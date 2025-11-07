حیرت انگیز: گوگل میپس کو ہندوستان میں پہلی بار ملی اے آئی خصوصیات، ایپ میں آئیں گے یہ دس اپڈیٹس
گوگل میپس نے ہندوستانی مارکیٹ کے لیے 10 اپڈیٹس کا اعلان کیا ہے، جس میں ایک جدید اے آئی (AI) ماڈل بھی شامل ہے۔
Published : November 7, 2025 at 12:29 PM IST
حیدرآباد: گوگل نے ہندوستانی بازار کے لیے اپنی گوگل میپس سروس میں 10 اپ ڈیٹس کا اعلان کیا ہے، جس میں ایک جدید اے آئی (AI) ماڈل اور ہندوستان کی پہلی خصوصیات شامل ہیں۔ جن کا مقصد روزانہ کے سفر کو مزید بغیر کسی رکاوٹ کے اور محفوظ بنانا ہے۔ اس اپ ڈیٹ کی خاص بات کمپنی کے اے آئی جمینی (AI، Gemini) کا گوگل میپس میں حقیقی دنیا کی معلومات کے ساتھ انضمام ہے۔ خاص طور پر یہ نئی اصلاحات بنیادی نیویگیشن، حفاظتی انتباہات اور سفری افادیت پر محیط ہیں، بشمول ڈرائیونگ کے تجربے میں اے آئی جمینی (AI، Gemini) اسسٹنٹ کا تعارف اہم ہیں۔
رپورٹس کے مطابق گوگل میپس جیمنی اے آئی (AI) کے ساتھ 'سپر چارجڈ' نیویگیشن فیچرز حاصل کر رہا ہے۔ نئی خصوصیات ڈرائیونگ کے تجربے میں بات چیت، ہینڈز فری مدد فراہم کرتی ہیں۔
نیویگیشن میں جیمنی
یہ گوگل میپس کے ساتھ گفتگو اور ہینڈز فری ڈرائیونگ کا تجربہ فراہم کرتا ہے۔ صارفین آسانی سے "قریب ترین پٹرول پمپ" جیسی چیزوں کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، اپنی منزل پر پارکنگ کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں یا ایک ریسٹورنٹ تلاش کرنے اور پھر "ٹھیک ہے، چلو وہاں چلتے ہیں" جیسی متعدد درخواستوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔
کمپنی کا کہنا ہے کہ صارف کی اجازت سے جیمنی دیگر ایپس سے بھی رابطہ قائم کر سکتا ہے، جس سے ڈرائیور نیویگیٹ کرتے ہوئے اپنے کیلنڈر میں میٹنگز شامل کر سکتے ہیں۔
Google Maps میں مقامی تجاویز
Google کا کہنا ہے کہ Gemini اب مقامات کے بارے میں بصیرت انگیز اور درست تجاویز فراہم کرنے کے لیے Maps کے جائزوں اور ویب مواد کا تجزیہ اور خلاصہ کرے گا۔ مثال کے طور پر، دہلی کی دلّی ہاٹ دیکھتے وقت، نقشے تجویز کر سکتے ہیں کہ "قیمتوں پر ہنگامہ کرنا ٹھیک ہے" یا اعلیٰ درجہ بندی والے اسٹالز کا ذکر کریں۔
Maps پر سوالات پوچھیں
صارفین اب کسی مقام کے بارے میں مخصوص سوالات پوچھ سکتے ہیں اور Gemini ایک انجن کے طور پر کام کرتا ہے، متعلقہ جوابات تلاش کرنے کے لیے جائزوں، تصاویر اور ویب ڈیٹا کے ذریعے تلاش کرتا ہے، جیسے کہ آیا کسی مقام پر پارکنگ ہے یا اس کے "ضروری وزٹ" اسٹالز کیا ہیں۔
Google Maps حفاظت اور رکاوٹ کے انتباہات کو بہتر بناتا ہے
نیویگیشن پر مرکوز خصوصیات کے علاوہ، Google Maps ہندوستان کے روڈ نیٹ ورک کے لیے نئی حفاظتی اپ ڈیٹس اور ڈیٹا پارٹنرشپ بھی لے رہا ہے۔
حادثے کا شکار علاقے کے انتباہات
Google Maps کے صارفین کو محفوظ ڈرائیونگ کو فروغ دینے کے لیے، جب وہ حادثے کے شکار علاقوں تک پہنچتے ہیں تو بصری طور پر اور سننے کے لیے آگاہ کرنے کے لیے حکومتی حکام کے ساتھ شراکت کر رہا ہے۔ یہ فیچر گروگرام، حیدرآباد کے سائبرآباد، چندی گڑھ اور فرید آباد جیسے علاقوں میں شروع کیا جا رہا ہے۔
رفتار کی حدیں
گوگل میپس اب مقامی ٹریفک حکام کے ڈیٹا کی بنیاد پر اسپیڈومیٹر کے بالکل ساتھ سڑک کی سرکاری رفتار کی حد دکھائے گا۔ یہ ممبئی، کولکتہ، اور حیدرآباد سمیت نو ہندوستانی شہروں میں پھیل رہا ہے۔
ٹریفک الرٹس
صارفین کو خود بخود کسی بڑی رکاوٹ یا آگے میں تاخیر کے بارے میں مطلع کر دیا جائے گا، چاہے وہ نیویگیشن کو فعال طور پر استعمال نہ کر رہے ہوں۔ بھارت ان اولین بازاروں میں سے ایک ہے جہاں یہ خصوصیت نئی دہلی، ممبئی اور بنگلور کی بڑی سڑکوں پر اینڈرائیڈ صارفین کے لیے دستیاب ہے۔
نہائی (NHAI) کے ساتھ شراکت
نیشنل ہائی ویز اتھارٹی آف انڈیا (NHAI) کے ساتھ ایک نیا تعاون Google Maps کو ہائی وے کی بندش اور مرمت کے بارے میں حقیقی وقت میں ڈیٹا فراہم کرے گا۔ یہ شراکت داری سڑک کے کنارے کی سہولیات جیسے بیت الخلاء اور پٹرول پمپس کے بارے میں معلومات فراہم کرنے میں بھی مدد کرے گی۔
گوگل میپس نے ہندوستان میں ٹریول یوٹیلیٹی فیچرز کا آغاز کیا۔ گوگل کئی منفرد یوٹیلیٹی اپ ڈیٹس بھی جاری کر رہا ہے۔
ٹو وہیلر 'اوتار'
دنیا کی سب سے بڑی ٹو وہیلر مارکیٹ کے لیے، صارفین اب مختلف قسم کے دو پہیوں (موٹر بائیکس، اسپورٹس بائیکس، سکوٹر) اور آٹھ رنگوں میں سے انتخاب کرکے اپنے نیویگیشن آئیکنز کو اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں۔ یہ فیچر پہلے اینڈرائیڈ صارفین کے لیے دستیاب ہوگا۔
فلائی اوورز کے لیے نئی وائس نیویگیشن
ہندوستان میں پہلی بار، نقشہ اب نو ہندوستانی زبانوں میں واضح، ہینڈز فری آڈیو رہنمائی فراہم کرے گا، جس سے صارفین پیچیدہ فلائی اوورز پر اعتماد کے ساتھ تشریف لے جا سکیں گے۔ یہ فیچر اینڈرائیڈ اور آئی او ایس پر دستیاب ہے۔
گوگل والیٹ کے ساتھ میٹرو ٹکٹ کا انتظام
میٹرو ٹکٹ بکنگ کے انضمام کے بعد (براہ راست دہلی، بنگلور، کوچی اور چنئی میں)، اینڈرائیڈ صارفین اب خریدے گئے ٹکٹوں کو براہ راست گوگل والیٹ میں محفوظ کر سکتے ہیں اور گیلری یا پیغامات کے ذریعے تلاش کرنے کی ضرورت کو ختم کرتے ہوئے، میپس سے ان تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ نیویگیشن میں Gemini، کئی دیگر خصوصیات کے ساتھ، آنے والے ہفتوں میں اینڈرائیڈ اور iOS آلات پر دستیاب ہوگا۔