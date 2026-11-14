گوگل نے سب کے لیے تیز تر اے آئی ماڈل "جیمنائی 4 ہائیڈروجن" لانچ کر دیا
گوگل کا کہنا ہے کہ ہائیڈروجن نے "آرٹیفیشل اینالیسس انٹیلی جنس انڈیکس" پر آرگون کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔
Published : November 14, 2026 at 8:46 PM IST
حیدرآباد: گوگل نے "جیمنائی 4 ہائیڈروجن" (Gemini 4 Hydrogen) کے نام سے مصنوعی ذہانت (اے آئی) کا ایک نیا ماڈل متعارف کرا دیا ہے، جسے خاص طور پر تیز رفتاری اور روزمرہ کے کاموں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اسے دنیا بھر کے ڈیولپرز، کاروباری اداروں اور عام صارفین کے لیے پیش کر دیا گیا ہے۔ ہائیڈروجن ماڈل کا درجہ گوگل کے دو سرفہرست ماڈلز "جیمنائی 4 کاربن" اور "جیمنائی 4 آرگون" کے بعد آتا ہے، جو انتہائی پیچیدہ مسائل پر گہرائی سے غور و فکر کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اس کے برعکس ہائیڈروجن کو کوڈ لکھنے، ٹیسٹ چلانے اور متعدد مراحل پر مشتمل کاموں کو تیزی سے نمٹانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔
گوگل کا کہنا ہے کہ ہائیڈروجن نے "آرٹیفیشل اینالیسس انٹیلی جنس انڈیکس" پر آرگون کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اپنی ڈیفالٹ سیٹنگ پر اس کا اسکور آرگون کے 50 کے مقابلے میں 51 ہے، جبکہ اپنی بلند ترین سیٹنگ پر یہ 54 تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ دیگر ہم پلہ ماڈلز کے مقابلے میں اکثر کاموں کو زیادہ تیزی سے مکمل کرتا ہے۔ گوگل فی ملین ان پٹ ٹوکنز کے لیے 1.50 ڈالر اور فی ملین آؤٹ پٹ ٹوکنز کے لیے 7.50 ڈالر وصول کرتا ہے۔ یہ نرخ مکمل ایک ملین ٹوکن کانٹیکٹسٹ ونڈو کے لیے یکساں ہیں۔
جیمنائی 4 ہائیڈروجن تک درج ذیل ذرائع سے رسائی حاصل کی جا سکتی ہے:
- ڈیولپرز: اے آئی اسٹوڈیو اور اینڈرائیڈ اسٹوڈیو میں جیمنائی اے پی آئی کے ذریعے۔ گوگل اے آئی پرو اور الٹرا سبسکرائبرز اسے اینٹی گریویٹی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔
- کاروباری ادارے: جیمنائی فار بزنس، اینٹی گریویٹی، اور اہل پلانز کے تحت گوگل شیٹس میں جیمنائی کے ذریعے۔
- عام صارفین: جیمنائی ایپ اور گوگل سرچ کے ذریعے۔ پرو اور الٹرا سبسکرائبرز کے لیے گوگل شیٹس میں جیمنائی کی سہولت بھی دستیاب ہے۔
بڑے ماڈلز کے ساتھ مل کر کام کرنے کی صلاحیت
بہت سی سافٹ ویئر ٹیمیں بڑے ڈیزائن کے فیصلوں اور پیچیدہ خرابیوں (بگز) کو حل کرنے کے لیے اعلیٰ درجے کے ماڈلز استعمال کرتی ہیں، جس کے بعد انہیں روزمرہ کے کاموں کے لیے ایک تیز اور قابلِ اعتماد ماڈل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہائیڈروجن یہ دونوں کام انجام دے سکتا ہے۔ یہ تنہا بھی کام کر سکتا ہے اور کاربن و آرگون کے ساتھ مل کر بھی۔ اس عمل کو آسان بنانے کے لیے گوگل نے اپنے اینٹی گریویٹی پلیٹ فارم میں "آرکیسٹریٹر" نامی ایک ٹول شامل کیا ہے۔ یہ ایک ہی سیشن کے دوران کاربن اور ہائیڈروجن جیسے ماڈلز کے درمیان خودکار تبدیلی کرتا ہے۔
گوگل کے تجربات میں اس نے کاربن کی کامیابی کی شرح کے قریب کارکردگی دکھائی، جبکہ 24 فیصد کم کوٹہ استعمال کیا اور کام 19 فیصد زیادہ تیزی سے مکمل کیا۔ ایسے کاموں میں جہاں متوازی ایجنٹس (پیرالل ایجنٹس) کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں کاربن ٹیم لیڈر کا کردار ادا کر سکتا ہے، جبکہ ہائیڈروجن ورکر اور تصدیق کنندہ (ویریفائر) کے طور پر کام کرتے ہوئے بیک وقت تبدیلیاں تیار کرنے اور ان کی جانچ کرنے کی ذمہ داری سنبھال سکتا ہے۔
جیمنائی 3.8 فلیش کے مقابلے میں ایک بڑی پیش رفت
گوگل کا کہنا ہے کہ جیمنائی 3.8 فلیش سے جیمنائی 4 ہائیڈروجن پر منتقل ہونے والے صارفین واضح فرق محسوس کریں گے۔ ہائیڈروجن اپنی ڈیفالٹ سیٹنگ پر کاموں کو 2.5 گنا زیادہ تیزی سے مکمل کرتا ہے۔ "ٹرمینل بینچ 4.1" پر اس کا اسکور 18.2 فیصد سے بڑھ کر 57 فیصد ہو گیا ہے۔ کمپنی کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ پانچ گنا سے زیادہ کم من گھڑت یا غلط دعوے کرتا ہے۔
یہ ماڈل کئی شعبوں میں غیر معمولی مہارت رکھتا ہے:
- کوڈنگ اور ڈی بگنگ: یہ غیر متعلقہ فائلوں کو دوبارہ لکھنے کے بجائے مختصر اور عین ہدف کے مطابق درستگیاں کرتا ہے۔ شراکت داروں نے اس کی رفتار میں 2.8 گنا تک اضافہ اور ٹوکنز کے استعمال میں 12 سے 23 فیصد تک کمی دیکھی ہے۔
- کھلے نوعیت (اوپن ٹاسک) کے کام: یہ "ایجنٹ ایرینا" پر پانچویں نمبر پر ہے۔ اس نے ٹیکس، قانونی اور استدلال (ریزنگ) کے متعدد ٹیسٹوں میں بھی نمایاں نمبر حاصل کیے ہیں۔
- مخلوط میڈیا کا کام: یہ پی ڈی ایف فائلوں، اسپریڈ شیٹس، چارٹس، آڈیو اور ویڈیو کو پڑھ اور سمجھ کر واضح رپورٹس تیار کر سکتا ہے۔
- ویب ڈیزائن: یہ کم کوششوں میں قابلِ استعمال ویب پیج لے آؤٹ تیار کر لیتا ہے۔
غور و فکر کی چار سطحیں
ہائیڈروجن غور و فکر (تھنکنگ) کی چار سطحیں فراہم کرتا ہے: لو (کم)، میڈیم (درمیانی)، ہائی (بلند) اور ایک نئی سطح "ایکس ہائی"۔ اس میں "ہائی" ڈیفالٹ سطح ہے۔ صارفین اپنی ضرورت کے مطابق منتخب کر سکتے ہیں کہ کسی کام کے لیے کتنی گہری سوچ درکار ہے، تاکہ وہ صرف اتنا ہی انتظار کریں اور ادائیگی کریں جتنا وہ استعمال کرتے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: غیر ازدواجی تعلقات سے قومی سلامتی کے خدشات پیدا ہونے کے بعد این ویڈیا کے سی ای او جینسن ہوانگ مستعفی
عام صارفین کے لیے سہولت
ہائیڈروجن جیمنائی ایپ اور گوگل سرچ کو بھی طاقت فراہم کرتا ہے۔ گوگل کے مطابق ایپ میں یہ ہدایات پر زیادہ باریک بینی سے عمل کرتا ہے، صارف کے لہجے اور فارمیٹ کو برقرار رکھتا ہے اور اسے بار بار وضاحتوں کی کم ضرورت پڑتی ہے۔ یہ جی میل، گوگل ڈرائیو اور ایئر ٹیبل و ڈراپ باکس جیسی ایپس سے معلومات اخذ کر سکتا ہے۔ گوگل سرچ میں یہ سوالات کو بہتر طور پر سمجھ سکے گا، چاہے ان میں املا کی غلطیاں ہوں یا وہ کئی حصوں پر مشتمل ہوں۔ گوگل کا کہنا ہے کہ جوابات زیادہ بصری (وژوئل) اور سرسری نظر میں پڑھنے کے لیے آسان ہوں گے، جن میں لنکس کی وسیع تر رینج شامل ہوگی بشمول ایسی ویب سائٹس کے جو شاید لوگوں کو پہلے آسانی سے نہ مل پاتی ہوں۔