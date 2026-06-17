گوگل نے اینڈرائیڈ 17 متعارف کروا دیا، جانیں کون سے نئے فیچرز دستیاب ہوں گے
گوگل نے اینڈرائیڈ 17 اپ ڈیٹ جاری کیاجو ببلز، فولڈ ایبل گیمنگ موڈ اور مضبوط سیکیورٹی فیچرز کےساتھ ڈیوائس کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔
Published : June 17, 2026 at 3:44 PM IST
حیدرآباد: گوگل نے باضابطہ طور پر اپنے موبائل آپریٹنگ سسٹم اینڈرائیڈ 17 کے نئے ورژن کو متعارف کرانا شروع کر دیا ہے۔ یہ نیا اپ ڈیٹ پیداواریت، تفریح، تحفظ اور حفاظت میں کئی بڑی تبدیلیاں لاتا ہے۔
فی الحال پکسل ڈیوائسز کو یہ اپ ڈیٹ سب سے پہلے موصول ہو رہی ہے، جبکہ دیگر اہل اینڈرائیڈ اسمارٹ فونز اسے 2026 تک مرحلہ وار حاصل کریں گے۔ منتخب جدید ڈیوائسز کو جیمنی انٹیلجنس بھی ملے گی، جو صارفین کو روزمرہ کے کاموں میں بہتر اور زیادہ فعال طریقے سے مدد فراہم کرے گی۔
ملٹی ٹاسکنگ اور تفریح کے لیے نئی خصوصیات
ببلز کی خصوصیات: اینڈرائیڈ 17 کی سب سے قابل ذکر خصوصیات میں سے ایک بہت مشہور ببلز فیچر ہے۔ یہ خصوصیت کسی بھی ایپ کو ایک چھوٹی، تیرتی ہوئی ونڈو میں تبدیل کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ ایپ کے آئیکن کو دیر تک دبانے سے یہ دوسری ایپس کے اوپر تیرتے ہوئے ببلز کی طرح ظاہر ہوتا ہے۔ اس سے کام کے دوران نوٹ چیک کرنا، نقشوں کی جانچ کرنا، یا اسکورز کو چیک کرنا ناقابل یقین حد تک آسان بناتا ہے۔
بڑی اسکرین والے آلات پر، یہ ببلز اسکرین کے نچلے حصے میں ایک وقف شدہ بار میں ظاہر ہوتے ہیں، جس سے ایپس کے درمیان سوئچ کرنا اور ایک ہی نل کے ساتھ پوری اسکرین پر سوئچ کرنا ممکن ہوتا ہے۔ اسکرین ریکارڈنگ اور تشریح کو بھی بہتر بنایا گیا ہے۔
نیا اسکرین ری ایکشن فیچر صارفین کو اپنے فون کے سیلفی کیمرے سے خود کو ریکارڈ کرتے ہوئے اپنی اسکرین کیپچر کرنے کی اجازت دیتا ہے، گرین اسکرین یا علیحدہ ایپ کی ضرورت کے بغیر ردعمل کی ویڈیوز بناتا ہے۔
نیا گیمنگ موڈ: گیمنگ کے شوقین افراد کے لیے، فولڈ ایبل ڈیوائسز میں ایک نیا گیمنگ موڈ بھی ہوتا ہے، جو اسکرین کو 50-50 کے تناسب میں تقسیم کرتا ہے، جس کے اوپر گیم ویو اور نیچے ایک ڈائنامک گیم پیڈ ہوتا ہے۔ بیرونی کنٹرولرز استعمال کرنے والوں کے لیے مقامی کنٹرولر ری میپنگ کو بھی شامل کیا گیا ہے، جبکہ میموری کے بہتر انتظام نے ہائی ڈیفینیشن گیمز میں فریم ڈراپ اور ہنگامہ آرائی کو کم کیا ہے۔
سیکورٹی اور پرائیویسی کو بڑا فروغ ملتا ہے
اینڈرائیڈ 17 میں سیکیورٹی کی کئی اہم بہتری بھی شامل ہے۔ صارفین اب کسی ایپ کو اپنے درست مقام تک عارضی رسائی دے سکتے ہیں اور اپنی پوری رابطہ فہرست کے بجائے صرف منتخب رابطوں کا اشتراک کر سکتے ہیں۔ فائنڈ ہب میں مارک بطور گمشدہ فیچر کو بھی بہتر بنایا گیا ہے، جس سے گم شدہ فون کو بائیو میٹرکس کے ذریعے لاک کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی چور پاس کوڈ جانتا ہے، تو وہ ڈیٹا تک رسائی حاصل نہیں کر سکے گا۔
مزید برآں، لائیو تھریٹ ڈیٹیکشن کو اپ گریڈ کیا گیا ہے، جس سے مشکوک ایپس اور گھوٹالوں کی شناخت کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایڈوانسڈ پروٹیکشن موڈ کو بھی مضبوط کیا گیا ہے۔ پن غلط ڈالنے پر اب کم کوششیں ملیں گی اور ہر غلط کوشش کے بعد انتظار کا وقت بڑھا دیا گیا ہے، جس سے فون کو دھوکہ دہی سے غیر مقفل کرنا مزید مشکل ہو جائے گا۔
اس کے علاوہ ہوم اسکرین پر ایپ کے نام چھپانے کی صلاحیت، تمام اینڈرائیڈ ڈیوائسز پر پیرنٹل کنٹرولز کی توسیع، اسسٹنٹ کے لیے علیحدہ والیوم کنٹرولز اور ڈارک تھیم کے لیے مزید حسب ضرورت آپشنز بھی اس اپ ڈیٹ کے ذریعے اینڈرائیڈ فونز میں آ رہے ہیں۔
بیک گراؤنڈ ایپ میموری کی حدیں شامل کی گئی ہیں، ایپس کو ضرورت سے زیادہ ریم استعمال کرنے سے روکتی ہیں، فون کی کارکردگی اور بیٹری کی زندگی کو بہتر کرتی ہے۔ لہذا، اینڈرائیڈ 17 اپ ڈیٹ میں نئے فیچرز کی بنیاد پر، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپ ڈیٹ نہ صرف روزانہ کے استعمال کو ہموار کرتا ہے بلکہ ڈیٹا اور ڈیوائس کی سیکیورٹی کو بھی مضبوط کرتا ہے۔