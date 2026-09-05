اب جی میل، ڈاکس اور کیپ میں صرف آواز سے ہی ہو جائیں گے آپ کے کام، جانیں کیسے
اب صارفین صرف اپنی آواز سے ان باکس سرچ کرسکتے ہیں، خیالات کو ترتیب دے سکتے ہیں اور بغیر ٹائپ کیے ڈاکومنٹ تیار کرسکتے ہیں۔
Published : September 5, 2026 at 5:25 PM IST
حیدرآباد: ٹیکنالوجی آہستہ آہستہ بدلتی جا رہی ہے اور کام کرنے کا طریقہ تبدیل ہو رہا ہے۔ گوگل نے اپنے ورک اسپیس پروڈکٹس (Workspace Products) میں جیمنی آڈیو (Gemini Audio) ماڈل شامل کیے ہیں۔ اب آپ صرف اپنی آواز سے روزمرہ کے کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔
گوگل آئی/او (Google I/O) میں اس کا پریویو دکھایا گیا تھا۔ اب جی میل، ڈاکس اور کیپ میں یہ نئی سہولیات باقاعدہ طور پر لانچ ہو گئی ہیں۔ ان سہولیات کی مدد سے آپ اپنے ان باکس میں سرچ کر سکتے ہیں، خیالات کو ترتیب دے سکتے ہیں یا کوئی نئی سوچ تیار کر سکتے ہیں۔ سب کچھ محض بات چیت کے ذریعے ہو جائے گا۔
We’re bringing new voice capabilities to @GoogleWorkspace to help you tackle daily tasks. These are now rolling out across @Gmail, @GoogleDocs, and Keep to help you search your inbox, organize your thoughts, or brainstorm new ideas conversationally.— Google (@Google) September 3, 2026
Here's how you can use them… pic.twitter.com/GtGUE7ulb4
جی میل لائیو (Gmail Live) سے ان باکس میں آسان سرچ
جب آپ باہر ہوں تو ای میل میں طویل تھریڈز (Threads) سے تفصیلات تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جی میل لائیو کی وجہ سے اب مینوئل سرچ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ براہِ راست پوچھ سکتے ہیں کہ "میری فلائٹ کا گیٹ نمبر کیا ہے؟" یا "اس ہفتے میرے بچے کے اسکول میں کیا ہو رہا ہے؟" یا "مجھے گزشتہ 24 گھنٹوں میں کن کن کمپنیوں کی پی آر (PR) ای میلز آئی ہیں؟"۔ جی میل لائیو آپ کے ان باکس کو اسکین کر کے فوری جواب دے دے گا۔
ڈاکس لائیو (Docs Live) بنے گا آپ کا سوچنے والا ساتھی
خالی پیج دیکھ کر خیالات لکھنا مشکل لگتا ہے۔ ڈاکس لائیو سے آپ ریئل ٹائم (بروقت) بات چیت کر کے ڈاکومنٹ بنا سکتے ہیں۔ یہ آپ کے خیالات کو سن کر انہیں ایک ڈھانچے (اسٹرکچر) میں تبدیل کرتا ہے۔ آپ کی اجازت سے یہ جی میل (Gmail)، ڈرائیو (Drive)، چیٹ (Chat) اور ویب سے ضروری تفصیلات بھی لے سکتا ہے۔ ڈاکس لائیو آپ کے بات کرنے کے انداز (ٹون) کو بہتر بنا کر پہلا ڈرافٹ تیار کر دے گا۔
New Gemini voice capabilities are rolling out so you can search your Gmail inbox, organize thoughts and tasks in Keep, and create new Docs, all conversationally. Rolling out now for Google AI subscribers!— Sundar Pichai (@sundarpichai) September 3, 2026
Docs Live going to be super helpful in particular - see it in action… pic.twitter.com/huj6RMj8k7
کیپ لائیو (Keep Live) سے خیالات کو نوٹس میں بدلیں
کیپ میں عام طور پر ہم کوئی چھوٹی بات لکھ لیتے ہیں تاکہ بھول نہ جائیں۔ اب کیپ لائیو سے آپ بول کر اپنے خیالات کو محفوظ (کیپچر) کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی بے ترتیب یعنی غیر منظم بات کو بھی سمجھ کر بیک گراؤنڈ میں پروسیس کرتا ہے اور پھر اسے ایک منظم لسٹ اور نوٹس میں بدل دیتا ہے۔ ٹائپ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔
یہ نئی سہولیات اس ہفتے رول آؤٹ ہو رہی ہیں۔ جی میل اور کیپ میں یہ Google AI Plus، Pro اور Ultra سبسکرائبرز کے لیے دستیاب ہیں۔ ڈاکس میں یہ صرف Pro اور Ultra صارفین کے لیے ہیں۔ گوگل ورک اسپیس (Google Workspace) بزنس کسٹمرز کے لیے یہ سہولیات جلد آنے والی ہیں۔ ان فیچرز سے روزمرہ کے کام آسان ہو جائیں گے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ٹائپنگ سے جلدی تھک جاتے ہیں یا چلتے پھرتے اپنے کام نمٹانا چاہتے ہیں۔