گوگل ڈرائیو کا نیا اسکینر لانچ: ایک ساتھ متعدد صفحات کو کرے گا اسکین، خاصیت، انٹرنیٹ کے بغیر بھی کرتا ہے کام

گوگل ڈرائیو کے نئے دستاویز اسکینر میں آلے پر پروسیسنگ کی خصوصیات ہیں، یقینی بناتے ہوئے کہ صارف کا ڈیٹا مکمل طور پر محفوظ ہے۔

اسمارٹ بیچ سکیننگ فیچر کے ساتھ، اب متعدد صفحات کو بیک وقت سکین کیا جا سکتا ہے، جس سے وقت کی کافی بچت ہوتی ہے (Image Credit: Getty Images)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 30, 2026 at 11:40 AM IST

حیدرآباد: گوگل نے اینڈرائیڈ صارفین کے لیے ایک اہم اپ ڈیٹ متعارف کرایا ہے۔ گوگل ڈرائیو کے دستاویز اسکینر کو مکمل طور پر نئے سرے سے بنایا گیا ہے، جس میں کئی خصوصیات ہیں جو اسے پہلے سے کہیں زیادہ مفید اور تیز تر بناتی ہیں۔ اس فیچر کی بیٹا ٹیسٹنگ گزشتہ سال شروع ہوئی تھی جس میں صارفین کو پرانے اسکینر پر واپس جانے کا آپشن دیا گیا تھا۔ تاہم، اب نیا اسکینر مکمل طور پر متعارف کرایا جا رہا ہے اور بیٹا بیکر آئیکن کو انٹرفیس سے ہٹا دیا گیا ہے۔

ملٹی پیج اسکیننگ اب آسان ہو گئی ہے

نئے اسکینر میں اسمارٹ بیچ اسکیننگ کی خصوصیات ہیں۔ آپ کو ہر صفحے کے لیے الگ الگ تصاویر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس کیمرہ کو صفحہ پر گھمائیں اور اسکینر خود بخود تمام صفحات کو کیپچر کر لے گا۔

تجربہ ایک ویڈیو ریکارڈ کرنے جیسا ہے۔ اسکین کا ایک پیش نظارہ فوری طور پر اسکرین کے نیچے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر آپ آٹو اسکیننگ کو روکنا چاہتے ہیں تو توقف کا بٹن استعمال کریں۔ پہلے لی گئی تصاویر کو شامل کرنے کے لیے بائیں جانب ایک سسٹم فائل چننے والا بھی دستیاب ہے۔

دھندلے اسکینوں کے بارے میں مزید کوئی فکر نہیں

آٹو بیسٹ فریم فیچر کے ساتھ، گوگل خود بخود اس بات کا تعین کرے گا کہ کون سا فریم بہترین کوالٹی کا ہے اور اسے خود بخود منتخب کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی فریم دھندلا ہے، تو گوگل خود بخود اسے بہترین کوالٹی کے فریم سے بدل دے گا۔

ایک ڈپلیکیٹ ڈیٹیکشن فیچر بھی ہے، جو پہلے اسکین کیے گئے صفحات کو دوبارہ حاصل کرنے سے روکتا ہے۔ اس سے وقت کی بچت ہوتی ہے اور دستاویز صاف رہتی ہے۔

آن ڈیوائس پروسیسنگ: رازداری اور رفتار دونوں

اس نئے اسکینر کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر آن ڈیوائس پروسیسنگ کو چلاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ڈیٹا کسی سرور پر نہیں جاتا ہے۔ سب کچھ آپ کے فون پر عملدرآمد کیا جاتا ہے.

اس سے نہ صرف اسکیننگ کی رفتار میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ صارف کی رازداری کا بھی مکمل تحفظ ہوتا ہے۔ یہ اسکینر انٹرنیٹ نہ ہونے پر بھی اچھی طرح کام کرتا ہے۔ تاہم، اس فیچر سے فائدہ اٹھانے کے لیے، آپ کے اینڈرائیڈ ڈیوائس میں کم از کم 8 جی بی ریم ہونی چاہیے۔

کون سی ایپس یہ خصوصیت پیش کریں گی؟

یہ نیا دستاویز اسکینر گوگل پلے سروسز کے ذریعے تقویت یافتہ ہے، لہٰذا یہ گوگل ڈرائیو تک محدود نہیں ہے۔ یہ فائلس بائے گوگل (Files by Google) جیسی ایپس میں بھی دستیاب ہوگا۔ میٹریل 3 ایکسپریسیو ڈیزائن اس کے انٹرفیس کو زیادہ پرکشش اور استعمال میں آسان بناتا ہے۔ گوگل کا یہ اقدام اس کے پیداواری ٹولز کو بہتر بنانے کے لیے اس کی مسلسل وابستگی کو ظاہر کرتا ہے۔

