا آپ کا ٹول ٹیکس واجب الادا ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ پیغام کسی عام اسپامر نے نہیں بھیجا ہو گا بلکہ یہ چین کے ایک انتہائی چالاک اور منظم جرائم کے نیٹ ورک کا حصہ ہو سکتا ہے۔
درحقیقت 12 جون 2026 کو گوگل نے نیویارک کی ایک وفاقی عدالت میں آؤٹ سائیڈر انٹرپرائز نامی چینی سائبر گینگ کے خلاف سول مقدمہ دائر کیا۔ یہ پہلا موقع ہے جب گوگل نے کسی ایسے گروپ کے خلاف قانونی کارروائی کی ہے جس نے گوگل کے اپنے اے آئی ٹول جیمنی کا غلط استعمال کرکے لوگوں کو دھوکہ دیا۔
گوگل کی رپورٹ کے مطابق اس چینی سائبر گینگ نے جو طریقہ استعمال کیا وہ کافی چالاک تھا۔ انہوں نے ٹیلی گرام کے ذریعے دوسرے مجرموں کو فشنگ کٹس یعنی جعلی ویب سائٹس بنانے کے لیے تیار کردہ ٹولز فروخت کئے۔ ایسا کرنے کے لیے ان کے پاس جیمنی اے آئی کا ایچ ٹی ایم ایل کوڈ لکھنا تھا اور، اسے اپنے فشنگ پلیٹ فارم میں داخل کر کے گوگل، یو ٹیوب، یو ایس پوسٹل سروس، یو ایس پی ایس، اور ای زیڈ پاس جیسے قابل اعتماد برانڈز کی درست نقلیں بنائیں۔
جیمنی کا استعمال کرتے ہوئے جعلی ویب سائٹس
ان کی سب سے بڑی طاقت یہ تھی کہ بغیر کسی تکنیکی معلومات کے، وہ جیمنی کا استعمال کرتے ہوئے منٹوں میں پیشہ ورانہ نظر آنے والی جعلی ویب سائٹس بنا سکتے تھے۔ عام لوگ یہ نہیں بتا سکتے کہ ویب سائٹ اصلی تھی یا جعلی۔ گوگل نے اسے فشنگ فار ڈمیز کہا ہے، جس کا مطلب ہے دھوکہ دہی شروع کرنے والوں کے لیے ایک ٹول۔ سافٹ ویئر کی سبسکرپشن فیس صرف $88 فی ہفتہ، یا تقریباً 7300 روپئے تھی اور اس میں 290 سے زیادہ ریڈی میڈ ٹیمپلیٹس شامل تھے۔
گوگل کی شکایت میں سامنے آنے والے اعدادوشمار کافی حیران کن ہیں۔ نومبر 2025 اور اپریل 2026 کے درمیان، صرف پانچ مہینوں میں، گوگل نے اس گینگ سے منسلک 1.59 ملین سے زیادہ جعلی یو آر ایل کا پتہ لگایا۔ مئی 2026 میں صرف دو ہفتوں میں، اینڈرائیڈ صارفین نے 55,000 اسپام ٹیکسٹ میسجز، یا ہر منٹ میں دو سے زیادہ شکایات کی اطلاع دی۔ انہیں دو ہفتوں کے دوران اس چینی سائبر کرائمین گروپ نے 25 لاکھ پیغامات بھیجے جن میں جعلی ویب سائٹس کے لنکس تھے۔
مجموعی طور پر اس نیٹ ورک نے 9,000 سے زیادہ جعلی ویب سائٹس اور ایک ملین سے زیادہ جعلی یو آر ایلز بنائے۔ امریکی سیکیورٹی ایجنسی ایف بی آئی کے مطابق جولائی 2023 سے اب تک اس گروپ نے تقریباً 3.87 ملین کریڈٹ کارڈ کی معلومات چوری کی ہیں اور 1.9 بلین ڈالر یعنی تقریباً 15,800 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا ہے۔