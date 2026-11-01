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گوگل جیمنائی پرسنل اواتار: یہ کیا ہیں اور انہیں کیسے تیار کیا جائے؟

پرسنل اواتار کا فیچر 18 سال یا اس سے زائد عمر کے ان صارفین کے لیے دستیاب ہے جن کے پاس ذاتی گوگل اکاؤنٹ ہے۔

گوگل جیمنائی پرسنل اواتار کے ذریعہ صارفین اپنا مصنوعی ذہانت (اے آئی) پر مبنی اواتار تیار کر سکتے ہیں۔
گوگل جیمنائی پرسنل اواتار کے ذریعہ صارفین اپنا مصنوعی ذہانت (اے آئی) پر مبنی اواتار تیار کر سکتے ہیں۔ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 1, 2026 at 7:07 PM IST

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حیدرآباد: گوگل نے جیمنائی (Gemini) میں ایک نیا فیچر متعارف کرایا ہے جس کے ذریعے صارفین اپنا مصنوعی ذہانت (اے آئی) پر مبنی اواتار تیار کر سکتے ہیں۔ یہ فیچر صارفین کو اپنا اواتار دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی سہولت بھی دیتا ہے، تاکہ ان کے دوست، اہلِ خانہ یا دیگر معاونین اپنی تخلیقات میں ان کی شبیہ کو شامل کر سکیں۔

جیمنائی پرسنل اواتار کیا ہیں؟

جیمنائی پرسنل اواتار صارف کا اے آئی سے تیار کردہ ایک ڈیجیٹل عکس ہوتا ہے، جسے صارف کے چہرے اور آواز کی ریکارڈنگ کی مدد سے بنایا جاتا ہے۔ ایک بار تیار ہو جانے کے بعد، یہ اواتار صارف کی شبیہ والی تصاویر اور ویڈیوز تخلیق کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے چاہے انفرادی طور پر ہو یا ان دوسرے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اپنے اواتار بنا کر شیئر کیے ہوں۔

یہ فیچر گوگل کے دو اے آئی ٹولز کا استعمال کرتا ہے: نینو بنانا اور جیمنائی اومنی۔ پہلا ٹول تصاویر بنانے کا کام سنبھالتا ہے، جبکہ دوسرا ویڈیو جنریشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

اسے کون استعمال کر سکتا ہے؟

پرسنل اواتار کا فیچر 18 سال یا اس سے زائد عمر کے ان صارفین کے لیے دستیاب ہے جن کے پاس ذاتی گوگل اکاؤنٹ ہے۔ فی الوقت یہ صرف انگریزی زبان کو سپورٹ کرتا ہے۔ برطانیہ، یورپی اقتصادی زون اور سوئٹزرلینڈ میں اس فیچر تک رسائی محدود ہے۔ اس کے علاوہ، پرسنل اواتار کی مدد سے ویڈیوز تیار کرنے کے لیے 'گوگل اے آئی پلان' کی ضرورت ہوگی۔

جیمنائی اواتار بنانے کا طریقہ

جیمنائی کے ذریعے پرسنل اواتار بنانے کے مراحل درج ذیل ہیں:

  • مرحلہ 1: جیمنائی ایپ یا ویب سائٹ کھولیں۔
  • مرحلہ 2: ایپ یا سیٹنگز میں پرسنل اواتار کے سیکشن پر جائیں۔
  • مرحلہ 3: نیا اواتار بنانے کا آپشن منتخب کریں۔
  • مرحلہ 4: اسکرین پر ظاہر ہونے والے کیو آر کوڈ کو اپنے موبائل یا ٹیبلٹ سے اسکین کریں۔ اس سے ریکارڈنگ کا عمل آپ کے موبائل ڈیوائس پر منتقل ہو جائے گا، جس سے چہرے اور آواز کو محفوظ کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔
  • مرحلہ 5: ریکارڈنگ شروع کرنے سے پہلے کسی پرسکون اور اچھی روشنی والی جگہ کا انتخاب کریں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا چہرہ واضح نظر آ رہا ہو اور اس پر کوئی سایہ نہ ہو۔
  • مرحلہ 6: دی گئی ہدایات کے مطابق اپنا چہرہ ریکارڈ کریں اور اسکرین پر ظاہر ہونے والی گائیڈ لائنز پر عمل کرتے ہوئے مختلف زاویے یا تاثرات کیپچر کریں۔
  • مرحلہ 7: آواز ریکارڈ کرنے کی ہدایت ملنے پر بولیں: صاف اور واضح انداز میں گفتگو کریں تاکہ جیمنائی آواز کا ایک درست نمونہ ریکارڈ کر سکے۔
  • مرحلہ 8: اپنی ریکارڈنگز جمع کرائیں۔ جیمنائی ان پر پروسیسنگ کرے گا اور آپ کا پرسنل اواتار تیار کر دے گا۔
  • مرحلہ 9: تیاری مکمل ہوتے ہی آپ کا اواتار جیمنائی کے اندر تصاویر اور ویڈیوز بنانے کے لیے دستیاب ہو جائے گا۔

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اواتار شیئر اور ڈیلیٹ کرنے کا طریقہ

صارفین اپنے اواتار کو دوسروں کے جی میل ایڈریس پر دعوت نامہ بھیج کر ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ وصول کنندہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی کسی تخلیق میں آپ کی شبیہ استعمال کرنے سے پہلے اس دعوت کو قبول کرے۔ دوسری جانب، اگر صارف کو اب اپنا اواتار درکار نہ ہو، تو وہ اپنے گوگل اکاؤنٹ کی سیٹنگز کے ذریعے اسے باآسانی ڈیلیٹ کر سکتا ہے۔

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